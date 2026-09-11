Тарифи на тепло в Одесі 2026–2027: скільки платитимуть

Пенсіонерка перевіряє опалення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі оприлюднили проєкт тарифів на теплову енергію та її постачання на сезон 2026–2027 років. Для населення вартість мають залишити на нинішньому рівні. Водночас для бізнесу, бюджетних і релігійних установ тарифи планують підвищити. Підприємство пояснило, через що зростає собівартість тепла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на КП "Теплопостачання міста Одеси".

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Тариф для населення

КП "Теплопостачання міста Одеси" 10 вересня оприлюднило повідомлення про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання на період 2026–2027 років. В підприємстві зазначають, що під час дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення для населення застосовуються тарифи на рівні тих, що діяли станом на 24 лютого 2022 року.

Для населення планований тариф становить 1 813,94 грн за 1 Гкал з ПДВ. Саме така вартість застосовувалася і протягом опалювального сезону 2025–2026 років. Водночас економічно обґрунтований тариф, який підприємство розрахувало на новий період, становить 3 511,78 грн за Гкал.

Різниця між цими сумами пов’язана з тим, що фактичний тариф для населення залишається обмеженим законодавством. Підприємство вказує, що збитки, які виникають через різницю між економічно обґрунтованою вартістю та тарифом для населення, мають відшкодовуватися з державного бюджету.

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Для кого тепло подорожчає

Для інших категорій споживачів ситуація інша. На сезон 2026–2027 років КП "Теплопостачання міста Одеси" планує застосовувати такі тарифи:

бюджетні установи — 5 354,12 грн/Гкал;

інші споживачі — 6 458,10 грн/Гкал;

релігійні організації — 5 797,86 грн/Гкал;

населення — 1 813,94 грн/Гкал.

За розрахунками підприємства, економічно обґрунтована вартість теплової енергії зросла для всіх категорій. Для населення вона збільшилася на 19%, для бюджетних установ — на 12%, для інших споживачів — на 10%, а для релігійних організацій — на 17% порівняно з попередньо встановленими економічно обґрунтованими тарифами.

Чому зростає собівартість

У КП "Теплопостачання міста Одеси" назвали кілька причин, які вплинули на розрахунок нових тарифів. Зокрема, підприємство очікує зменшення обсягу реалізації теплової енергії споживачам на 4%. Одночасно з цим значно зросла вартість окремих ресурсів і послуг, необхідних для роботи теплопостачальної системи.

Найбільше підприємство вказує на подорожчання розподілу природного газу — на 79%. Витрати на електроенергію зросли на 36%, а тарифи на водопостачання та водовідведення — на 18%.

Також у розрахунках врахували збільшення фонду оплати праці. Воно пов’язане зі зростанням прожиткового мінімуму на 10% та міжрозрядних коефіцієнтів на 30%. Окремо підприємство врахувало подорожчання матеріалів і виробничих послуг.

Тарифи для окремих будинків

Окремо КП "ТМО" оприлюднило розрахунки для будинків, де тепло виробляється за допомогою автономних систем опалення. Економічно обґрунтовані тарифи тут суттєво відрізняються залежно від конкретної адреси.

Наприклад, для будинку на вулиці Віталія Нестеренка, 34 економічно обґрунтований тариф для населення розрахували на рівні 6 829,08 грн/Гкал. Для будинку на вулиці Приморській, 59 — 11 982,67 грн/Гкал, а на вулиці Вадима Корженка, 7 — 8 475,07 грн/Гкал.

Водночас тариф, який планують застосовувати до населення в цих будинках у 2026–2027 роках, становить 1 813,94 грн за Гкал. Такий показник зазначений у таблиці підприємства для всіх перелічених адрес.

Абонентська плата

Окремо на сайті КП "Теплопостачання міста Одеси" зазначено, що з 1 травня 2026 року плата за абонентське обслуговування становить 21,17 грн на місяць без обслуговування та заміни лічильників або 24,94 грн на місяць із таким обслуговуванням. Це окрема плата і вона не є тарифом за спожиту теплову енергію.

Підприємство також зазначило, що зауваження та пропозиції щодо проєкту тарифів приймаються протягом семи календарних днів із дня публікації повідомлення. Їх можна подати письмово або електронною поштою, вказаною на сайті КП "ТМО".

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року основні комунальні тарифи для одеситів залишаються без змін. Ціни на електроенергію, газ, воду та вивезення сміття наразі не переглядають. Водночас містянам варто врахувати нові тарифи на воду, які діють з серпня.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса готується до майбутнього опалювального сезону в умовах можливих блекаутів і нових атак. У місті посилюють автономність лікарень, шкіл та теплової інфраструктури. Частину об’єктів уже підключили до резервних джерел живлення, а мережу Пунктів незламності планують розширити. Влада очікує складну зиму.