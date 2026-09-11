Тарифы на тепло в Одессе в 2026–2027 годах: сколько придётся платить

Пенсионерка проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе обнародовали проект тарифов на тепловую энергию и её поставку на сезон 2026–2027 годов. Для населения стоимость планируется оставить на нынешнем уровне. В то же время для бизнеса, бюджетных и религиозных учреждений тарифы планируют повысить. Предприятие объяснило, из-за чего растёт себестоимость тепла.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на КП "Теплоснабжение города Одессы".

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Тариф для населения

КП "Теплоснабжение города Одессы" 10 сентября обнародовало сообщение об установлении тарифов на тепловую энергию, её производство, транспортировку и поставку на период 2026–2027 годов. В предприятии отмечают, что во время действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения для населения применяются тарифы на уровне тех, которые действовали по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Для населения планируемый тариф составляет 1 813,94 грн за 1 Гкал с НДС. Именно такая стоимость применялась и в течение отопительного сезона 2025–2026 годов. В то же время экономически обоснованный тариф, рассчитанный предприятием на новый период, составляет 3 511,78 грн за Гкал.

Разница между этими суммами связана с тем, что фактический тариф для населения ограничен законодательством. Предприятие указывает, что убытки, возникающие из-за разницы между экономически обоснованной стоимостью и тарифом для населения, должны возмещаться из государственного бюджета.

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Для кого тепло подорожает

Для других категорий потребителей ситуация иная. На сезон 2026–2027 годов КП "Теплоснабжение города Одессы" планирует применять следующие тарифы:

бюджетные учреждения — 5 354,12 грн/Гкал;

прочие потребители — 6 458,10 грн/Гкал;

религиозные организации — 5 797,86 грн/Гкал;

население — 1 813,94 грн/Гкал.

По расчетам предприятия, экономически обоснованная стоимость тепловой энергии выросла для всех категорий. Для населения она увеличилась на 19 %, для бюджетных учреждений — на 12 %, для прочих потребителей — на 10 %, а для религиозных организаций — на 17 % по сравнению с ранее установленными экономически обоснованными тарифами.

Почему растет себестоимость

В КП "Теплоснабжение города Одессы" назвали несколько причин, повлиявших на расчет новых тарифов. В частности, предприятие ожидает сокращения объема реализации тепловой энергии потребителям на 4%. Одновременно с этим значительно выросла стоимость отдельных ресурсов и услуг, необходимых для работы теплоснабжающей системы.

Больше всего предприятие указывает на подорожание распределения природного газа — на 79%. Расходы на электроэнергию выросли на 36%, а тарифы на водоснабжение и водоотведение — на 18%.

Также в расчетах учли увеличение фонда оплаты труда. Оно связано с ростом прожиточного минимума на 10% и межразрядных коэффициентов на 30%. Отдельно предприятие учло подорожание материалов и производственных услуг.

Тарифы для отдельных домов

Отдельно КП "ТМО" обнародовало расчеты для домов, где тепло производится с помощью автономных систем отопления. Экономически обоснованные тарифы здесь существенно различаются в зависимости от конкретного адреса.

Например, для дома по улице Виталия Нестеренко, 34 экономически обоснованный тариф для населения рассчитан на уровне 6 829,08 грн/Гкал. Для дома на улице Приморской, 59 — 11 982,67 грн/Гкал, а на улице Вадима Корженко, 7 — 8 475,07 грн/Гкал.

В то же время тариф, который планируется применять к населению в этих домах в 2026–2027 годах, составляет 1 813,94 грн за Гкал. Такой показатель указан в таблице предприятия для всех перечисленных адресов.

Абонентская плата

Отдельно на сайте КП "Теплоснабжение города Одессы" указано, что с 1 мая 2026 года плата за абонентское обслуживание составляет 21,17 грн в месяц без обслуживания и замены счетчиков или 24,94 грн в месяц с таким обслуживанием. Это отдельная плата, и она не является тарифом за потребленную тепловую энергию.

Предприятие также отметило, что замечания и предложения по проекту тарифов принимаются в течение семи календарных дней со дня публикации сообщения. Их можно подать в письменной форме или по электронной почте, указанной на сайте КП "ТМО".

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года основные коммунальные тарифы для одесситов остаются без изменений. Цены на электроэнергию, газ, воду и вывоз мусора пока не пересматриваются. В то же время горожанам стоит учесть новые тарифы на воду, действующие с августа.

Также Новини.LIVE писали, что Одесса готовится к предстоящему отопительному сезону в условиях возможных отключений электроэнергии и новых атак. В городе усиливают автономность больниц, школ и тепловой инфраструктуры. Часть объектов уже подключили к резервным источникам питания, а сеть "Пунктов несокрушимости" планируют расширить. Власти ожидают сложной зимы.