Миллиарды на энергетическую безопасность: в Одессе планируют построить новую ТЭЦ

Одесская ТЭЦ. Иллюстративное фото: скриншот из Google Maps

В Одессе планируют построить новую теплоэлектроцентраль, которая будет работать на твёрдом топливе RDF/SRF. Вместе со станцией сортировки бытовых отходов на этот проект планируется выделить 14,53 миллиарда гривен. Наибольший объем финансирования предусмотрен на 2028 год. Строительство является частью городской программы энергоэффективности до 2029 года.

Об этом Новини.LIVE стало известно из распоряжения, подписанного главой Одесской городской военной администрации Сергеем Лысаком.

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Сколько денег предусмотрено

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подписал распоряжение № 384-2026 от 29 сентября 2026 года. Документ обновляет паспорт городской целевой программы энергоэффективности на 2022–2029 годы, её финансирование и перечень мероприятий. Общий объём ресурсов программы составляет 32,81 миллиарда гривен. Из них:

6,39 млрд грн — бюджет Одесской городской территориальной общины;

629,5 млн грн — государственный бюджет;

10,6 млн грн — областной бюджет;

25,78 млрд грн — другие источники, в частности международная техническая помощь и собственные средства предприятий.

Основные расходы запланированы на 2026–2029 годы. На этот период предусмотрено около 27,17 миллиарда гривен. Наибольший объем финансирования запланирован на 2028 год — 13,61 миллиарда гривен.

Новая ТЭЦ

Наибольшее финансирование предусмотрено на строительство новой теплоэлектроцентрали, которая будет работать на твёрдом топливе RDF/SRF. Вместе с сортировочной станцией для бытовых отходов проект должен получить 14,53 миллиарда гривен в 2027–2029 годах. Наибольшую сумму — 10,57 миллиарда гривен — планируют выделить в 2028 году. На этот проект приходится около 44% общего финансирования программы и 72% средств, предусмотренных на энергетическую безопасность. Еще 1,12 миллиарда гривен заложили на новый теплоисточник "Лузановка" с тепловым насосом, который будет использовать тепло морской воды.

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Кроме того, 1,14 миллиарда гривен предусмотрено на установку 43 блочно-модульных котельных для школ и больниц. Из этой суммы 458 миллионов гривен должны поступить из государственного бюджета. Отдельно 371 миллион гривен планируется направить на инженерную защиту объектов критической инфраструктуры. Еще 84,02 миллиона гривен предусмотрено на приобретение и ремонт трансформаторных подстанций.

Модернизация теплосетей

На техническое переоснащение и повышение энергоэффективности городского хозяйства в целом предусмотрено 12,58 миллиарда гривен. Значительная часть средств пойдет на модернизацию системы теплоснабжения. На реконструкцию тепловых сетей в 2026–2029 годах заложено более 3,72 миллиарда гривен. Ожидается, что это поможет сэкономить 3,6 тысячи тонн условного топлива и 850 МВт электроэнергии, а также сократить выбросы CO₂ на 600 тонн.

Еще 943,4 миллиона гривен предусмотрено на энергоэффективные меры КП "Теплоснабжение города Одессы". По плану, они должны снизить потребление энергоресурсов предприятием.

Кроме того, в 2026–2028 годах планируется реконструировать котельные на сумму 140 миллионов гривен и восстановить теплоизоляцию сетей на сумму 120 миллионов гривен. Еще 45 миллионов гривен предусмотрено на вывод из эксплуатации десяти малых котельных. Еще 60 миллионов гривен планируется потратить на капитальный ремонт дымовой трубы котельной "Северная-1". Также в программе заложено 5,15 миллиарда гривен на компенсацию расходов за централизованное отопление и поддержание работы предприятий теплоснабжения.

Контроль за потреблением энергии

На внедрение системы энергетического менеджмента предусмотрено 64,85 миллиона гривен. Она должна помочь городу отслеживать потребление энергоресурсов и выявлять случаи их нерационального использования. Для этого планируется устанавливать серверы, счетчики с дистанционной передачей данных и концентраторы. На создание системы в 2026 году заложено 5,76 миллиона гривен, а в 2027 и 2028 годах — по 5,51 миллиона гривен. По расчетам программы, автоматизированный контроль может помочь снизить потребление энергоресурсов в городе на 5%.

Еще 34,72 миллиона гривен предусмотрено на мероприятия КП "Агентство программ развития Одессы". Кроме того, в 2026 году планируется направить 50 тысяч гривен на управление индивидуальными тепловыми пунктами в учебных заведениях. Ожидается, что это позволит сократить потребление тепловой энергии на отопление на 15–50% в зависимости от здания.

Энергетическая безопасность

Крупнейшее направление программы — энергетическая безопасность Одессы. На него выделено более 20,17 миллиарда гривен. Средства планируется направить на резервное энергоснабжение, новые источники тепла и распределенную генерацию электроэнергии. В 2026 году на приобретение и установку генераторов для малых котельных КП "Теплоснабжение города Одессы" заложили 63,2 миллиона гривен. Это должно помочь предприятию стабильно работать в условиях перебоев с электроснабжением.

Также программа предусматривает развитие когенерации — одновременного производства электрической и тепловой энергии. На один из таких проектов в 2026 году предусмотрено 88,18 миллиона гривен, а в 2027 году — 63,69 миллиона гривен. По расчетам, это должно обеспечить экономию более 88,5 миллиона гривен за отопительный период.

Еще один проект когенерации предусматривает 483 миллиона гривен в 2026 году и 207 миллионов гривен в 2027 году. Ожидаемые результаты — экономия топлива, сокращение выбросов и снижение затрат на производство тепла.

Откуда поступят средства

В целом программа охватывает модернизацию тепловых сетей, создание новых источников энергии, установку резервного оборудования и контроль за потреблением ресурсов. В то же время финансирование в значительной степени зависит от привлечения средств за пределами городского бюджета. Из запланированных 32,81 миллиарда гривен 25,78 миллиарда должны поступить из других источников, в частности от международной технической помощи и предприятий.

Таким образом, реализация запланированных мероприятий будет зависеть не только от бюджетных расходов, но и от того, удастся ли привлечь предусмотренные программой дополнительные ресурсы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе обнародовали проект тарифов на тепловую энергию и её поставку на сезон 2026–2027 годов. Для населения стоимость планируется оставить на нынешнем уровне. В то же время для бизнеса, бюджетных и религиозных учреждений тарифы планируют повысить. Предприятие объяснило, из-за чего растет себестоимость тепла.

Также Новтги.LIVE писали, что Одесса готовится к предстоящему отопительному сезону в условиях возможных отключений электроэнергии и новых атак. В городе усиливают автономность больниц, школ и тепловой инфраструктуры. Часть объектов уже подключили к резервным источникам питания, а сеть "Пунктов несокрушимости" планируют расширить. Власти ожидают сложной зимы.