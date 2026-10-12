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Главная Одесса Энергетическое перемирие: одесситы о заявлении Трампа

Энергетическое перемирие: одесситы о заявлении Трампа

Ua ru
12 октября 2026 22:33
Энергетическое перемирие Трампа: мнения одесситов об этой инициативе
Одесситы в центре города. Фото: Новини.LIVE

Пока Дональд Трамп делает заявления о возможном энергетическом перемирии, украинцы продолжают жить под угрозой новых атак на критически важную инфраструктуру. Главным остается вопрос, смогут ли стороны достичь конкретных договоренностей и обеспечить их выполнение. Ведь даже временное прекращение ударов могло бы дать энергетикам больше возможностей для восстановления поврежденных объектов.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, верят ли они в предложение американского президента об энергетическом перемирии.

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Атаки на энергообъекты

Энергетическое перемирие должно было бы означать прекращение ударов по объектам, от которых зависят свет и тепло в домах украинцев. Однако пока речь идет прежде всего о политических заявлениях, а не о подтвержденных результатах договоренностей. Поэтому люди оценивают эту инициативу с учетом того, что происходит на самом деле.

"Не верю в энергетическое перемирие. Потому что его нет. Вчера в Харькове разбомбили ТЭЦ", — говорит Сергей.

Сергій про атаки по ТЕЦ в Харкові. Фото: Новини.LIVE
Сергей об атаках на ТЭЦ в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Помимо самих обстрелов, украинцев беспокоит и то, будут ли выполняться возможные договоренности. Ведь для реального прекращения атак недостаточно одних лишь заявлений политических лидеров. Нужно понимать, как будет контролироваться соблюдение перемирия и что будет происходить в случае его нарушения.

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"Россия перемирие поддерживать не будет. Мне кажется, она его уже отменила. Они никогда не соблюдали своих обещаний", — говорит Рустам.

Рустам про недовіру до Росії. Фото: Новини.LIVE
Рустам о недоверии к России. Фото: Новини.LIVE

Договоренности по энергетике

После заявлений Дональда Трампа об энергетическом перемирии внимание приковано и к роли США в возможных переговорах. Однако остается непонятным, на каких условиях стороны могли бы договориться о прекращении ударов.

"Мне кажется, Трамп просто привлекает к себе внимание таким образом и хочет как-то оправдать обвинения — в первую очередь свои — в адрес Украины, которая наносит удары по российским НПЗ. Поэтому мне кажется, что это не заслуживает столь серьезного внимания и на самом деле никакого перемирия нет. И все же, если что-то будет конкретное, то только с согласия Зеленского, Путина, а Трамп уже будет в роли посредника", — отмечает Ефим.

Єфим про домовленості щодо енергетики. Фото: Новини.LIVE
Ефим о договоренностях по энергетике. Фото: Новини.LIVE

Сомнения относительно перемирия

Предыдущий опыт заявлений о переговорах влияет на то, как люди оценивают перспективы очередных договоренностей. Поэтому даже возможность прекращения ударов по энергетике не вызывает доверия.

"Трампа я фильтрую. Никто не будет этого соблюдать. Никто никогда не соблюдает перемирие. Это уже история, посмотрите архивы", — утверждает Юлия.

Юлія про сумніви щодо перемир'я. Фото: Новини.LIVE
Юлия о сомнениях относительно перемирия. Фото: Новини.LIVE

Отношение к энергетическому перемирию зависит и от того, кто именно выступает с такой инициативой. Одесситы обращают внимание на действия и последовательность решений политиков. Именно доверие к участникам переговоров определяет, насколько серьезно они воспринимают возможные договоренности.

"Трампу я совсем не верю. Потому что он несерьёзный человек. Этим всё сказано. Не верю этим обещаниям и Путину тоже. Никаких надежд на энергетическое перемирие у меня нет. Есть только надежда на нашего президента", — объясняет Николай.

Микола про недовіру до політиків. Фото: Новини.LIVE
Николай о недоверии к политикам. Фото: Новини.LIVE

Надежда на перемирие

Несмотря на сомнения относительно возможных договоренностей, не все одесситы настроены скептически. Даже временное снижение интенсивности атак могло бы дать людям возможность жить с меньшей тревогой за завтрашний день.

"Я очень надеюсь на это. Верю я или нет — другой вопрос. Просто очень хочу, чтобы было перемирие хотя бы в энергетической сфере: чтобы не бомбили наши электросети, водоснабжение и другие объекты жизнеобеспечения", — делится Тамара.

Тамара про надію на енергетичний мир. Фото: Новини.LIVE
Тамара о надежде на энергетический мир. Фото: Новини.LIVE

Даже если удары по энергетическим объектам прекратятся, последствия предыдущих разрушений останутся. Для восстановления электростанций, подстанций и сетей требуются время, оборудование и безопасные условия работы. Поэтому перемирие могло бы стать возможностью восстановить часть поврежденной энергетической инфраструктуры, но пока оснований для этого нет.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, планируют ли николаевцы покинуть город в преддверии сложной зимы. Часть людей рассматривает возможность отъезда из-за ситуации с безопасностью, тогда как другие, несмотря на риски, решили остаться дома.

Также Новини.LIVE рассказывали, что одесситы хотели бы изменить в своём городе. Чаще всего горожане обращали внимание на проблемы, которые влияют на повседневный комфорт и облик Одессы.

Одесса Дональд Трамп Украина Новости Одессы энергетическое перемирие
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер

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