Нападение на Одесскую область 12 октября: поврежден почтовый склад

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Россия продолжает обстреливать Одесскую область, нанося удары по гражданской инфраструктуре региона. В ночь на 12 октября российские войска вновь атаковали юг области. На этот раз под удар попали логистические помещения почтового оператора. Здание и оборудование получили повреждения, однако обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Удар по почтовому оператору

В ночь на 12 октября российские войска атаковали юг Одесской области. Под удар попали логистические помещения одного из почтовых операторов. В результате атаки поврежден фасад здания, выбиты стекла в окнах, а также пострадало оборудование, которое использовалось для работы. Несмотря на повреждения, обошлось без пострадавших. Информации о погибших или раненых нет.

Последствия удара. Фото: Одесская ОВА

В настоящее время на месте удара продолжается ликвидация последствий атаки. К работам привлечены все соответствующие службы. Они работают над устранением повреждений и последствий обстрела.

Что известно об атаках

В ночь на 12 октября российские беспилотники несколько раз атаковали Одесскую область. Первую воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 00:27 из-за угрозы дронов. Отбой прозвучал в 01:18. Впоследствии, в 01:38, об опасности объявили в Измаильском районе, а уже в 01:46 тревогу отменили.

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В 02:16 в Одесском районе снова объявили воздушную тревогу, которая длилась всего пять минут. Следующая угроза возникла в 05:44 в Измаильском районе. В 05:58 сообщили о группе российских беспилотников, которые двигались в направлении Приморского. Тем временем в Одесском районе тревогу объявляли ещё дважды — в 06:15 и 06:39. В 07:03 в обоих районах сообщили об отмене воздушной тревоги.

Предыдущая атака

12 сентября РФ атаковала терминал "Новой почты" в Одессе. В результате удара ранения получили два человека — водитель компании-партнера и сотрудник компании-подрядчика.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в субботу, 10 октября, атаковали Одессу. Под ударом противника оказалось административное здание в центре города. Повреждены фасад и крыша. Кроме того, пострадали припаркованные автомобили. К счастью, люди не пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области в результате вражеской атаки в ночь на 8 октября произошел пожар на территории автостоянки и приюта для животных. Огонь уничтожил более 10 автомобилей. Также повреждены вольеры и забор приюта. Одна собака погибла, ещё одна пострадала. Спасатели ликвидировали пожар.