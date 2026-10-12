Атака на Одещину 12 жовтня: пошкоджено поштовий склад

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Росія продовжує обстрілювати Одещину, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі регіону. У ніч на 12 жовтня російські війська знову атакували південь області. Цього разу під удар потрапили логістичні приміщення поштового оператора. Будівля та обладнання зазнали пошкоджень, однак обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Удар по поштовому оператору

У ніч на 12 жовтня російські війська атакували південь Одеської області. Під удар потрапили логістичні приміщення одного з поштових операторів. Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, вибито скло у вікнах, а також постраждало обладнання, яке використовували для роботи. Попри пошкодження, обійшлося без постраждалих. Інформації про загиблих чи поранених немає.

Наслідки удару. Фото: Одеська ОВА

Наразі на місці удару триває ліквідація наслідків атаки. До робіт залучили всі відповідні служби. Вони працюють над усуненням пошкоджень та наслідків обстрілу.

Що відомо про атаки

У ніч на 12 жовтня російські безпілотники кілька разів атакували Одеську область. Першу повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 00:27 через загрозу дронів. Відбій пролунав о 01:18. Згодом, о 01:38, небезпеку оголосили в Ізмаїльському районі, а вже о 01:46 тривогу скасували.

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О 02:16 в Одеському районі знову оголосили повітряну тривогу, яка тривала лише п'ять хвилин. Наступна загроза виникла о 05:44 в Ізмаїльському районі. О 05:58 повідомили про групу російських безпілотників, які рухалися в напрямку Приморського. Тим часом в Одеському районі тривоги оголошували ще двічі — о 06:15 та 06:39. О 07:03 в обох районах повідомили про відбій повітряної тривоги.

Попередня атака

12 вересня РФ атакувала термінал "Нової пошти" в Одесі. Внаслідок удару поранення отримали двоє людей — водій компанії-партнера та співробітник компанії-підрядника.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у суботу, 10 жовтня, атакували Одесу. Під ударом противника опинилася адміністративна будівля в центрі міста. Пошкоджено фасад та дах. Крім того, постраждали припарковані автомобілі. На щастя, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині внаслідок ворожої атаки, в ніч на 8 жовтня, сталася пожежа на території автостоянки та притулку для тварин. Вогонь знищив понад 10 автомобілів. Також пошкоджені вольєри й паркан притулку. Одна собака загинула, ще одна постраждала. Рятувальники ліквідували пожежу.