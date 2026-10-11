Нічна атака на Одесу: зруйновано три квартири, горів дах

Психолог ДСНС підтримує жінку в Одесі після атаки РФ 10 жовтня 2026 року. Фото: ДСНС в Одеській області

У ніч проти 11 жовтня російські війська завдали нових ударів по Одесі. Під атакою опинився двоповерховий житловий будинок, у якому зруйновано квартири. Також спалахнула пожежа на даху. Рятувальники загасили вогонь, загиблих і постраждалих немає.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Одещини.

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Росіяни зруйнували три квартири у двоповерховому будинку Одеси. Фото: ДСНС Одещини

До ліквідації наслідків російської атаки на Одесу залучили 23 рятувальників. Фото: ДСНС Одещини

Руйнування будинку в Одесі

Російські війська зруйнували три квартири на першому та другому поверхах двоповерхівки. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, яка виникла на даху будівлі. На місці атаки працювали психологи ДСНС. Вони надавали необхідну допомогу мешканцям пошкодженого будинку. До ліквідації наслідків російського удару залучили 23 рятувальників.

Психолог ДСНС розмовляє з мешканцями у дворі житлового будинку в Одесі після нічного удару РФ. Фото: ДСНС Одещини

Зруйнована покрівля, пошкоджені стіни та дерев'яні конструкції двоповерхового будинку після атаки РФ на Одесу. Фото: ДСНС Одещини.

Психолог ДСНС спілкується з мешканками Одеси після російської атаки. Фото: ДСНС Одещини

Удар по TENET в Одесі

Напередодні 10 жовтня російські війська також атакували центр Одеси. Внаслідок удару суттєвих пошкоджень зазнала адміністративна будівля, на місці виникла пожежа. Вибуховою хвилею та уламками у сусідніх будинках вибило понад 100 вікон, також пошкоджено припарковані автомобілі. Під ударом опинився технологічний комплекс інтернет-провайдера TENET. За інформацією компанії, росіяни пошкодили системи охолодження та енергогенеруюче обладнання. Через це у частини абонентів можливі перебої з доступом до інтернету й окремих сервісів. Фахівці TENET працюють над переведенням трафіку, однак подальша експлуатація пошкодженого майданчика залишається під питанням.

Психологиня ДСНС підтримує жінку після російського удару по житловому будинку в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Росіяни зруйнували три квартири на першому та другому поверхах двоповерхівки. Фото: ДСНС Одещини

Атаки на Одесу

Новини.LIVE розповідали, що росіяни завдали удару по Одесі 6 жовтня. Тоді росіяни пошкодили виробничу будівлю приватного підприємства, після чого на об'єкті спалахнула пожежа. До ліквідації займання залучили понад 50 рятувальників, інформації про постраждалих не надходило.

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Також Новини.LIVE писали, що російські війська пошкодили промислову та портову інфраструктуру, а в одному з районів області загорілися дачні будинки. Через сильне задимлення фахівці ДСНС перевірили повітря та не виявили небезпечних речовин.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про наслідки атаки на Одещину 29 вересня. Тоді постраждали восьмеро людей. Росіяни пошкодили житлові будинки, підприємства, гімназію, гуртожиток і притулок для тварин. На місцях ударів виникли пожежі, до ліквідації наслідків залучали понад 190 рятувальників.