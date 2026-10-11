Ночная атака на Одессу: разрушены три квартиры, горела крыша

Психолог ГСЧС оказывает поддержку женщине в Одессе после атаки РФ 10 октября 2026 года. Фото: ГСЧС в Одесской области

В ночь на 11 октября российские войска нанесли новые удары по Одессе. Под обстрелом оказался двухэтажный жилой дом, в котором были разрушены квартиры. Также на крыше вспыхнул пожар. Спасатели потушили огонь, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

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Россияне разрушили три квартиры в двухэтажном доме в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

К ликвидации последствий российской атаки на Одессу привлекли 23 спасателя. Фото: ГСЧС Одесской области

Разрушение дома в Одессе

Российские войска разрушили три квартиры на первом и втором этажах двухэтажного дома. Пожарные оперативно ликвидировали пожар, возникший на крыше здания. На месте удара работали психологи ГСЧС. Они оказывали необходимую помощь жильцам поврежденного дома. К ликвидации последствий российского удара привлекли 23 спасателя.

Психолог ГСЧС беседует с жильцами во дворе жилого дома в Одессе после ночного удара РФ. Фото: ГСЧС Одесской области

Разрушенная кровля, поврежденные стены и деревянные конструкции двухэтажного дома после атаки РФ на Одессу. Фото: ГСЧС Одесской области.

Психолог ГСЧС общается с жительницами Одессы после российской атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Удар по TENET в Одессе

Накануне, 10 октября, российские войска также атаковали центр Одессы. В результате удара существенные повреждения получило административное здание, на месте возник пожар. Взрывная волна и осколки выбили более 100 окон в соседних домах, также были повреждены припаркованные автомобили. Под ударом оказался технологический комплекс интернет-провайдера TENET. По информации компании, россияне повредили системы охлаждения и энергогенерирующее оборудование. Из-за этого у части абонентов возможны перебои с доступом к интернету и отдельным сервисам. Специалисты TENET работают над перенаправлением трафика, однако дальнейшая эксплуатация поврежденной площадки остается под вопросом.

Психолог ГСЧС оказывает поддержку женщине после российского удара по жилому дому в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

Россияне разрушили три квартиры на первом и втором этажах двухэтажного дома. Фото: ГСЧС Одесской области

Атаки на Одессу

Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли удар по Одессе 6 октября. Тогда россияне повредили производственное здание частного предприятия, после чего на объекте вспыхнул пожар. К ликвидации возгорания были привлечены более 50 спасателей, информации о пострадавших не поступало.

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Также Новини.LIVE писали, что российские войска повредили промышленную и портовую инфраструктуру, а в одном из районов области загорелись дачные дома. Из-за сильного задымления специалисты ГСЧС проверили воздух и не обнаружили опасных веществ.

Ранее Новини.LIVE сообщали о последствиях атаки на Одесскую область 29 сентября. Тогда пострадали восемь человек. Россияне повредили жилые дома, предприятия, гимназию, общежитие и приют для животных. В местах ударов возникли пожары, к ликвидации последствий были привлечены более 190 спасателей.