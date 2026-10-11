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Главная Одесса Россияне ночью атаковали Одессу: разрушены три квартиры

Россияне ночью атаковали Одессу: разрушены три квартиры

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11 октября 2026 09:45
Ночная атака на Одессу: разрушены три квартиры, горела крыша
Психолог ГСЧС оказывает поддержку женщине в Одессе после атаки РФ 10 октября 2026 года. Фото: ГСЧС в Одесской области

В ночь на 11 октября российские войска нанесли новые удары по Одессе. Под обстрелом оказался двухэтажный жилой дом, в котором были разрушены квартиры. Также на крыше вспыхнул пожар. Спасатели потушили огонь, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

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Зруйновані стіни та дах житлового будинку.
Россияне разрушили три квартиры в двухэтажном доме в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области
Рятувальник ДСНС біля вікна пошкодженого будинку
К ликвидации последствий российской атаки на Одессу привлекли 23 спасателя. Фото: ГСЧС Одесской области

Разрушение дома в Одессе

Российские войска разрушили три квартиры на первом и втором этажах двухэтажного дома. Пожарные оперативно ликвидировали пожар, возникший на крыше здания. На месте удара работали психологи ГСЧС. Они оказывали необходимую помощь жильцам поврежденного дома. К ликвидации последствий российского удара привлекли 23 спасателя.

Мешканці Одеси після нічного обстрілу
Психолог ГСЧС беседует с жильцами во дворе жилого дома в Одессе после ночного удара РФ. Фото: ГСЧС Одесской области
Росіяни зруйнували три квартири в Одесі
Разрушенная кровля, поврежденные стены и деревянные конструкции двухэтажного дома после атаки РФ на Одессу. Фото: ГСЧС Одесской области.
Атака на Одесу
Психолог ГСЧС общается с жительницами Одессы после российской атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Удар по TENET в Одессе

Накануне, 10 октября, российские войска также атаковали центр Одессы. В результате удара существенные повреждения получило административное здание, на месте возник пожар. Взрывная волна и осколки выбили более 100 окон в соседних домах, также были повреждены припаркованные автомобили. Под ударом оказался технологический комплекс интернет-провайдера TENET. По информации компании, россияне повредили системы охлаждения и энергогенерирующее оборудование. Из-за этого у части абонентов возможны перебои с доступом к интернету и отдельным сервисам. Специалисты TENET работают над перенаправлением трафика, однако дальнейшая эксплуатация поврежденной площадки остается под вопросом.

Психологиня ДСНС допомагає мешканці Одеси
Психолог ГСЧС оказывает поддержку женщине после российского удара по жилому дому в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области
Зруйнований другий поверх житлового будинку Одеси
Россияне разрушили три квартиры на первом и втором этажах двухэтажного дома. Фото: ГСЧС Одесской области

Атаки на Одессу

Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли удар по Одессе 6 октября. Тогда россияне повредили производственное здание частного предприятия, после чего на объекте вспыхнул пожар. К ликвидации возгорания были привлечены более 50 спасателей, информации о пострадавших не поступало.

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Также Новини.LIVE писали, что российские войска повредили промышленную и портовую инфраструктуру, а в одном из районов области загорелись дачные дома. Из-за сильного задымления специалисты ГСЧС проверили воздух и не обнаружили опасных веществ.

Ранее Новини.LIVE сообщали о последствиях атаки на Одесскую область 29 сентября. Тогда пострадали восемь человек. Россияне повредили жилые дома, предприятия, гимназию, общежитие и приют для животных. В местах ударов возникли пожары, к ликвидации последствий были привлечены более 190 спасателей.

Одесская область Новости Одессы обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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