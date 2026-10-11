В Одесі перебої з інтернетом TENET після удару РФ напередодні

Наслідки удару по будівлі провайдера TENET в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі після удару росіян 10 жовтня залишаються проблеми з роботою інтернет-провайдера TENET. Компанія проводить аварійно-відновлювальні роботи, через які в окремих районах можливі тимчасові перебої зі зв'язком. Тривалість робіт залежить від навантаження на мережу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення компанії TENET від 11 жовтня.

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Перебої з інтернетом в Одесі

За інформацією TENET, після атаки росіян на окремих ділянках інфраструктури періодично виникає підвищене пікове навантаження. Щоб забезпечити роботу мережі, фахівці проводять аварійно-відновлювальні та балансувальні роботи. Через це доступ до інтернету може тимчасово зникати в окремих районах і мікрорайонах.

В компанії кажуть, що не встановлюють графіків таких перерв, оскільки необхідність робіт залежить від поточного стану вузлів зв'язку. Водночас у TENET запевняють, що загальна ємність мережі залишається стабільною, а оптичного ресурсу достатньо для всіх абонентів.

Стежити за станом мережі та перебігом ремонтів можна на офіційному сайті провайдера, у додатку my TENET та в каналах в соцмережах компанії.

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Наслідки удару по TENET

Проблеми зі зв'язком виникли після вечірньої атаки росіян на Одесу 10 жовтня. На місці удару спалахнула пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники. Вибуховою хвилею та уламками в сусідніх будинках вибило понад 100 вікон. Також пошкоджено автомобілі, припарковані поблизу. Під удар потрапив і технологічний комплекс інтернет-провайдера TENET. За інформацією компанії, пошкоджено системи охолодження та енергогенерувальне обладнання. Через руйнування фахівці були змушені працювати над переведенням інтернет-трафіку, а подальша експлуатація пошкодженого майданчика опинилася під питанням. За попередніми даними, загиблих і постраждалих унаслідок цієї атаки немає.

Що відомо про компанію TENET

TENET є одним із найбільших регіональних інтернет-провайдерів півдня України. Компанія обслуговує абонентів в Одеській та Миколаївській областях, зокрема в Одесі, Чорноморську, Південному, Білгороді-Дністровському та Миколаєві. За даними, які провайдер надав Forbes у 2024 році, його абонентська база перевищувала 200 тисяч користувачів. Водночас в TENET уточнили, чи вплинули наслідки удару на абонентів за межами Одещини.

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 11 жовтня росіяни атакували житловий будинок в Одесі. У двоповерховій будівлі зруйновано три квартири на першому та другому поверхах, а на даху виникла пожежа. Рятувальники загасили вогонь, до ліквідації наслідків залучили 23 працівників ДСНС. Загиблих і постраждалих немає. На місці працювали психологи, які допомагали мешканцям будинку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Одесі бракує власних потужностей для виробництва електроенергії. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав Одесу серед міст, де цієї зими можливі найбільші проблеми з електропостачанням. За його словами, місту необхідно відновлювати пошкоджену генерацію та будувати нові потужності. Водночас критичних перебоїв із теплом, водою та каналізацією експерт не очікує.