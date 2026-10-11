В Одессе наблюдаются перебои с доступом к интернету TENET после удара со стороны РФ накануне

Последствия удара по зданию провайдера TENET в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе после удара российских войск 10 октября сохраняются проблемы с работой интернет-провайдера TENET. Компания проводит аварийно-восстановительные работы, из-за которых в отдельных районах возможны временные перебои со связью. Продолжительность работ зависит от нагрузки на сеть.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение компании TENET от 11 октября.

Реклама

Перебои с интернетом в Одессе

По информации TENET, после атаки россиян на отдельных участках инфраструктуры периодически возникает повышенная пиковая нагрузка. Чтобы обеспечить работу сети, специалисты проводят аварийно-восстановительные и балансировочные работы. Из-за этого доступ к интернету может временно пропадать в отдельных районах и микрорайонах.

В компании отмечают, что не устанавливают графиков таких перерывов, поскольку необходимость работ зависит от текущего состояния узлов связи. В то же время в TENET уверяют, что общая пропускная способность сети остается стабильной, а оптического ресурса достаточно для всех абонентов.

Следить за состоянием сети и ходом ремонтных работ можно на официальном сайте провайдера, в приложении my TENET и в каналах компании в социальных сетях.

Читайте также:

Последствия удара по TENET

Проблемы со связью возникли после вечерней атаки россиян на Одессу 10 октября. На месте удара вспыхнул пожар, который впоследствии ликвидировали спасатели. Взрывной волной и осколками в соседних домах выбило более 100 окон. Также были повреждены припаркованные поблизости автомобили. Под удар попал и технологический комплекс интернет-провайдера TENET. По информации компании, повреждены системы охлаждения и энергогенерирующее оборудование. Из-за разрушений специалисты были вынуждены работать над перенаправлением интернет-трафика, а дальнейшая эксплуатация поврежденной площадки оказалась под вопросом. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате этой атаки нет.

Что известно о компании TENET

TENET является одним из крупнейших региональных интернет-провайдеров юга Украины. Компания обслуживает абонентов в Одесской и Николаевской областях, в частности в Одессе, Черноморске, Южном, Белгороде-Днестровском и Николаеве. Согласно данным, предоставленным провайдером Forbes в 2024 году, его абонентская база превышала 200 тысяч пользователей. В то же время в TENET уточнили, повлияли ли последствия удара на абонентов за пределами Одесской области.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 11 октября россияне атаковали жилой дом в Одессе. В двухэтажном здании были разрушены три квартиры на первом и втором этажах, а на крыше возник пожар. Спасатели потушили огонь, к ликвидации последствий были привлечены 23 сотрудника ГСЧС. Погибших и пострадавших нет. На месте работали психологи, которые оказывали помощь жильцам дома.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Одессе не хватает собственных мощностей для производства электроэнергии. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал Одессу одним из городов, где этой зимой возможны самые серьезные проблемы с электроснабжением. По его словам, городу необходимо восстанавливать поврежденные генерирующие мощности и строить новые. В то же время критических перебоев с теплом, водой и канализацией эксперт не ожидает.