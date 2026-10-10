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Главная Одесса Ситуация в Николаеве: планируют ли горожане уезжать за границу

Ситуация в Николаеве: планируют ли горожане уезжать за границу

Ua ru
10 октября 2026 06:33
Николаев перед сложной зимой: собираются ли горожане уезжать
Инсталляция-надпись «Я люблю Николаев». Фото: Новини.LIVE

На фоне тревожных прогнозов относительно отопительного сезона и угрозы новых российских ударов по энергетической инфраструктуре Николаев готовится к сложной зиме. Горожане уже сейчас задумываются о своих планах на ближайшие месяцы, ведь ситуация остается непредсказуемой. Даже на пятый год полномасштабного вторжения жить в постоянной тревоге и неопределенности непросто.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Николаева, планируют ли они уезжать из города.

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Выезд из Николаева

Жителям прифронтовых регионов Украины становится всё труднее строить долгосрочные планы, а решения приходится принимать в зависимости от ситуации с безопасностью. Особое беспокойство вызывает приближение зимы, ведь угроза новых атак на критическую инфраструктуру только усиливает неопределенность.

"Честно говоря, мы месяц назад переехали сюда, в Николаев, раньше жили в области, ближе к Херсону. Там было очень напряженно, начали летать дроны, и мы были вынуждены переехать. Что будет зимой, мы не знаем, как будет дальше. Будем паковать чемоданы и ехать дальше, наверное. Будем надеяться, что всё будет хорошо, что зима будет тёплой и всё поскорее закончится", — делится Елена.

Олена про плани на вихзд з Миколаїва. Фото: Новини.LIVE
Елена о планах на выезд из Николаева. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на постепенное восстановление городской инфраструктуры, вернуть ощущение спокойствия и стабильности гораздо сложнее. Пережитые испытания надолго запечатлеваются в памяти, а постоянная угроза обстрелов не позволяет окончательно избавиться от тревоги. Однако для тех, кто пережил начало войны, сегодняшние условия жизни становятся поводом сравнить, как изменилась ситуация в городе за последние годы.

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"Мы уезжаем завтра. Три месяца пробыли здесь и завтра улетаем к детям. Тревожно, непривычно, мы отвыкли... Есть вода. Спасибо, что хоть это есть по сравнению с 2022 годом, когда воды не было вовсе. Что сейчас можно и искупаться, и помыться — есть водичка. Но всё равно носим, возим, чтобы есть, пить", — говорят Любовь и Иван.

Любов та Іван про виїзд з Миколаєва. Фото: Новини.LIVE
Любовь и Иван о выезде из Николаева. Фото: Новини.LIVE

Остаться в Николаеве

Для многих николаевцев родной город остается неотъемлемой частью их жизни, несмотря на все испытания, которые принесла война. Привычная обстановка, воспоминания и чувство принадлежности к своей общине нередко перевешивают опасения относительно будущего. Но это не означает полного отсутствия страха перед опасностью.

"Будем оставаться. В холоде, но дома. Конечно, боимся обстрелов, спускаемся в укрытие. В дом уже попадал снаряд, но, слава Богу, живы, здоровы, всё хорошо. Планируем оставаться дома. Держимся", — говорит Илона.

Ілона про бажання залишатись в Миколаїві. Фото: Новини.LIVE
Илона о том, как выживают в Николаеве. Фото: Новини.LIVE

Затянувшаяся война заставляет людей приспосабливаться к обстоятельствам, которые невозможно предвидеть заранее. В то же время постоянное ожидание новых угроз изматывает не меньше, чем предстоящие бытовые трудности. Несмотря на это, жители Николаева стараются сохранять оптимизм, готовясь к возможным испытаниям и находить в себе силы.

"Нет, я останусь. Люблю свой город, и, наверное, именно поэтому. Стараюсь быть готовой. Главное — морально настроиться, а там уже всё будет хорошо, я думаю", — отмечает Антонина.

Антоніна про намір залишатись в Миколаєві. Фото: Новини.LIVE
Антонина о намерении остаться в Николаеве. Фото: Новини.LIVE

Помощь ради победы

Николаев остается прифронтовым городом, который продолжает держаться, несмотря на постоянную угрозу российских обстрелов. И большая заслуга в этом принадлежит самим николаевцам, которые остаются здесь, работают, помогают военным и поддерживают друг друга. Именно благодаря людям, которые любят свой город и каждый день делают всё возможное для его защиты, Николаев продолжает стоять и бороться.

"Дело в том, что мы в Николаеве оставались с самого начала, потому что есть некоторые вопросы, которые нужно решать изнутри. Я имею в виду помощь по всем направлениям для того, чтобы ускорить победу. Я не буду рассказывать, чем именно мы занимаемся, но в Николаеве мы делаем очень необходимое и полезное дело, чтобы информировать население и тем самым приближать победу", — подчеркивает Александр.

Олександр про наближення перемоги. Фото: Новини.LIVE
Александр о том, как жители Николаева приближают победу. Фото: Новини.LIVE

Впереди ещё немало испытаний, и пока никто не может точно сказать, какой будет эта зима для Николаева. В то же время ответы горожан показывают, насколько люди оценивают риски и собственные возможности. И хотя их решения могут различаться, всех объединяет одно желание — чтобы наконец появилась возможность строить планы на годы вперед, без постоянного страха за свою безопасность и будущее.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, что может заставить одесситов покинуть родной город. Для большинства мысль об отъезде связана прежде всего с безопасностью, длительными перебоями с коммунальными услугами и угрозой оккупации.

Также Новини.LIVE рассказывали о российской атаке на пассажирский поезд Киев — Николаев. Благодаря своевременной эвакуации пассажиры и железнодорожники не пострадали, а для людей организовали дальнейший трансфер в Николаев.

Николаев Украина прогнозы новости выезд за границу
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер

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