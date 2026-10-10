Миколаїв перед складною зимою: чи збираються містяни їхати

Інсталяція-напис "Я люблю Миколаїв". Фото: Новини.LIVE

На тлі тривожних прогнозів щодо опалювального сезону та загрози нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі Миколаїв готується до складної зими. Містяни вже зараз замислюються над своїми планами на найближчі місяці, адже ситуація залишається непередбачуваною. Навіть на п’ятий рік повномасштабного вторгнення жити в постійній тривозі та невизначеності непросто.

Журналісти Новини.LIVE запитали миколаївців, чи планують вони виїжджати з міста.

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Виїзд із Миколаєва

Для жителів прифронтових регіонів України дедалі важче будувати довгострокові плани, а рішення доводиться ухвалювати залежно від безпекової ситуації. Особливе занепокоєння викликає наближення зими, адже загроза нових атак на критичну інфраструктуру лише посилює невизначеність.

"Чесно, ми місяць назад переїхали сюди до Миколаєва, раніше жили в області ближче туди до Херсона. Там було дуже гаряче, дрони почали літати і ми змушені були переїхати. Як буде зима, то ми не знаємо, як буде надалі. Будемо пакувати чемодани і їхати далі, напевно. Сподіватимемось, що все буде добре, що зима буде тепла і все скоріше закінчиться", — ділиться Олена.

Олена про плани на виїзд з Миколаєва. Фото: Новини.LIVE

Попри поступове відновлення міської інфраструктури, повернути відчуття спокою та стабільності значно складніше. Пережиті випробувань надовго закарбовуються в пам’яті, а постійна загроза обстрілів не дозволяє остаточно позбутися тривоги. Однак для тих, хто пережив початок війни, сьогоднішні умови життя стають приводом порівняти, як змінилася ситуація в місті за останні роки.

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"Ми виїжджаємо завтра. Три місяці побули тут і завтра вилітаємо до дітей. Тривожно, незвично, ми відвикли... Є вода. Дякую, що хоч таке є проти 2022 року, коли води не було геть. Що зараз можна і покупатися, і помитися — є водичка. Але все одно носимо, возимо, щоб їсти, пити", — кажуть Любов і Іван.

Любов та Іван про виїзд з Миколаєва. Фото: Новини.LIVE

Залишитися в Миколаєві

Для багатьох миколаївців рідне місто залишається невіддільною частиною їхнього життя, попри всі випробування, які принесла війна. Звичне оточення, спогади та відчуття приналежності до своєї громади нерідко переважають побоювання щодо майбутнього. Але це не означає повну відсутність страху перед небезпекою.

"Будемо залишатися. В холоді, але вдома. Звісно, боїмося обстрілів, спускаємось в укриття. Приліт в будинок вже був, але, слава Богу, живі, здорові, все добре. Плануємо бути вдома. Тримаємось", — говорить Ілона.

Ілона про витримку в Миколаїві. Фото: Новини.LIVE

Тривала війна змушує людей пристосовуватися до обставин, які неможливо передбачити заздалегідь. Водночас постійне очікування нових загроз виснажує не менше, ніж майбутні побутові труднощі. Попри це, миколаївці намагаються зберігати оптимізм, готуватися до можливих викликів і знаходити сили.

"Ні, я буду залишатись. Люблю своє місто, а мабуть через це. Стараюсь бути підготовленою. Головне — морально налаштуватись, а там вже все буде добре, я думаю", — зазначає Антоніна.

Антоніна про намір залишатись в Миколаєві. Фото: Новини.LIVE

Допомога заради перемоги

Миколаїв залишається прифронтовим містом, яке продовжує триматися попри постійну загрозу російських обстрілів. І велика заслуга в цьому належить самим миколаївцям, які залишаються тут, працюють, допомагають військовим і підтримують одне одного. Саме завдяки людям, які люблять своє місто та щодня роблять усе можливе для його захисту, Миколаїв продовжує стояти й боротися.

"Справа в тому, що ми в Миколаєві залишались з самого початку, бо є деякі питання, які треба вирішувати зсередини. Я маю на увазі допомогу з усіх напрямків для того, щоб пришвидшити перемогу. Я не буду розповідати, чим саме ми займаємось, але в місті Миколаєві ми робимо дуже необхідну і корисну справу, щоб інформувати населення, тим самим наближати перемогу", — підкреслює Олександр.

Олександр про наближення миколаївчанами перемоги. Фото: Новини.LIVE

Попереду ще чимало випробувань, і поки ніхто не може точно сказати, якою буде ця зима для Миколаєва. Водночас відповіді містян показують, наскільки люди оцінюють ризики та власні можливості. І хоча їхні рішення можуть відрізнятися, усіх об’єднує бажання одного — щоб нарешті з’явилася можливість будувати плани на роки, без постійного страху за свою безпеку і майбутнє.

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