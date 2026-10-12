Енергетичне перемир’я Трампа: думки одеситів про ініціативу

Одесити в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Поки Дональд Трамп робить заяви про можливе енергетичне перемир’я, українці продовжують жити під загрозою нових атак на критичну інфраструктуру. Головним залишається питання, чи зможуть сторони досягти конкретних домовленостей і забезпечити їх виконання. Адже навіть тимчасове припинення ударів могло б дати енергетикам більше можливостей для відновлення пошкоджених об’єктів.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи вірять вони в пропозицію американського президента щодо енергетичного перемир’я.

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Атаки на енергооб'єкти

Енергетичне перемир’я мало б означати припинення ударів по об’єктах, від яких залежать світло та тепло в домівках українців. Однак поки що йдеться насамперед про політичні заяви, а не про підтверджені результати домовленостей. Тому люди оцінюють цю ініціативу з огляду на те, що відбувається насправді.

"Не вірю в енергетичне перемир’я. Тому що його нема. Вчора в Харкові розбомбили ТЕЦ", — говорить Сергій.

Сергій про атаки по ТЕЦ в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Окрім самих обстрілів, українців непокоїть і те, чи виконуватимуться можливі домовленості. Адже для реального припинення атак недостатньо лише заяв політичних лідерів. Треба розуміти, як контролюватимуть дотримання перемир’я та що відбуватиметься в разі його порушення.

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"Росія перемир’я не буде підтримувати. Мені здається, вона вже його відмінила. Вони ніколи не дотримувались обіцянок своїх", — каже Рустам.

Рустам про недовіру до Росії. Фото: Новини.LIVE

Домовленості щодо енергетики

Після заяв Дональда Трампа про енергетичне перемир’я увага прикута й до ролі США у можливих переговорах. Однак залишається незрозумілим, на яких умовах сторони могли б домовитися про припинення ударів.

"Мені здається, Трамп просто привертає до себе увагу таким чином і хоче якось виправдати звинувачення в першу чергу свої у сторону України, яка б'є по НПЗ російським. Тому мені здається, що це не варто уваги такої серйозної і насправді ніякого перемир'я немає. І все ж таки, якщо щось буде конкретне, то тільки зі згоди Зеленського, Путіна, а Трамп вже буде як посередник", — зазначає Єфим.

Єфим про домовленості щодо енергетики. Фото: Новини.LIVE

Сумніви щодо перемир'я

Попередній досвід заяв про переговори впливає на те, як люди оцінюють перспективи чергових домовленостей. Тому навіть можливість припинення ударів по енергетиці не викликає довіру.

"Трампа я фільтрую. Ніхто не буде цього дотримуватися. Ніхто ніколи не дотримується перемир’я. Це вже історія, архіви подивіться", — стверджує Юлія.

Юлія про сумніви щодо перемир'я. Фото: Новини.LIVE

Ставлення до енергетичного перемир’я залежить і від того, хто саме виступає з такою ініціативою. Одесити звертають увагу на дії та послідовність рішень політиків. Саме довіра до учасників переговорів визначає, наскільки серйозно вони сприймають можливі домовленості.

"Трампу я зовсім не вірю. Тому що він несерйозна людина. Цим все сказано. Не вірю обіцянкам цим і Путіну також. Жодних не маю надій на енергетичне перемир’я. Є тільки надія на нашого президента", — пояснює Микола.

Микола про недовіру до політиків. Фото: Новини.LIVE

Надія на перемир’я

Попри сумніви щодо можливих домовленостей, не всі одесити налаштовані скептично. Навіть тимчасове зниження інтенсивності атак могло б дати людям можливість жити з меншою тривогою за завтрашній день.

"Я дуже сподіваюсь на нього. Вірю чи не вірю — інше питання. Просто дуже хочу, щоб було перемир’я хоча б енергетичне: не бомбили наше світло, воду й інші необхідності", — ділиться Тамара.

Тамара про надію на енергетичний мир. Фото: Новини.LIVE

Навіть якщо удари по енергетичних об’єктах припиняться, наслідки попередніх руйнувань залишатимуться. Для відновлення електростанцій, підстанцій та мереж потрібні час, обладнання й безпечні умови роботи. Тож перемир’я могло б стати можливістю відновити частину пошкодженої енергетичної інфраструктури, але поки підстав для цього немає.

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