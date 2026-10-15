Подготовка к зиме в Одессе: что покупают и чем запасаются горожане

Человек на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

До календарной зимы ещё полтора месяца, но мысли одесситов уже заняты тем, как пережить предстоящие холода. Прошлые годы научили горожан приспосабливаться к непростым условиям, однако каждый новый отопительный сезон приносит свои вызовы. На фоне угрозы длительных отключений горожанам приходится оценивать свою готовность и докупать то, чего не хватает, чтобы не остаться без самого необходимого в разгар холодов.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, подготовились ли они к зиме и как именно?

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Запасы на зиму

Этой зимой горожан ждут новые испытания. Чтобы быть готовыми к жизни без света, люди заранее запасаются свечами и фонариками. Однако такие покупки требуют существенных затрат.

"Кое-чем подготовилась. Запаслась консервами, во-первых, едой. По мере поступления зарплаты, наверное, придется докупить фонарики. Свечи, фонарики — всё такое, чтобы без света можно было как-то продержаться", — говорит Лариса.

Лариса о запасах на зиму. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на местами пустые полки в супермаркетах, запасы продуктов пока не являются главной заботой горожан. Зато дополнительных расходов требуют вещи, которые помогут пережить возможные отключения света и холода.

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"Нет, не готова к зиме. У меня ещё нет портативного зарядного устройства, вообще нужно ещё одеяло и тёплую одежду купить. Поэтому, в принципе, пока не очень сильно. А я вообще живу с родителями, так что они запаслись едой. Там крупы, консервы, они живут в поселке. Поэтому, в принципе, всё, что растёт на огороде, будет в погребе", — отмечает Виктория.

Виктория о своей подготовке к зиме. Фото: Новини.LIVE

Резервное энергоснабжение

Есть и те, кто встречает очередной отопительный сезон без особых опасений. Опыт предыдущих зим помог горожанам лучше приспособиться к возможным трудностям и определить, что действительно необходимо в быту.

"Почти всё купили: ЭкоФлоу, газовую горелку — всё у нас есть. Это уже пятый год, мы готовы. Мы надеемся на лучшее. Мы оптимисты. Еду мы не закупаем. То, что сейчас нужно, берем и всё", — говорят Константин и Яна.

Константин и Яна о подготовке к пятому году. Фото: Новини.LIVE

Отключения электроэнергии могут оставить горожан без освещения, связи и возможности пользоваться бытовой техникой. Чтобы не зависеть от графиков отключений, люди обращают внимание на резервные источники питания, которые позволяют обеспечить хотя бы базовые потребности дома.

"Как и все, наверное, готов к зиме. Подготовил резервное питание, резервные энергоресурсы, всё есть. Ну, в принципе, всё готово, а голода у нас не будет", — делится Дмитрий.

Дмитрий о резервных энергоресурсах. Фото: Новини.LIVE

Зима без отопления

Однако отключение света — не единственная угроза этой зимой. Гораздо сложнее может стать ситуация при отсутствии отопления, ведь во время сильных морозов жилье будет быстро терять тепло. В таких условиях даже заблаговременная подготовка не гарантирует, что люди смогут оставаться в своих домах.

"Совершенно не готовы к зиме. Воды мы не наберем достаточно, потому что зима — это не один день, не два, не воскресенье и не два. Мы уже думаем, что отопления не будет. Например, у меня квартира в полуподвале. То есть, если не будет света, я не смогу её отапливать, потому что из подвала будет очень-очень холодно. Поэтому думаем, как уехать. А что касается света, то мы уже немного привыкли, поэтому купили газовую плиту", — объясняет Виктория.

Виктория об отсутствии воды и отопления. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, не все горожане настолько обеспокоены возможными проблемами с отоплением. Пока одни рассматривают варианты временного переезда, другие не планируют кардинально менять свой уклад жизни. Даже при прогнозах сложной зимы не теряют чувства юмора.

"Всегда готова. Мы давно привыкли, фронт ещё далеко. Муж приучил, что прохладные температуры всегда лучше — так лучше сохранимся. Никогда не запасаемся, всегда всё есть. Грех жаловаться", — рассказывает Неля.

Неля с оптимизмом смотрит на зиму. Фото: Новини.LIVE

Какой будет эта зима, покажет время. Впрочем, даже при самых благоприятных прогнозах стоит заранее позаботиться о собственном комфорте и безопасности. Одесситы рассчитывают на собственные силы и стараются заранее позаботиться о самом необходимом. Ведь лучше, чтобы сделанные запасы так и не понадобились, чем в разгар холодов искать, как согреться, зарядить телефон или приготовить ужин без света.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что может заставить одесситов покинуть родной город. Для многих решающими факторами могут стать ситуация с безопасностью и длительные проблемы с базовыми условиями жизни.

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