Продукты в Одессе: как изменились цены и ассортимент в АТБ и Таврии В

Покупатель выбирает товар в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Ситуация в одесских супермаркетах напряженная. Российские удары по складам и логистическим центрам не дают поставщикам прийти в себя, затрудняя привычные маршруты, поэтому ассортимент в магазинах может заметно отличаться. Особенно это касается базовых продуктов — круп, муки, сахара, масла и макарон, которые обычно первыми реагируют на перебои с логистикой.

Журналисты Новини.LIVE проверили, можно ли сейчас найти основные товары в сетях АТБ и Таврия В, а также сколько они стоят.

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Товары в сети Таврия В

Во время новой проверки в Таврии В полки с базовыми продуктами выглядят значительно полнее чем в начале месяца. Особенно это заметно по крупам: гречки на развес на этот раз достаточно, хотя раньше её оставалось совсем немного. Тем, кто предпочитает фасованные крупы, также есть из чего выбирать: гречка в пачках стоит от 70 грн за 800 г, самые дешёвые варианты риса стоят примерно от 40 грн за 800 г, овсяные хлопья — 27,90 грн за 600 г, а упаковки макарон весом 800 г можно найти примерно от 33 грн.

Наличие гречки на развес в Таврии В. Фото: Новини.LIVE

Ассортимент широкий, а на часть товаров действуют акционные предложения. Самые дешевые варианты масла стоят около 75–77 грн за бутылку объемом чуть более 800 мл. Хлеба в магазине также достаточно, причем ассортимент рассчитан на разный бюджет. Самый дешевый из увиденных нами вариантов — хлеб "Бабусин" за 16,90 грн. Есть пшеничный и солодовый хлеб, а также тостовый, гречневый, кукурузный и "Йодик".

Покупатель выбирает товар в Таврии В. Фото: Новини.LIVE

Стоимость круп:

Гречневая крупа на развес, 1 кг — 74,90 грн

Гречневая крупа "Зерновита", 1 кг — 120,10 грн

Гречневая крупа "Українська зірка", 800 г — 69,90 грн

Гречневая крупа "Козуб", 800 г — 86,90 грн

Рис "Хуторок", 800 г — 62,90 грн

Рис круглый шлифованный "Хуторок", 800 г — 65,90 грн

Рис круглозернистый "Комірка", 1 кг — 70,40 грн

Рис длиннозерный пропаренный "Украинская звезда", 800 г — 48,90 грн

Рис измельченный "Українська зірка", 800 г — 39,90 грн

Овсяные хлопья "Українська зірка", 600 г — 27,90 грн

Овсяные хлопья "Козуб", 500 г — 50,90 грн

Овсяные хлопья "Козуб", 500–600 г — 42,40 грн

Стоимость сахара:

Сахар-песок на развес, 1 кг — 30,90 грн

Сахар "Комірка", 900 г — 28,90 грн

Сахар "Хуторок", 800 г — 39,90 грн

Сахар "Українська зірка", 1 кг — 43,50 грн

Стоимость муки:

Пшеничная мука на развес, 1 кг — 16,90 грн

Мука "Благомлин", 2 кг — 52,90 грн

Мука "7", 1,8 кг — 37,10 грн

Пшеничная мука "Богумила", 2 кг — 57,40 грн

Стоимость макаронных изделий:

Макароны-спиральки "7", 800 г — 37,90 грн

Макароны-спиральки "Українська зірка", 800 г — 32,90 грн

Макароны-перы "7", 800 г — 37,90 грн

Макароны-ракушки "Українська зірка", 800 г — 32,90 грн

Спагетти "7", 450 г — 26,90 грн

Стоимость масла

Подсолнечное масло "Олейна", 850 мл — 101 грн

Подсолнечное масло "Українська зірка", 810 мл — 75,50 грн

Подсолнечное масло "Субота", 815 мл — 76,50 грн

Стоимость хлеба:

Хлеб "Бабусин", 350 г — 16,90 грн

Хлеб Вкусный "Агроком", 600 г — 23,10 грн

Хлеб солодовый Колосок "Агроком", 500 г — 26,70 грн

Хлеб гречневый "Нове Діло", 500 г — 37,90 грн

Хлеб кукурузный "Нове Діло", 500 г — 37,90 грн

Хлеб Йодик "Нове Діло", 360 г — 46 грн

Хлеб тостовый "Нове Діло", 450 г — 56,30 грн

Товары в сети АТБ

В АТБ ситуация также заметно улучшилась. Крупы, которых во время предыдущей проверки почти не было, уже появились на полках. В то же время гречку мы на этот раз не нашли, а выбор торговых марок остается относительно небольшим. Зато рис представлен сразу в нескольких вариантах, самый дешевый "Розумний вибір" можно приобрести от 51,90 грн за 1 кг. Вернулись на полки и овсяные хлопья, которые стоят от 19,90 грн за 400 г. Макаронных изделий также достаточно. Самые бюджетные варианты стоят примерно 36,50 грн за килограмм. Помимо обычных рожков или ракушек, есть более дорогие бантики, спиральки, вермишель и спагетти. Сахар пока представлен фактически одной основной позицией, однако самого товара хватает: килограмм стоит 34,90 грн.

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Запасы сахара в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ассортимент масла стал шире. Помимо рафинированного, которого и раньше было достаточно, на этот раз на полках есть и нерафинированное подсолнечное масло. Цены начинаются примерно от 80,85 грн за 850 мл. Вернулась на привычное место и мука. Есть как небольшие упаковки примерно по два килограмма, так и большие по пять килограммов. Хлеба также достаточно. Покупатели могут выбрать как большие буханки пшеничного хлеба, так и батоны меньшего веса.

Полки с крупами в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Стоимость круп:

Рис пропаренный "Розумний вибір", 1 кг — 53,90 грн

Рис круглозернистый шлифованный "Розумний вибір", 1 кг — 54,90 грн

Рис измельчённый "Розумний вибір", 1 кг — 51,90 грн

Рис камолино "Своя Лінія" в коробке — 59,90 грн

Рис басмати пропаренный "Trapeza", 500 г — 78,70 грн

Овсяные хлопья "Розумний вибір", 400 г — 19,70 грн

Овсяные хлопья "Trapeza", 500 г — 54,30 грн

Овсяные хлопья "Сила Геркулеса", 750 г — 70,90 грн

Стоимость макаронных изделий:

Макароны-рожки "Розумний вибір", 1 кг — 36,50 грн

Макароны-ракушки "Розумний вибір", 1 кг — 36,50 грн

Макароны-бантики "De Luxe", 500 г — 60,30 грн

Макароны-спиральки "De Luxe", 500 г — 60,30 грн

Вермишель "De Luxe", 500 г — 60,30 грн

Спагетти "De Luxe", 500 г — 60,30 грн

Стоимость масла:

Подсолнечное масло "Олейна" рафинированное, 850 мл — 99,85 грн

Подсолнечное масло "Чумак", 900 мл — 107,98 грн

Подсолнечное масло "Щедрий Дар", 850 мл — 98,97 грн

Подсолнечное масло "Своя Лінія", нерафинированное, 900 мл — 87,84 грн

Подсолнечное масло "Розумний вибір", нерафинированное, 850 мл — 80,85 грн

Стоимость муки и сахара:

Мука "Розумний вибір", 2 кг — 44,30 грн

Мука "Розумний вибір", 5 кг — 106,80 грн

Мука "Хуторок", 1,8 кг — 62,40 грн

Мука "Хуторок", 5 кг — 171,90 грн

Сахар-песок фасованный, 1 кг — 34,90 грн

Стоимость хлеба:

Пшеничный нарезной хлеб "Одеська паляниця", 700 г — 18,90 грн

Хлеб пшеничный "Одеська паляниця", 900 г — 24,90 грн

Батон обычный пшеничный нарезанный, 600 г — 31,60 грн

Батон горчичный нарезанный "Нове Дело", 350 г — 19,70 грн

Батон бутербродный нарезанный "Нове Дело", 350 г — 21,70 грн

Покупатель выбирает гречку. Фото: Новини.LIVE

По отдельным позициям АТБ выглядит дешевле. Например, рис здесь можно найти от 51,90 грн за килограмм, а овсяные хлопья — от 19,90 грн за 400 г. В Таврии В самый дешевый рис из зафиксированных вариантов стоит 39,90 грн за 800 г, а овсяные хлопья — 27,90 грн за 600 г. Макаронных изделий хватает в обоих магазинах: в Таврии В упаковки весом 800 г можно найти от 32,90 грн, тогда как в АТБ килограмм бюджетных макаронных изделий стоит около 36,50 грн.

Если сравнивать две сети, то ситуация с базовыми продуктами на этот раз значительно лучше, чем во время предыдущей проверки. В Таврии В теперь достаточно гречки, сахара и муки на развес, а в АТБ крупы также вернулись на полки, хотя гречки пока нет.

Ранее Новини.LIVE уже проверяли наличие базовых продуктов в одесских супермаркетах. Тогда наибольший дефицит был заметен в АТБ: на полках не было овсяных хлопьев, сахара, соли и муки, а выбор круп был минимальным. В «Таврии В» ситуация была лучше, хотя гречки на развес оставалось немного.

Также Новини.LIVE проверили на одесском Привозе актуальные цены на продукты. Тогда продавцы отмечали подорожание мяса, молочной продукции и части сезонных фруктов, тогда как цены на рыбу после летнего роста оставались почти без изменений.