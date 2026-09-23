Продукти в Одесі: як змінилися ціни та асортимент в АТБ і Таврії В

Покупець обирає товар в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Ситуація в одеських супермаркетах напружена. Російські удари по складах і логістичних центрах не дають постачальникам оговтатись, ускладнюючи звичні маршрути, тому асортимент у магазинах може помітно відрізнятися. Особливо це стосується базових продуктів — круп, борошна, цукру, олії та макаронів, які зазвичай першими реагують на перебої з логістикою.

Журналісти Новини.LIVE перевірили, чи можна зараз знайти основні товари в мережах АТБ і Таврія В, а також скільки вони коштують.

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Товари в мережі Таврія В

Під час перевірки в Таврії В полиці з базовими продуктами виглядають значно повнішими ніж на початку місяця. Особливо це помітно на крупах: гречки на вагу цього разу достатньо, хоча раніше її залишалося зовсім небагато. Тим, хто віддає перевагу фасованим крупам, також є з чого обирати: гречка в пачках коштує від 70 грн за 800 г, найдешевші варіанти рису стартують приблизно від 40 грн за 800 г, вівсяні пластівці — 27,90 грн за 600 г, а упаковки макаронів вагою 800 г можна знайти приблизно від 33 грн.

Наявність гречки на вагу в Таврії В. Фото: Новини.LIVE

Асортимент широкий, а на частину товарів діють акційні пропозиції. Найдешевші варіанти олії коштують близько 75–77 грн за пляшку об'ємом трохи більше 800 мл. Хліба в магазині також достатньо, причому асортимент розрахований на різний бюджет. Найдешевший із побачених нами варіантів — хліб "Бабусин" за 16,90 грн. Є пшеничний та солодовий хліб, а також тостовий, гречаний, кукурудзяний і "Йодик".

Покупець обирає товар в Таврії В. Фото: Новини.LIVE

Вартість круп:

Гречана крупа на вагу, 1 кг — 74,90 грн

Гречана крупа "Зерновита", 1 кг — 120,10 грн

Гречана крупа "Українська зірка", 800 г — 69,90 грн

Гречана крупа "Козуб", 800 г — 86,90 грн

Рис "Хуторок", 800 г — 62,90 грн

Рис круглий шліфований "Хуторок", 800 г — 65,90 грн

Рис круглозернистий "Комірка", 1 кг — 70,40 грн

Рис довгозернистий пропарений "Українська зірка", 800 г — 48,90 грн

Рис подрібнений "Українська зірка", 800 г — 39,90 грн

Вівсяні пластівці "Українська зірка", 600 г — 27,90 грн

Вівсяні пластівці "Козуб", 500 г — 50,90 грн

Вівсяні пластівці "Козуб", 500–600 г — 42,40 грн

Вартість цукру:

Цукор-пісок на вагу, 1 кг — 30,90 грн

Цукор "Комірка", 900 г — 28,90 грн

Цукор "Хуторок", 800 г — 39,90 грн

Цукор "Українська зірка", 1 кг — 43,50 грн

Вартість борошна:

Борошно пшеничне на вагу, 1 кг — 16,90 грн

Борошно "Благомлин", 2 кг — 52,90 грн

Борошно "7", 1,8 кг — 37,10 грн

Борошно пшеничне "Богумила", 2 кг — 57,40 грн

Вартість макаронних виробів:

Макарони-спіральки "7", 800 г — 37,90 грн

Макарони-спіральки "Українська зірка", 800 г — 32,90 грн

Макарони-пера "7", 800 г — 37,90 грн

Макарони-мушлі "Українська зірка", 800 г — 32,90 грн

Спагеті "7", 450 г — 26,90 грн

Вартість олії

Соняшникова олія "Олейна", 850 мл — 101 грн

Соняшникова олія "Українська зірка", 810 мл — 75,50 грн

Соняшникова олія "Субота", 815 мл — 76,50 грн

Вартість хліба:

Хліб "Бабусин", 350 г — 16,90 грн

Хліб Смачний "Агроком", 600 г — 23,10 грн

Хліб солодовий Колосок "Агроком", 500 г — 26,70 грн

Хліб гречаний "Нове Діло", 500 г — 37,90 грн

Хліб кукурудзяний "Нове Діло", 500 г — 37,90 грн

Хліб Йодик "Нове Діло", 360 г — 46 грн

Хліб тостовий "Нове Діло", 450 г — 56,30 грн

Товари в мережі АТБ

В АТБ ситуація також помітно покращилася. Крупи, яких під час попередньої перевірки майже не було, вже з'явилися на полицях. Водночас гречки ми цього разу не знайшли, а вибір торгових марок залишається відносно невеликим. Рис представлений одразу в кількох варіантах, найдешевший "Розумний вибір" можна придбати від 51,90 грн за 1 кг. Повернулися на полиці й вівсяні пластівці, які стартують від 19,90 грн за 400 г. Макаронних виробів також достатньо. Найбюджетніші варіанти коштують приблизно 36,50 грн за кілограм. Крім звичайних ріжків чи мушель, є дорожчі бантики, спіральки, вермішель та спагеті. Цукор поки представлений фактично однією основною позицією, проте самого товару вистачає: кілограм коштує 34,90 грн.

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Запаси цукру в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Асортимент олії став ширшим. Крім рафінованої, якої й раніше було достатньо, цього разу на полицях є й нерафінована соняшникова олія. Ціни стартують приблизно від 80,85 грн за 850 мл. Повернулося на звичне місце й борошно. Є як невеликі упаковки приблизно по два кілограми, так і великі по п'ять кілограмів. Хліба також достатньо. Покупці можуть обрати як великі буханці пшеничного хліба, так і батони меншої ваги.

Полиці з крупами в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Вартість круп:

Рис пропарений "Розумний вибір", 1 кг — 53,90 грн

Рис круглозернистий шліфований "Розумний вибір", 1 кг — 54,90 грн

Рис подрібнений "Розумний вибір", 1 кг — 51,90 грн

Рис камоліно "Своя Лінія" в коробці — 59,90 грн

Рис басматі пропарений "Trapeza", 500 г — 78,70 грн

Вівсяні пластівці "Розумний вибір", 400 г — 19,70 грн

Вівсяні пластівці "Trapeza", 500 г — 54,30 грн

Вівсяні пластівці "Сила Геркулеса", 750 г — 70,90 грн

Вартість макаронних виробів:

Макарони-ріжки "Розумний вибір", 1 кг — 36,50 грн

Макарони-мушлі "Розумний вибір", 1 кг — 36,50 грн

Макарони-бантики De Luxe, 500 г — 60,30 грн

Макарони-спіральки De Luxe, 500 г — 60,30 грн

Вермішель De Luxe, 500 г — 60,30 грн

Спагеті De Luxe, 500 г — 60,30 грн

Вартість олії:

Соняшникова олія "Олейна" рафінована, 850 мл — 99,85 грн

Соняшникова олія "Чумак", 900 мл — 107,98 грн

Соняшникова олія "Щедрий Дар", 850 мл — 98,97 грн

Соняшникова олія "Своя Лінія" нерафінована, 900 мл — 87,84 грн

Соняшникова олія "Розумний вибір" нерафінована, 850 мл — 80,85 грн

Вартість борошна і цукру:

Борошно "Розумний вибір", 2 кг — 44,30 грн

Борошно "Розумний вибір", 5 кг — 106,80 грн

Борошно "Хуторок", 1,8 кг — 62,40 грн

Борошно "Хуторок", 5 кг — 171,90 грн

Цукор пісок фасований, 1 кг — 34,90 грн

Вартість хлібу:

Хліб пшеничний нарізний "Одеська паляниця", 700 г — 18,90 грн

Хліб пшеничний "Одеська паляниця", 900 г — 24,90 грн

Батон звичайний пшеничний нарізний, 600 г — 31,60 грн

Батон гірчичний нарізний "Нове Діло", 350 г — 19,70 грн

Батон "Бутербродний" нарізний "Нове Діло", 350 г — 21,70 грн

Покупець обирає гречку. Фото: Новини.LIVE

За окремими позиціями АТБ виглядає дешевшим. Наприклад, рис тут можна знайти від 51,90 грн за кілограм, а вівсяні пластівці — від 19,90 грн за 400 г. У Таврії В найдешевший рис із зафіксованих варіантів коштує 39,90 грн за 800 г, а вівсянка — 27,90 гривні за 600 г. Макаронів вистачає в обох магазинах: у Таврії В упаковки вагою 800 г можна знайти від 32,90 грн, тоді як в АТБ кілограм бюджетних макаронів коштує близько 36,50 гривні.

Якщо порівнювати дві мережі, то ситуація з базовими продуктами цього разу значно краща, ніж під час попередньої перевірки. У Таврії В тепер достатньо гречки, цукру та борошна на вагу, а в АТБ крупи також повернулися на полиці, хоча й гречки поки немає.

Раніше Новини.LIVE вже перевіряли наявність базових продуктів в одеських супермаркетах. Тоді найбільше нестачу було помітно в АТБ: на полицях не було вівсяних пластівців, цукру, солі та борошна, а вибір круп був мінімальним. У "Таврії В" ситуація була кращою, хоча гречки на вагу залишалося небагато.

Також Новини.LIVE перевірили на одеському Привозі актуальні ціни на продукти. Тоді продавці відзначали подорожчання м’яса, молочної продукції та частини сезонних фруктів, тоді як ціни на рибу після літнього зростання залишалися майже без змін.