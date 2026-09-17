Ціни на Привозі в Одесі: скільки коштують продукти

Людина на Привозі обирає товар. Фото: Новини.LIVE

Осінь на Привозі вже б’є по гаманцю: дорожчають м’ясо, молочка та частина сезонних фруктів. Абрикос під кінець сезону майже вдвічі додав у ціні, тоді як риба поки тримається на літньому рівні. І поки в деяких супермаркетах окремі товари зникають із полиць, на ринку головні зміни видно передусім на цінниках.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися ринком, дізнались асортимент та зібрали актуальні ціни.

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Овочевий ряд

На овочевих рядах зараз вибір чималий: на прилавках лежать картопля, капуста, кабачки, баклажани, помідори, огірки, солодкий і гострий перець, броколі та цвітна капуста. Майже вся продукція, окрім цитрусів, українська — її привозять, зокрема, з Маяків, Ізмаїла, Чернігова та Черкас. Частину овочів люди беруть для щоденного столу, а частину — для домашніх заготовок і закруток на зиму.

"Беруть яблуко, яке хотілося, щоб було по 20 гривень, але воно 40 гривень. Також моркву, цибульку. Ціни трошки з минулим роком, позаминулим змінюються. А в пам'яті воно залишається, що вартість менша", — каже продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про попит. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Цибуля — 30 грн/кг

Морква — 30 грн/кг

Буряк — 30 грн/кг

Капуста білокачанна — 35 грн/кг

Кабачки — 40 грн/кг

Перець — 45-55 грн/кг,

Картопля — 25 грн/кг

Баклажани — 60 грн/кг

Помідори — 40 / 50 грн/кг

Огірки — 35 грн/кг

Цвітна капуста — 80 грн/кг

Броколі — 70 грн/кг

Гіркий перець — 150 грн/кг

Овочі на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Фруктовий ряд

На прилавках ще тримається літнє різноманіття, а поступово додаються й осінні яблука. Значна частина сезонних фруктів — з Одеської області, продукцію привозять із різних районів. Після завершення курортного сезону змінився і попит: відпочивальників стало менше, а місцеві покупці зараз частіше шукають, де дешевше, і більше зважають на вартість. Водночас кінець сезону вже позначається на вартості окремих фруктів.

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"Ось абрикоска, вона була і по 50, і по 60, зараз вона по 100. Допустимо, яблучко теж, воно тільки зараз починається, 50 гривень ціна. Це перший сорт, перший готунок, воно хорошого качества, ціна трошки буде вища", — розповідає продавець Андрій.

Продавець Андрій про зміни в ціні. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Груша — 70–80 грн/кг

Нектарин — 90–100 грн/кг

Слива — 40 грн/кг

Абрикос — 100 грн/кг

Персики — 70 грн/кг

Яблука — 40–50 грн/кг

Кавун — 10 грн/кг

Диня — 40 грн/кг

Лимони — 140 грн/кг

Апельсини — 120 грн/кг

Мандарини — 140 грн/кг

Банани — 85 грн/кг

Вартість ягод:

Виноград — 60–70 грн/кг

Лохина — 300 грн/кг

Малина — 300 грн/кг

Фрукти на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Зелень на Привозі

Петрушку, кріп, зелену цибулю та салати сюди привозять із Великого Дальника Одеської області. Продавці кажуть, що після від’їзду туристів покупців поменшало, тож зараз основний попит формують місцеві.

"Часто беруть укроп, петрушку, лук і салати. Це така класика. Дехто навіть каже: "Дайте мені чоловічий набір", — про петрушку, лук і салат", — ділиться продавчиня Інна.

Продавчиня Інна про попит. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені:

Петрушка — 20 грн/пучок

Кріп — 20 грн/пучок

Зелена цибуля — 20 грн/пучок

Базилік — 20 грн/пучок

Рукола — 50 грн/пучок

Шпинат — 20 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Селера — 20 грн/пучок

Салат Айсберг — 200 грн/кг

Салат "Дубочок" — 200 грн/кг

Фрізе — 200 грн/кг

Айсберг — 250 грн/кг

Фіолетова редиска — 50 грн/пучок

Часник — 200 грн/кг

Гострий перець — 10 грн/шт.

Зелень на Привозі. Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд

Домашню свинину на Привоз привозять із села Троїцьке. Вибір широкий — від філе, битка та підчеревини до реберець, грудинки, сала й обрізків. З наближенням холодів покупці частіше беруть м’ясо про запас: готують тушонку, солять і топлять сало. Продавчиня каже, що попит залишається стабільним, хоча останнім часом м’ясо та сало трохи подорожчали.

"Тому що мало домашньої свинини. Зерно дешеве, всі вирішили держати свиней — не здають. Тяжко знайти і трошки піднялась ціна. Скільки живемо, завжди так було: піднялося, опустилось, піднялося, опустилося", — зазначає продавчиня Крістіна.

Продавчиня Крістіна про зміни в ціні. Фото: Новини.LIVE

Вартість м’яса:

Задня частина свинини — 240 грн/кг

Лопатка — 220 грн/кг

Биток — 250 грн/кг

Філе — 350 грн/кг

Шия — 350 грн/кг

Сало — 50 / 100 / 150 / 200 грн/кг

Підчеревина — 220 грн/кг

Реберця для мангалу — 270 грн/кг

Грудинка — 240 грн/кг

Грудинка при купівлі 2 шт. — 230 грн/кг

Обрізки на тушонку — 150 грн/кг

Чалагач — 240 грн/кг

Ніжки з коліном — 50 грн/шт.

Печінка — 50 грн/кг

Кістки — 30 грн/кг

М'ясо на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Молочна продукція

Молочну продукцію на Привоз привозять із Крижополя Вінницької області. Поставки надходять щодня, а в асортименті — молоко, сметана, масло, кілька видів сиру, бринза, фета та домашні яйця. Продавчиня каже, що ціни можуть трохи змінюватися залежно від сезону. Зокрема, з похолоданням молоко може подорожчати.

"Чуть-чуть піднялись ціни. Тому що піднялося молоко. Похолодало і молочко піднялося в ціні на 10-20 гривень, але не на більше", — коментує продавчиня Галина.

Продавчиня Галина про ціни на молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочної продукції:

Масло — 450 грн/кг

Бринза коров’яча — 250 грн/кг

Бринза овеча — 300 грн/кг

Фета — 220 грн/кг

Сир знежирений — 100 грн/кг

Сир жирний — 200 грн/кг

Сметана — 60 грн/л

Вершки — 350 грн

Твердий сир — 300–350 грн/кг

Домашні яйця — 80 грн

Молоко — 50 грн/л

Молочна продукція на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Рибний ряд

Рибу на Привоз везуть переважно з півдня Одеської області — з Ізмаїла, Вилкового та Татарбунар, зокрема з озер Ялпуг і Сасик. На прилавках є короп, сазан, судак, жерех, лящ, карась і толстолобик. Продавчиня каже, що зараз привозять стільки риби, скільки реально можна продати протягом дня. Після літнього подорожчання ціни суттєво не змінювалися.

"Ціна тримається з літа. Був запрет, риба піднялася в ціні, бо її мало було. А зараз багато риби немає. Є стільки, скільки можна продати за день", — пояснює продавчиня Катерина.

Продавчиня Катерина про ціни на рибу. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби:

Толстолобик — 150–160 грн/кг

Сазанчик — 250 грн/кг

Дзеркальний короп — 250 грн/кг

Судак — 250–300 грн/кг

Жерех — 150 грн/кг

Дзеркальний короп маленький — 200 грн/кг

Філе коропа — 250 грн/кг

Філе толстолобика — 250–300 грн/кг

Лящ — 100 грн/кг

Карась — 150 грн/кг

Короп маленький — 150 грн/кг

Риба на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Привоз наприкінці сезону змінюється разом із попитом: туристів уже менше, місцеві уважніше рахують витрати, а продавці підлаштовуються під те, що беруть найчастіше. На прилавках ще багато літніх овочів і фруктів, але вже відчувається осінь — люди роблять закрутки, запасають м’ясо, беруть продукти на щодень і частіше шукають, де вигідніше. Ціни десь тримаються, десь поступово ростуть, але вибір на ринку залишається широким.

Раніше Новини.LIVE перевіряли ціни на одеському ринку "Черемушки". Там журналісти дізнавалися, скільки коштують овочі, фрукти, м’ясо, молочна продукція та зелень, а також як змінився попит із завершенням літнього сезону.

Також журналісти Новини.LIVE запитували одеситів, чи роблять вони запаси продуктів на тлі ударів по складах і логістичних центрах. Частина містян купує консерви, макарони та інші продукти тривалого зберігання, тоді як інші не бачать потреби запасатися й розраховують на ринки та магазини.