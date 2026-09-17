Цены на Привозе в Одессе: сколько стоят продукты

Человек на Привозе выбирает товар. Фото: Новини.LIVE

Осень на Привозе уже ударяет по кошельку: дорожают мясо, молочные продукты и часть сезонных фруктов. Абрикос к концу сезона подорожал почти вдвое, тогда как рыба пока держится на летнем уровне. И пока в некоторых супермаркетах отдельные товары исчезают с полок, на рынке главные изменения заметны прежде всего на ценниках.

Журналисты Новини.LIVE прошлись по рынку, ознакомились с ассортиментом и собрали актуальные цены.

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Овощной ряд

На овощных рядах сейчас выбор немалый: на прилавках лежат картофель, капуста, кабачки, баклажаны, помидоры, огурцы, сладкий и острый перец, брокколи и цветная капуста. Почти вся продукция, кроме цитрусовых, украинская — её привозят, в частности, из Маяк, Измаила, Чернигова и Черкасс. Часть овощей люди покупают для повседневного стола, а часть — для домашних заготовок и консервирования на зиму.

"Берут яблоко, которое хотелось бы, чтобы стоило 20 гривен, но оно стоит 40 гривен. Также морковь, лук. Цены немного меняются по сравнению с прошлым и позапрошлым годом. А в памяти остается, что стоимость была ниже", — говорит продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о спросе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Лук — 30 грн/кг

Морковь — 30 грн/кг

Свекла — 30 грн/кг

Белокочанная капуста — 35 грн/кг

Кабачки — 40 грн/кг

Перец — 45–55 грн/кг,

Картофель — 25 грн/кг

Баклажаны — 60 грн/кг

Помидоры — 40 / 50 грн/кг

Огурцы — 35 грн/кг

Цветная капуста — 80 грн/кг

Брокколи — 70 грн/кг

Горький перец — 150 грн/кг

Овощи на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Фруктовый ряд

На прилавках ещё держится летнее разнообразие, а постепенно появляются и осенние яблоки. Значительная часть сезонных фруктов — из Одесской области, продукцию привозят из разных районов. После завершения курортного сезона изменился и спрос: отдыхающих стало меньше, а местные покупатели сейчас чаще ищут, где дешевле, и больше обращают внимание на стоимость. В то же время конец сезона уже сказывается на стоимости отдельных фруктов.

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"Вот абрикос, он был и по 50, и по 60, сейчас он по 100. Допустим, яблоко тоже, его сезон только начинается, цена 50 гривен. Это первый сорт, первый урожай, оно хорошего качества, цена будет чуть выше", — рассказывает продавец Андрей.

Продавец Андрей об изменениях в цене. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Груша — 70–80 грн/кг

Нектарин — 90–100 грн/кг

Слива — 40 грн/кг

Абрикос — 100 грн/кг

Персики — 70 грн/кг

Яблоки — 40–50 грн/кг

Арбуз — 10 грн/кг

Дыня — 40 грн/кг

Лимоны — 140 грн/кг

Апельсины — 120 грн/кг

Мандарины — 140 грн/кг

Бананы — 85 грн/кг

Стоимость ягод:

Виноград — 60–70 грн/кг

Голубика — 300 грн/кг

Малина — 300 грн/кг

Фрукты на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Зелень на Привозе

Петрушку, укроп, зеленый лук и салаты сюда привозят из Великого Дальника Одесской области. Продавцы говорят, что после отъезда туристов покупателей стало меньше, поэтому сейчас основной спрос формируют местные жители.

"Часто берут укроп, петрушку, лук и салаты. Это такая классика. Некоторые даже говорят: "Дайте мне мужской набор", — имея в виду петрушку, лук и салат", — делится продавщица Инна.

Продавщица Инна о спросе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени:

Петрушка — 20 грн/пучок

Укроп — 20 грн/пучок

Зеленый лук — 20 грн/пучок

Базилик — 20 грн/пучок

Руккола — 50 грн/пучок

Шпинат — 20 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Сельдерей — 20 грн/пучок

Салат "Айсберг" — 200 грн/кг

Салат "Дубочок" — 200 грн/кг

Фризе — 200 грн/кг

Айсберг — 250 грн/кг

Фиолетовый редис — 50 грн/пучок

Чеснок — 200 грн/кг

Острый перец — 10 грн/шт.

Зелень на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

Домашнюю свинину на Привоз привозят из села Троицкое. Выбор широкий — от филе, битка и подчеревки до ребер, грудинки, сала и обрезков. С приближением холодов покупатели чаще закупают мясо заранее: готовят тушенку, солят и топят сало. Продавщица говорит, что спрос остается стабильным, хотя в последнее время мясо и сало немного подорожали.

"Потому что мало домашней свинины. Зерно дешёвое, все решили держать свиней — не сдают. Трудно найти, и цена немного поднялась. Сколько мы живем, всегда так было: поднялось, опустилось, поднялось, опустилось", — отмечает продавщица Кристина.

Продавщица Кристина об изменениях в цене. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса:

Задняя часть свинины — 240 грн/кг

Лопатка — 220 грн/кг

Биток — 250 грн/кг

Филе — 350 грн/кг

Шея — 350 грн/кг

Сало — 50 / 100 / 150 / 200 грн/кг

Подчеревина — 220 грн/кг

Ребрышки для гриля — 270 грн/кг

Грудинка — 240 грн/кг

Грудинка при покупке 2 шт. — 230 грн/кг

Обрезки на тушенку — 150 грн/кг

Чалагач — 240 грн/кг

Ножки с коленкой — 50 грн/шт.

Печень — 50 грн/кг

Кости — 30 грн/кг

Мясо на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Молочная продукция

Молочную продукцию на Привоз привозят из Крижополя Винницкой области. Поставки поступают ежедневно, а в ассортименте — молоко, сметана, масло, несколько видов сыра, брынза, фета и домашние яйца. Продавщица говорит, что цены могут немного меняться в зависимости от сезона. В частности, с похолоданием молоко может подорожать.

"Цены чуть-чуть поднялись. Потому что подорожало молоко. Похолодало, и молоко подорожало на 10–20 гривен, но не больше", — комментирует продавщица Галина.

Продавщица Галина о ценах на молочную продукцию. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочной продукции:

Масло — 450 грн/кг

Коровья брынза — 250 грн/кг

Брынза овечья — 300 грн/кг

Фета — 220 грн/кг

Творог обезжиренный — 100 грн/кг

Сыр жирный — 200 грн/кг

Сметана — 60 грн/л

Сливки — 350 грн

Твёрдый сыр — 300–350 грн/кг

Домашние яйца — 80 грн

Молоко — 50 грн/л

Молочная продукция на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Рыбный ряд

Рыбу на Привоз везут преимущественно с юга Одесской области — из Измаила, Вилкового и Татарбунар, в частности из озер Ялпуг и Сасик. На прилавках есть карп, сазан, судак, жерех, лещ, карась и толстолобик. Продавщица говорит, что сейчас привозят столько рыбы, сколько реально можно продать в течение дня. После летнего подорожания цены существенно не изменились.

"Цена держится с лета. Был запрет, рыба подорожала, потому что её было мало. А сейчас много рыбы нет. Есть столько, сколько можно продать за день", — объясняет продавщица Екатерина.

Продавщица Екатерина о ценах на рыбу. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы:

Толстолобик — 150–160 грн/кг

Сазанчик — 250 грн/кг

Зеркальный карп — 250 грн/кг

Судак — 250–300 грн/кг

Жерех — 150 грн/кг

Зеркальный карп маленький — 200 грн/кг

Филе карпа — 250 грн/кг

Филе толстолобика — 250–300 грн/кг

Лещ — 100 грн/кг

Карась — 150 грн/кг

Карп маленький — 150 грн/кг

Рыба на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Привоз в конце сезона меняется вместе со спросом: туристов уже меньше, местные жители внимательнее следят за расходами, а продавцы подстраиваются под то, что покупают чаще всего. На прилавках ещё много летних овощей и фруктов, но уже чувствуется осень — люди делают заготовки, запасаются мясом, покупают продукты на каждый день и чаще ищут, где выгоднее. Цены то остаются на прежнем уровне, то постепенно растут, но выбор на рынке остается широким.

Ранее Новини.LIVE проверяли цены на одесском рынке "Черемушки". Там журналисты выясняли, сколько стоят овощи, фрукты, мясо, молочная продукция и зелень, а также как изменился спрос с окончанием летнего сезона.

Также журналисты Новини.LIVE спрашивали одесситов, делают ли они запасы продуктов на фоне ударов по складам и логистическим центрам. Часть горожан покупает консервы, макароны и другие продукты длительного хранения, тогда как другие не видят необходимости запасаться и рассчитывают на рынки и магазины.