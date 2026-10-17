Включены генераторы, обеспечивающие здание электроэнергией. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области сегодня, 17 октября, вводятся стабилизационные отключения электроэнергии. Свет будут отключать по графикам в течение 12 часов. Ограничения будут действовать до позднего вечера, а время отключений может меняться в течение суток. Энергетики призывают жителей следить за обновлениями и экономно пользоваться электроприборами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК "Одесские электросети".

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Сообщение о введении графиков отключения света в Одесской области. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Графики отключений в Одессе

По информации ДТЭК "Одесские электросети", компания получила распоряжение от НЭК "Укрэнерго" ввести стабилизационные отключения электроэнергии в субботу, 17 октября. Ограничения будут действовать с 10:00 до 22:00. В течение этого времени свет будут отключать в соответствии с графиками. В то же время энергетики предупреждают, что расписание может меняться в течение суток. Проверить отключения по своему адресу можно через официальные сервисы компании.

Графики отключений света в Одессе и области 17 октября 2026 года, очереди 1, 2, 3. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Графики отключения света в Одессе и области 17 октября 2026 года, очереди 4, 5, 6. Фото: ДТЭК

Как экономить электроэнергию

Энергетики призывают одесситов экономно пользоваться электроэнергией. Снижение потребления поможет уменьшить нагрузку на сеть и риск экстренных отключений. Жителям рекомендуют регулярно проверять графики, поскольку информация о часах отключений может обновляться в течение дня.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что предстоящая зима может стать более сложной для Одессы из-за угрозы новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. Офицер ВСУ Денис Ярославский предполагал, что город может столкнуться с длительными перебоями в электроснабжении, которые по худшему сценарию продлятся до двух недель или более. В то же время другие военные призывали не воспринимать такие прогнозы как неизбежные. Они подчеркивали, что оценивать готовность энергосистемы к зиме должны профильные специалисты.

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Новини.LIVE также сообщали, что Одесса готовится к отопительному сезону в условиях возможных отключений электроэнергии и новых российских атак. В городе усиливают автономность больниц, учебных заведений и тепловой инфраструктуры. Часть объектов уже обеспечена резервными источниками электроэнергии. Также городские власти планируют расширить сеть «Пункт несокрушимости», чтобы жители могли получить помощь во время длительных отключений.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что из-за угрозы длительных отключений света часть школ Одесской области перенесла осенние каникулы на зиму. В 270 учебных заведениях 50 общин дети продолжат учиться осенью, а отдыхать будут в конце декабря. Зато в Одессе почти все школы уйдут на каникулы с 26 октября, исключением станет лишь один лицей. Все муниципальные школы области обеспечены генераторами, однако запасы дизельного топлива пока составляют лишь половину от необходимого резерва на 14 дней.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ноябре 2026 года для одесситов сохранится тариф на электроэнергию в размере 4,32 гривны за киловатт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночные часы, с 23:00 до 07:00, действует вдвое более низкая цена — 2,16 гривны. За каждые 100 киловатт-часов, потребленных в этот период, можно сэкономить 216 гривен. Правительство продлило действие действующих цен для населения до 30 апреля 2027 года.