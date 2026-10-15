Нічна атака на Одещину 15 жовтня: влучання у багатоповерхівку

Будинок, в який влучив дрон. Фото: Новини.LIVE

В ніч на 15 жовтня, російські війська знову атакували Одещину. Наслідки ударів зафіксували одразу у двох районах області. Є пошкодження в багатоповерхівках міста. В області спалахнула пожежа. Рятувальникам довелося працювати під час повторних повітряних тривог. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Одещини.

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Наслідки атаки

У ніч проти 15 жовтня російські війська атакували Одеську область. В Одеському районі пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки. Зокрема, у 21-поверховому будинку частково пошкоджена нежитлова квартира на 17-му поверсі. Ще в одному, 25-поверховому будинку, постраждав балкон квартири на 15-му поверсі.

Руйнування у багатоповерхівці. Фото: ДСНС Одещини

У Білгород-Дністровському районі внаслідок атаки виникла пожежа. Там загорілася надвірна споруда, яку використовували для зберігання дров. Також пошкоджено дах виробничого цеху, який наразі не працює.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

До ліквідації наслідків нічної атаки залучили понад 80 співробітників ДСНС. Рятувальники гасили пожежу та працювали на місцях пошкоджень. Їхню роботу ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Через загрозу нових ударів ситуація залишалася небезпечною навіть після першої атаки.

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Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Одещини

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих унаслідок нічного обстрілу немає.

Рятувальник на місці удару. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаки

Увечері 14 жовтня та в ніч проти 15 жовтня в Одеській області неодноразово оголошували повітряну тривогу. Першу загрозу безпілотників зафіксували в Одеському районі о 22:40. Відбій пролунав о 23:18, однак уже о 23:27 тривогу оголосили повторно. О 23:42 небезпека поширилася на Білгород-Дністровський район, де загроза дронів зберігалася до 02:36.

Після опівночі тривоги оголосили також в Ізмаїльському, Роздільнянському та Болградському районах. О 02:21 у Білгород-Дністровському та Болградському районах зафіксували ракетну загрозу, яка тривала до 02:35. Згодом, о 03:55, ракетну небезпеку оголосили й в Одеському районі. Вона тривала шість хвилин. Водночас загроза безпілотників зберігалася в Березівському та Подільському районах. Останні ранкові тривоги пролунали о 08:35 в Ізмаїльському та о 08:42 в Березівському районах. В обох районах відбій оголосили о 08:46.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у суботу, 10 жовтня, атакували Одесу. Під ударом противника опинилася адміністративна будівля в центрі міста. Пошкоджено фасад та дах. Крім того, постраждали припарковані автомобілі. На щастя, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 12 жовтня російські війська знову атакували південь Одеської області. Цього разу під удар потрапили логістичні приміщення поштового оператора. Будівля та обладнання зазнали пошкоджень, однак обійшлося без постраждалих.