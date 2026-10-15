Ночная атака на Одесскую область 15 октября: попадание в многоэтажный дом

Дом, в который попал дрон. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 15 октября российские войска вновь нанесли удары по Одесской области. Последствия ударов зафиксированы сразу в двух районах области. Имеются повреждения в многоэтажных домах города. В области вспыхнул пожар. Спасателям пришлось работать во время повторных воздушных тревог. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

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Последствия атаки

В ночь на 15 октября российские войска атаковали Одесскую область. В Одесском районе повреждения получили два многоэтажных дома. В частности, в 21-этажном доме частично повреждена нежилая квартира на 17-м этаже. Еще в одном, 25-этажном доме, пострадал балкон квартиры на 15-м этаже.

Разрушения в многоэтажке. Фото: ГСЧС Одесской области

В Белгород-Днестровском районе в результате атаки возник пожар. Там загорелось надворное сооружение, которое использовалось для хранения дров. Также повреждена крыша производственного цеха, который в настоящее время не работает.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

К ликвидации последствий ночной атаки были привлечены более 80 сотрудников ГСЧС. Спасатели тушили пожар и работали на местах повреждений. Их работу затрудняли повторные сигналы воздушной тревоги. Из-за угрозы новых ударов ситуация оставалась опасной даже после первой атаки.

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Пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате ночного обстрела нет.

Спасатель на месте удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаках

Вечером 14 октября и в ночь на 15 октября в Одесской области неоднократно объявляли воздушную тревогу. Первую угрозу со стороны беспилотников зафиксировали в Одесском районе в 22:40. Отбой прозвучал в 23:18, однако уже в 23:27 тревогу объявили повторно. В 23:42 опасность распространилась на Белгород-Днестровский район, где угроза дронов сохранялась до 02:36.

После полуночи тревогу объявили также в Измаильском, Раздельнянском и Болградском районах. В 02:21 в Белгород-Днестровском и Болградском районах зафиксировали ракетную угрозу, которая продолжалась до 02:35. Впоследствии, в 03:55, ракетную угрозу объявили и в Одесском районе. Она длилась шесть минут. В то же время угроза беспилотников сохранялась в Березовском и Подольском районах. Последние утренние тревоги прозвучали в 08:35 в Измаильском и в 08:42 в Березовском районах. В обоих районах отбой объявили в 08:46.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в субботу, 10 октября, атаковали Одессу. Под ударом противника оказалось административное здание в центре города. Повреждены фасад и крыша. Кроме того, пострадали припаркованные автомобили. К счастью, люди не пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 12 октября российские войска вновь атаковали юг Одесской области. На этот раз под удар попали логистические помещения почтового оператора. Здание и оборудование получили повреждения, однако обошлось без пострадавших.