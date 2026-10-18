В Одессе горит дом после попадания дрона. Фото: Одесская военная администрация

В воскресенье, 18 октября, россияне нанесли удар по Одессе и повредили жилой многоэтажный дом. В результате удара загорелась крыша здания. На данный момент известно о двух пострадавших, среди которых ребенок в возрасте 13–14 лет. На месте работают соответствующие службы, а информацию о последствиях атаки продолжают уточнять.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

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Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки на Одессу

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, 18 октября россияне в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. В Одессе они повредили крышу многоэтажного жилого дома, где после удара возник пожар. Повреждены квартиры на верхнем этаже. На месте развернут оперативный штаб для оказания помощи жильцам.

Пожар на крыше дома. Фото: Сергей Лысак/ Telegram

Пострадавшие в Одессе

По предварительным данным, в результате российской атаки пострадали два человека. Среди них девочка 13 лет. Медики оказывают ей необходимую помощь. Информации о характере травм и состоянии пострадавших пока нет.

Атака на Одесскую область: последние новости

Новини.LIVE сообщали о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры Одесской области в результате российской атаки в ночь на 18 октября. По данным ДТЭК «Одесские электросети», россияне атаковали распределительные объекты компании и магистральную сеть другого энергетического предприятия. Из-за разрушений в области возникли аварийные отключения электроэнергии.

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По состоянию на утро энергетикам удалось восстановить свет для части потребителей, однако 24,1 тысячи семей в Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском районах оставались без электроснабжения. В ДТЭК предупредили, что повреждения масштабные, поэтому ремонт займет время.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 5 октября оккупанты повредили промышленную и портовую инфраструктуру, а в одном из районов области устроили пожар в дачных домах. На одном из объектов возникло масштабное возгорание, из-за которого образовалось сильное задымление. К тушению были привлечены более 90 спасателей ГСЧС и добровольных пожарных. Погибших и пострадавших не было.

Также Новини.LIVE показывали последствия российского удара по жилому многоэтажному дому в Одессе 27 августа. Россияне повредили крышу 16-этажного дома, часть последнего этажа, балконы и окна. Осколки и взрывная волна повредили припаркованные рядом автомобили. Во время той же атаки в городе пострадала автозаправочная станция, на территории которой возник пожар.