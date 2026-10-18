В Одессе горит дом после нападения России: есть пострадавшие дети
В воскресенье, 18 октября, россияне нанесли удар по Одессе и повредили жилой многоэтажный дом. В результате удара загорелась крыша здания. На данный момент известно о двух пострадавших, среди которых ребенок в возрасте 13–14 лет. На месте работают соответствующие службы, а информацию о последствиях атаки продолжают уточнять.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака и главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Последствия атаки на Одессу
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, 18 октября россияне в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. В Одессе они повредили крышу многоэтажного жилого дома, где после удара возник пожар. Повреждены квартиры на верхнем этаже. На месте развернут оперативный штаб для оказания помощи жильцам.
Пострадавшие в Одессе
По предварительным данным, в результате российской атаки пострадали два человека. Среди них девочка 13 лет. Медики оказывают ей необходимую помощь. Информации о характере травм и состоянии пострадавших пока нет.
Атака на Одесскую область: последние новости
Новини.LIVE сообщали о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры Одесской области в результате российской атаки в ночь на 18 октября. По данным ДТЭК «Одесские электросети», россияне атаковали распределительные объекты компании и магистральную сеть другого энергетического предприятия. Из-за разрушений в области возникли аварийные отключения электроэнергии.
По состоянию на утро энергетикам удалось восстановить свет для части потребителей, однако 24,1 тысячи семей в Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском районах оставались без электроснабжения. В ДТЭК предупредили, что повреждения масштабные, поэтому ремонт займет время.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что 5 октября оккупанты повредили промышленную и портовую инфраструктуру, а в одном из районов области устроили пожар в дачных домах. На одном из объектов возникло масштабное возгорание, из-за которого образовалось сильное задымление. К тушению были привлечены более 90 спасателей ГСЧС и добровольных пожарных. Погибших и пострадавших не было.
Также Новини.LIVE показывали последствия российского удара по жилому многоэтажному дому в Одессе 27 августа. Россияне повредили крышу 16-этажного дома, часть последнего этажа, балконы и окна. Осколки и взрывная волна повредили припаркованные рядом автомобили. Во время той же атаки в городе пострадала автозаправочная станция, на территории которой возник пожар.