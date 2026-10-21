Енергетики оглядають зруйнований об'єкт. Фото ілюстративне: ДТЕК

Уночі 21 жовтня російські війська атакували Одещину безпілотниками. Під удар потрапили енергетичні об’єкти та приватне підприємство харчової промисловості. Частині жителів уже повернули електропостачання, однак 1,7 тисячі родин досі залишаються без світла. Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та ДТЕК.

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Повідомлення про наслідки атаки. скриншот із Telegram

Наслідки атаки на Одещину

У ніч проти 21 жовтня російські війська завдали ударів безпілотниками по Одеській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури та приватне підприємство харчової промисловості. За попередньою інформацією, люди не постраждали. На місцях ударів тривають роботи з ліквідації наслідків. Фахівці працюють над відновленням пошкоджених об'єктів.

Пожежа на місці удару. Фото: Одеська ОВА

Скільки людей без світла

У ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що протягом ночі росіяни двічі атакували один з енергетичних об'єктів компанії в області. Через пошкодження частина жителів залишилася без електропостачання. Енергетикам уже вдалося повернути світло частині споживачів. Однак станом на ранок 21 жовтня без електрики залишаються ще 1,7 тисячі родин.

Ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи. У компанії наголошують, що всі ремонти проводять із дотриманням правил безпеки.

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Відновлення електропостачання

Попри нові атаки, енергетики продовжують повертати електрику в населені пункти Одещини. Лише за минулу добу фахівцям вдалося відновити електропостачання для 82,3 тисячі родин. Загалом світло повернули жителям 197 сіл та містечок області. Роботи тривають цілодобово, щоб якнайшвидше забезпечити електрикою всі оселі, які залишилися без живлення внаслідок російських обстрілів.

Атаки на енергосистему

Ворог продовжує знищувати енергетичну інфраструктуру на Одещині. За минулу добу РФ атакувала 5 об'єктів ДТЕК. Вночі 20 жовтня під обстріл потрапили 3 енергетичні цілі ДТЕК Одеські електромережі.

"Ворог цілеспрямовано намагається зробити доставку світла неможливою, руйнуючи розподільчі мережі компанії", — заявили в ДТЕК.

Надвечір 20 жовтня під обстріл потрапили енергетичний обʼєкт ДТЕК Одеські електромережі в області. Тоді, без світла залишилися понад 15 тис. клієнтів в Березівському районі області. Ремонтні роботи потребують часу на відновлення обладнання до працездатного стану.

Повернення світла

Дізнатися орієнтовні терміни відновлення електропостачання можна з:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, у неділю, 18 жовтня, росіяни атакували Одесу та пошкодили житлову багатоповерхівку. Внаслідок удару загорівся дах будинку. Наразі відомо про двох постраждалих, серед яких дитина віком 13–14 років. На місці працюють відповідні служби, а інформацію про наслідки атаки продовжують уточнювати.

Також Новини.LIVE писали, що російські військові постійно вдосконалюють безпілотники, якими атакують Україну, зокрема Одещину. Ворог змінює їхню конструкцію та способи застосування, щоб збільшити дальність польоту. Водночас окупований Крим залишається одним із головних майданчиків для запусків. На морі ситуація теж напружена, адже РФ намагається обмежити український експорт.