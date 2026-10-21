Энергетики осматривают разрушенный объект. Фото иллюстративное: ДТЭК

Ночью 21 октября российские войска атаковали Одесскую область с помощью беспилотников. Под удар попали энергетические объекты и частное предприятие пищевой промышленности. Части жителей уже восстановили электроснабжение, однако 1,7 тысячи семей до сих пор остаются без света. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера и компанию ДТЭК.

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Сообщение о последствиях атаки. Скриншот из Telegram

Последствия атаки на Одесскую область

В ночь на 21 октября российские войска нанесли удары беспилотниками по Одесской области. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры и частное предприятие пищевой промышленности. По предварительной информации, люди не пострадали. На местах ударов продолжаются работы по ликвидации последствий. Специалисты работают над восстановлением поврежденных объектов.

Пожар на месте удара. Фото: Одесская ОВА

Сколько людей остались без света

В ДТЭК Одесские электросети сообщили, что в течение ночи россияне дважды атаковали один из энергетических объектов компании в области. Из-за повреждений часть жителей осталась без электроснабжения. Энергетикам уже удалось восстановить свет для части потребителей. Однако по состоянию на утро 21 октября без электричества остаются еще 1,7 тысячи семей.

Ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. В компании подчеркивают, что все ремонтные работы проводятся с соблюдением правил безопасности.

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Восстановление электроснабжения

Несмотря на новые атаки, энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в населенных пунктах Одесской области. Только за последние сутки специалистам удалось восстановить электроснабжение для 82,3 тысячи семей. В целом свет вернули жителям 197 сел и городков области. Работы ведутся круглосуточно, чтобы как можно быстрее обеспечить электричеством все дома, оставшиеся без питания в результате российских обстрелов.

Атаки на энергосистему

Враг продолжает уничтожать энергетическую инфраструктуру в Одесской области. За последние сутки РФ атаковала 5 объектов ДТЭК. Ночью 20 октября под обстрел попали 3 энергетические цели ДТЭК Одесские электросети.

"Враг целенаправленно пытается сделать подачу света невозможной, разрушая распределительные сети компании", — заявили в ДТЭК.

Вечером 20 октября под обстрел попал энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в области. Тогда без света остались более 15 тыс. клиентов в Березовском районе области. Ремонтные работы требуют времени для восстановления оборудования до работоспособного состояния.

Восстановление электроснабжения

Узнать ориентировочные сроки восстановления электроснабжения можно на:

сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подав заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, в воскресенье, 18 октября, россияне атаковали Одессу и повредили жилой многоэтажный дом. В результате удара загорелась крыша здания. На данный момент известно о двух пострадавших, среди которых ребенок в возрасте 13–14 лет. На месте работают соответствующие службы, а информацию о последствиях атаки продолжают уточнять.

Также Новини.LIVE писали, что российские военные постоянно совершенствуют беспилотники, с помощью которых атакуют Украину, в частности Одесскую область. Враг меняет их конструкцию и способы применения, чтобы увеличить дальность полета. В то же время оккупированный Крым остается одной из главных площадок для запусков. На море ситуация также напряженная, ведь РФ пытается ограничить украинский экспорт.