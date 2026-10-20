Російський дрон "Герань-4". Фото ілюстративне: Схеми

Російські військові постійно вдосконалюють безпілотники, якими атакують Україну, зокрема Одещину. Ворог змінює їхню конструкцію та способи застосування, щоб збільшити дальність польоту. Водночас окупований Крим залишається одним із головних майданчиків для запусків. На морі ситуація теж напружена, адже РФ намагається обмежити український експорт.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Вдосконалення дронів

Російські військові постійно шукають способи збільшити дальність польоту своїх безпілотників. Для цього вони змінюють не лише маршрути атак, а й технічні характеристики апаратів. Зокрема, ворог експериментує з висотою та швидкістю польоту, а також із конструкцією дронів. Це дозволяє використовувати їх для ударів по віддалених регіонах України. За словами Дмитра Плетенчука, росіяни можуть змінювати співвідношення між вагою вибухівки та запасом пального. Такі рішення впливають на можливості безпілотників.

"По-перше, технологія не стоїть на місці. По-друге, можна змінювати тактику застосування. Маються на увазі різні висоти, різні швидкості, різні самі конструкції, тому що десь вони можуть зменшувати бойову частину, збільшувати бак", — розповів Дмитро Плетенчук.

Водночас останніми днями російська авіація стала менш активною. Речник пояснив це сильним штормом у Чорному морі. Однак тимчасове зменшення кількості польотів не означає, що ворог відмовився від подальших атак.

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Запуски з Криму

Окупований півострів залишається важливою військовою базою Росії для повітряних ударів. На його території розташовані кілька основних майданчиків, звідки запускають безпілотники. Саме на цьому напрямку, за словами речника, фіксують найбільшу кількість запусків. Військово-морські сили беруть участь у захисті південного повітряного простору. Часто українські захисники першими зустрічають ворожі цілі, оскільки ті заходять із боку моря.

"Крим для того росіяни й захоплювали у 2014 році, щоб використовувати його як базу, як майданчик. Якщо з кораблями цей номер не вийшов, чого вони, звісно, не очікували ніколи, з дронами, на жаль, вони продовжують використовувати Крим", — зазначив Плетенчук.

За його словами, нині саме безпілотники стали одним з основних засобів повітряних атак, які Росія здійснює з окупованого півострова.

Загроза морському коридору

Росія намагається перешкодити роботі українського морського коридору, через який експортують зерно та інші вантажі. Цього року окупанти посилили атаки на цивільне судноплавство. Під удари потрапляли іноземні судна не лише в портах, а й у відкритому морі. Через загрози роботу коридору певний час навіть призупиняли. Атаки також створюють небезпеку для інших країн Чорноморського регіону. За оцінкою речника, окремі удари могли відбутися навіть у територіальних водах держав НАТО.

"Вони грають в а-банк, вони намагаються вже максимально залякати буквально весь регіон. І зараз це можна побачити в інформаційному просторі: результати цих атак, обговорення на рівні НАТО, запит на військову допомогу від цих країн, які потерпають", — сказав Дмитро Плетенчук.

Для захисту судноплавства Україні необхідно посилювати засоби відбиття атак та контролювати морську акваторію. За словами речника, відповідна робота триває.

Морські дрони та флот РФ

Українські морські безпілотники стали важливим чинником протистояння в Чорному морі. Вони створюють загрозу російським кораблям і змушують ворога враховувати можливість ударів по суднах. Потенційними цілями таких атак можуть бути й танкери російського тіньового флоту. Російські військові кораблі вже тривалий час не виходять у відкрите море для ракетних запусків. Натомість окупанти використовують пускові установки безпосередньо в місцях базування.

"Фактично вже п'ять місяців усі ці пуски відбуваються лише з гавані. Тобто ніяких виходів у море не відбувається ні надводних кораблів, ні підводних човнів. І це теж непоганий результат", — наголосив Плетенчук.

Ракети з моря

Росія продовжує використовувати морські носії крилатих ракет для ударів по Україні. Окрім Чорного моря, окупанти здійснювали пуски й із Каспійського. Проте такі атаки відбуваються нечасто через значну відстань до української території. За словами речника, результативність ракетних ударів із цих двох акваторій приблизно однакова. Водночас навіть за невисокої ефективності вони створюють додаткове навантаження на українську протиповітряну оборону.

"Що стосується Чорного моря, це, друге застосування. В тому місяці, в принципі, типово від одного до трьох разів", — пояснив Дмитро Плетенчук.

Теоретична дальність польоту ракет, які запускають із Каспійського моря, може сягати близько 2 000 кілометрів. Тому загроза не обмежується лише південними областями України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія продовжує розвивати військово-морський флот і спускає на воду кораблі для пошуку та знешкодження мін. Для Чорного моря це має особливе значення під час війни проти України. Водночас Одещина залишається одним із напрямків регулярних російських повітряних атак.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові продовжують руйнувати систему, яку Росія використовує для навігації та планування атак у Чорному морі. Ураження ретрансляторів може ускладнити роботу російських безпілотників. Водночас Україна розвиває можливості морських дронів, а Чорноморський флот РФ готується до нових ударів.