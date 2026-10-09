Як морські дрони України послаблюють позиції та зв'язок Росії

Російська ракета-дрон на наземній пусковій. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські військові продовжують руйнувати систему, яку Росія використовує для навігації та планування атак у Чорному морі. Ураження ретрансляторів може ускладнити роботу російських безпілотників. Водночас Україна розвиває можливості морських дронів, а Чорноморський флот РФ готується до нових ударів.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

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Удар по ретрансляторам

Росія використовує спеціальні системи, щоб компенсувати відсутність супутникової навігації на українській території та забезпечувати роботу своїх безпілотників. Одним із таких рішень стала мережа ретрансляторів, які передають сигнали між різними точками. Водночас ця система має вразливі місця: для її роботи потрібні проміжні вузли, які українські військові можуть виявляти й уражати.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що боротьба з такими елементами триває постійно. За його словами, українські сили вже атакували різні засоби розвідки та навігації, зокрема розміщені на газовидобувних платформах. Ураження ретранслятора в Чорному морі має завадити Росії використовувати відповідну інфраструктуру.

"Мережа стала відповіддю росіян на відсутність супутникової навігації на нашій території для того, щоб планувати й здійснювати відповідні атаки. Але в цій системі є і слабкі місця — це обов'язкова наявність ретрансляторів", — зазначив Плетенчук.

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Він додав, що росіяни постійно намагаються покращити умови застосування своїх засобів, тому Україна має продовжувати шукати способи протидії. Знищення таких об'єктів є частиною тривалої боротьби за контроль над можливостями ворога в акваторії Чорного моря.

Збиття "Шахеда" морським дроном

Український морський безпілотник "Сарган-3000" продемонстрував нові можливості під час бойового застосування. Військово-морські сили ЗСУ показали відео, на якому дрон збиває російські ударні безпілотники типу "Шахед" із кулемета. Для ураження повітряних цілей він використовує бойовий модуль RWS Protector, обладнаний електронно-оптичними прицілами.

Безпілотник офіційно прийняли на озброєння у квітні 2026 року. Він призначений для виконання бойових завдань на значній відстані від українського узбережжя. За словами Плетенчука, морські дрони вже виходять за межі звичайних ударних платформ і можуть виконувати різні завдання, використовуючи інше озброєння та безпілотники.

Речник ВМС наголосив, що застосування морських дронів проти повітряних цілей — не єдиний приклад розширення їхніх можливостей. Раніше українські сили знищували за допомогою таких засобів і російські гелікоптери, які доставляли персонал на захоплені газовидобувні платформи. Він також згадав про випадок протистояння морського дрона іншому морському дрону.

"Морські дрони вже давно пройшли ту межу, коли вони були лише безпосереднім засобом ураження, тобто дронами-камікадзе. Зараз це вже мультиплатформи, носії інших дронів і різних типів озброєння для виконання різних завдань", — пояснив Плетенчук.

Водночас Росія шукає способи протидіяти українським розробкам і намагається копіювати як тактику застосування морських безпілотників, так і технічні рішення. Тому Україні необхідно постійно вдосконалювати власні технології, щоб зберігати перевагу.

"Не слід думати, що росіяни не шукають способів протидії. Вони постійно намагаються знайти такі способи й знаходять їх. Тому ми маємо завжди рухатися вперед", — наголосив речник ВМС.

Підготовка Чорноморського флоту РФ

Повідомлення про переведення Чорноморського флоту Росії в режим підвищеної готовності не означає, що його можливості обмежуються лише бойовими кораблями. У Криму залишаються пошкоджені та небоєготові кораблі й судна, які росіяни намагаються зберегти. Крім того, флот має допоміжні судна, що забезпечують різні потреби військово-морських сил.

Водночас основна частина російського морського потенціалу зосереджена в Новоросійську. За словами Плетенчука, Росія продовжує використовувати кораблі для запуску крилатих ракет, зокрема "Калібрів", під час комбінованих атак. Навіть якщо ефективність таких ударів не завжди висока, вони змушують українську протиповітряну оборону реагувати на додаткові загрози.

"Флот — це не лише бойові кораблі. Основний потенціал, звісно, залишається в Новоросійську", — зазначив речник ВМС.

Плетенчук також пояснив, що російські сили постійно залишаються в стані готовності, оскільки очікують на можливі удари по місцях базування. Україна, за його словами, не збирається залишати російські сили в Новоросійську без уваги, а отже, флоту РФ доводиться враховувати загрозу нових атак.

"Ворог розуміє, що залишити його в спокої в Новоросійську теж ніхто не збирається. Вони постійно перебувають у стані боєготовності, тому що розуміють: атака на місця базування може статися будь-коли", — підсумував Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські військові намагаються по-новому маскувати свої кораблі, змінюючи їхнє звичне забарвлення. На корпусах з’являються незвичні малюнки, чорні ділянки та контрастні кольори. Такі рішення мають ускладнити виявлення суден, однак ефективність цього способу маскування викликає сумніви.

Також Новини.LIVE писали, що сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів у Криму та на тимчасово окупованих територіях. Серед цілей — літак Су-24 на аеродромі в Саках і пости технічної розвідки "Гренадер". Також уражено інші важливі військові об’єкти противника. Робота по цілях триває надалі на різних напрямках.