Морський дрон Sargan 3000 знищив Shahed туреллю: деталі операції

Морський дрон. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Український морський безекіпажний катер Sargan 3000 знищив російський ударний дрон Shahed. Для ураження цілі використали встановлену на борту турель. Дрон перебував у mesh-мережі. Військові продовжують застосовувати морські безпілотники для захисту узбережжя та повітряного простору України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Військово-морські сили ЗС України.

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Як знищили Shahed

Військово-Морські Сили ЗС України показали відео, на якому морський безекіпажний катер Sargan 3000 веде вогонь по російському ударному безпілотнику. За даними ВМС, Shahed перебував у mesh-мережі. По ньому відкрили вогонь із турелі, встановленої на борту катера. Після кількох черг дрон упав у море та вибухнув.

"Військово-Морські Сили ЗС України продовжують виконувати завдання із захисту морського узбережжя та повітряного простору України", — зазначили в ВМС.

Що таке турель

Турель — дистанційно керована бойова установка, на якій розміщується зброя та оптико-електронне обладнання. Оператор може керувати нею без перебування безпосередньо біля зброї.

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На Sargan 3000 встановлювали автоматичну дистанційно керовану установку RWS Protector. Вона може працювати з кулеметами різних калібрів, зокрема 12,7 мм, а також має денну та тепловізійну камери й лазерний далекомір.

Такі системи дають змогу вести вогонь із рухомої платформи та одночасно спостерігати за ціллю через сенсори установки. Для морського застосування Protector також має спеціальне виконання, розраховане на роботу на кораблях і катерах.

Що відомо про Sargan 3000

Sargan 3000 — український морський безекіпажний катер, який використовують Військово-Морські Сили. У відкритих джерелах його також називають SeaWolf. Катер є багатоцільовою платформою, яку можуть оснащувати різним озброєнням та обладнанням залежно від завдання.

У вересні 2026 року Sargan 3000 уже потрапляв у поле уваги через бій із російським морським безекіпажним катером. Тоді український дрон, обладнаний туреллю Protector калібру 12,7 мм, знищив ворожу безекіпажну платформу. ВМС назвали цей епізод першим в історії боєм між морськими безекіпажними катерами.

Sargan 3000 офіційно прийняли на озброєння ВМС у квітні 2026 року. Заявлений бойовий радіус до 1600 км, швидкість 40–55 вузлів та можливість нести до 450 кг бойового навантаження.

Таким чином, Sargan 3000 може використовуватися не лише для ударів по морських цілях. Оснащення туреллю розширює його можливості та дозволяє боротися з іншими безпілотними платформами, зокрема повітряними цілями.

Як повідомляли Новини.LIVE, над Одещиною помітили дрон, швидкість якого різко змінювалася під час польоту. Спочатку він рухався зі швидкістю близько 250 км/год, а згодом розігнався до 800 км/год. Після цього швидкість знизилася до 500 км/год. За попередньою версією, йдеться про випробування нового реактивного двигуна.

Також Новини.LIVE писали, що Україна суттєво обмежила активність російського флоту, зокрема завдяки застосуванню морських безпілотників. Через постійну загрозу ударів кораблі РФ змушені залишати звичні бази та ховатися від атак. Водночас Росія намагається перейняти український досвід і створювати власні аналоги морських дронів.