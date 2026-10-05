Плетенчук розповів про морські дрони РФ і ракетні удари з моря

Морський дрон РФ. Фото ілюстративне: скриншот з відео

Росія дедалі активніше намагається розвивати морські безпілотники та повторювати українські рішення. У Чорному морі вже відбувалися спроби застосування таких апаратів, але українські сили їх знищували. Водночас загроза ракетних ударів з моря для українських міст нікуди не зникла.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

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Морські дрони

Росія намагається розвивати власні морські безпілотники, однак Україна, за словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, досі залишається першою у цій галузі. Російські сили вже робили спроби застосувати такі апарати в Чорному морі, проте українські військові їх знищували. Окремим епізодом стало знищення російського морського дрона українським безпілотником "Сарган-3000" безпосередньо в морі. Плетенчук назвав це, ймовірно, першим подібним випадком у світовій практиці застосування безекіпажних систем.

"Ми залишаємося першими. Вони намагаються все. В принципі, як і попередні 35 років і до цього 70 років. Так, в іншому форматі", — заявив Плетенчук.

Речник зазначив, що Росія має серйозну проблему з отриманням технологій для розвитку морських дронів. На відміну від деяких інших напрямів, де Москва могла отримувати готові технології від партнерів, у цьому випадку Україна випередила противника.

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Війна дронів

Подальше протистояння безпілотників у Чорному морі може стати окремим напрямом війни. За аналогією із ситуацією в повітрі та на суходолі, українські й російські дрони дедалі частіше можуть безпосередньо протидіяти один одному. Плетенчук наголосив, що технологічна перевага не може бути сталою. Україні необхідно постійно розвивати власні системи, адже противник намагається копіювати рішення та шукати способи протидії їм.

"Ця сфера застосування технологій військових буде лише розширюватися. І тут важливо не розслаблятися, тримати першість, що ми намагаємося завжди робити", — додав речник.

Водночас залежність Росії від окремих компонентів для створення таких систем залишається критичною. Це, за словами речника, також впливає на можливості противника розвивати власні морські безпілотники.

Загроза ракет

Окремо залишається загроза ударів по українських містах із боку Чорного моря. За словами Плетенчука, повністю виключати можливість застосування Росією ракет такого типу не можна. Він зазначив, що такі пуски відбувалися регулярно — приблизно від одного до трьох застосувань на місяць. Водночас результативність використання цього типу ракет залишається доволі низькою.

"Не можна знімати цю ймовірність. Фактично кожен місяць від одного до трьох застосувань було. Єдине, що відсоток успіху при застосуванні саме цього типу ракет доволі низький", — підсумував речник ВМС.

Атака на Одещину

Зазначимо, РФ продовжує атакувати Одещину. Внаслідок чергового удару спалахнули масштабні пожежі на промисловому та портовому об’єктах Одещини. Вогонь також охопив дачні будинки в одному з районів області. Через займання над територією регіону утворилося сильне задимлення.

Фахівці ДСНС перевірили повітря на наявність небезпечних речовин. За результатами замірів перевищень не виявили, радіаційний фон залишається в нормі. Усі пожежі вже ліквідовані, загиблих і постраждалих немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, над Одещиною помітили дрон, швидкість якого різко змінювалася під час польоту. Спочатку він рухався зі швидкістю близько 250 км/год, а згодом розігнався до 800 км/год. Після цього швидкість знизилася до 500 км/год. За попередньою версією, йдеться про випробування нового реактивного двигуна.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса опинилася серед головних цілей російського плану атак на українську енергетику цієї зими. За даними, які Україна передала європейським партнерам, удари можуть бути спрямовані не лише по електрооб’єктах, а й по системах тепла, водопостачання та каналізації. План передбачає масштабну кампанію атак.