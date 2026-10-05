Плетенчук рассказал о морских дронах РФ и ракетных ударах с моря

Морской дрон РФ. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Россия всё активнее пытается развивать морские беспилотники и копировать украинские решения. В Чёрном море уже предпринимались попытки применения таких аппаратов, но украинские силы их уничтожали. В то же время угроза ракетных ударов с моря для украинских городов никуда не исчезла.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

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Морские дроны

Россия пытается развивать собственные морские беспилотники, однако Украина, по словам пресс-секретаря Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, по-прежнему остается лидером в этой области. Российские силы уже предпринимали попытки применить такие аппараты в Чёрном море, однако украинские военные их уничтожали. Отдельным эпизодом стало уничтожение российского морского дрона украинским беспилотником "Сарган-3000" непосредственно в море. Плетенчук назвал это, вероятно, первым подобным случаем в мировой практике применения беспилотных систем.

"Мы остаемся первыми. Они пытаются сделать всё. В принципе, как и предыдущие 35 лет, и до этого 70 лет. Да, в другом формате", — заявил Плетенчук.

Пресс-секретарь отметил, что у России есть серьезная проблема с получением технологий для развития морских дронов. В отличие от некоторых других направлений, где Москва могла получать готовые технологии от партнеров, в этом случае Украина опередила противника.

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Война дронов

Дальнейшее противостояние беспилотников в Чёрном море может стать отдельным направлением войны. По аналогии с ситуацией в воздухе и на суше, украинские и российские дроны всё чаще могут напрямую противодействовать друг другу. Плетенчук подчеркнул, что технологическое преимущество не может быть постоянным. Украине необходимо постоянно развивать собственные системы, ведь противник пытается копировать решения и искать способы противодействия им.

"Эта сфера применения военных технологий будет только расширяться. И здесь важно не расслабляться, удерживать лидерство, что мы стараемся всегда делать", — добавил пресс-секретарь.

В то же время зависимость России от отдельных компонентов для создания таких систем остается критической. Это, по словам пресс-секретаря, также влияет на возможности противника развивать собственные морские беспилотники.

Угроза ракет

Отдельно стоит упомянуть угрозу ударов по украинским городам со стороны Черного моря. По словам Плетенчука, полностью исключать возможность применения Россией ракет такого типа нельзя. Он отметил, что такие пуски происходили регулярно — примерно от одного до трех раз в месяц. В то же время результативность использования этого типа ракет остается довольно низкой.

"Нельзя сбрасывать со счетов эту вероятность. Фактически каждый месяц было от одного до трех применений. Единственное, что процент успеха при применении именно этого типа ракет довольно низкий", — подытожил представитель ВМС.

Атака на Одесскую область

Отметим, что РФ продолжает атаковать Одесскую область. В результате очередного удара вспыхнули масштабные пожары на промышленных и портовых объектах Одесской области. Огонь также охватил дачные дома в одном из районов области. Из-за возгорания над территорией региона образовалось сильное задымление.

Специалисты ГСЧС проверили воздух на наличие опасных веществ. По результатам измерений превышений не выявлено, радиационный фон остается в норме. Все пожары уже ликвидированы, погибших и пострадавших нет.

Как сообщали Новини.LIVE, над Одесской областью заметили дрон, скорость которого резко менялась во время полета. Сначала он двигался со скоростью около 250 км/ч, а затем разогнался до 800 км/ч. После этого скорость снизилась до 500 км/ч. По предварительной версии, речь идет об испытаниях нового реактивного двигателя.

Также Новини.LIVE сообщали, что Одесса оказалась среди главных целей российского плана атак на украинскую энергетику этой зимой. Согласно данным, которые Украина передала европейским партнерам, удары могут быть нанесены не только по электрообъектам, но и по системам теплоснабжения, водоснабжения и канализации. План предусматривает масштабную кампанию атак.