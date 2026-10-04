РФ атакує дронами з повітря у Чорному морі: у ВМС очікують загрози з води

Українські військові пливуть у воді на катері. Фото ілюстративне: 34-та окрема бригада морської піхоти “Борисфен"

Російські війська активно застосовують повітряні безпілотники, зокрема для атак у Чорному морі. У ВМС пояснюють розвиток цього напрямку технологіями, які РФ отримала від Ірану. Українські військові практично цілодобово знищують такі цілі, а загроза повітряних дронів залишається актуальною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері телемарафону "Ми — Україна".

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Дронові атаки Росії у Чорному морі

Повітряні безпілотники залишаються одним із головних засобів, які російські війська використовують для атак у Чорному морі. Дмитро Плетенчук пояснив, що саме цей напрямок безпілотних систем отримав у Росії найбільший розвиток.

"Що стосується повітряної складової, ви бачите, це якраз та, на яку росіяни зробили основну ставку, зокрема її для ударів в морі", — сказав Дмитро Плетенчук.

За його словами, можливості Росії у використанні повітряних безпілотників пов'язані з отриманням технологій від Ірану. Саме тому російські війська зараз значно активніше застосовують у бойових діях дрони з повітря, ніж безекіпажні катери.

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"Повітряні дрони Росія отримала у вигляді трансферу технологій від свого союзника Ірану, який свого часу їх теж скопіював з німецьких дронів. Тому тут цілком логічно, що вони здебільшого тиснуть саме на цю компоненту. Вона, на жаль, актуальна", — пояснив речник ВМС.

Морські дрони у Чорному морі

Паралельно Україна продовжує використовувати власні безекіпажні катери. Значна частина таких операцій залишається непублічною, тому інформація про них з'являється лише в окремих випадках.

Одним із таких епізодів стало зіткнення українського та російського безекіпажних катерів. Дмитро Плетенчук назвав цей випадок унікальним та уточнив, що український апарат знищив російський.

"Це такий перший був двобій саме двох безекіпажних катерів, ну, точніше, знищення нашим катером російського катера", — розповів Дмитро Плетенчук.

У ВМС також враховують, що російські війська надалі можуть активніше застосовувати свої безекіпажні катери. Тому українські сили готуються протидіяти не лише повітряним, а й потенційним загрозам на воді.

"Ми зі свого боку так само очікуємо можливих викликів щодо застосування морських дронів з боку ворога", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Новини.LIVE писали, що Росія активно розвиває власні морські безпілотники та намагається скоротити відставання від України. Розвиток цього напрямку пов'язують зі змінами, які українські морські дрони внесли у ситуацію в Чорному морі. РФ при цьому має значні ресурси для розвитку безпілотних технологій.

Раніше Дмитро Плетенчук розповідав Новини.LIVE і про російський морський дрон, який створює загрозу для Одещини. Йшлося про безпілотник, здатний не лише самостійно завдавати ударів, а й переносити FPV-дрони. У ВМС тоді оцінювали можливі ризики від його застосування в Чорному морі.