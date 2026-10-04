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Главная Одесса Дроновая угроза в Черном море: в ВМС готовятся к активным атакам с воды

Дроновая угроза в Черном море: в ВМС готовятся к активным атакам с воды

Ua ru
4 октября 2026 13:25
РФ атакует дронами с воздуха в Черном море: в ВМС ожидают угрозы с воды
Украинские военные плывут на катере. Иллюстративное фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Российские войска активно используют беспилотные летательные аппараты, в частности для нанесения ударов в Чёрном море. В ВМС объясняют развитие этого направления технологиями, которые РФ получила от Ирана. Украинские военные практически круглосуточно уничтожают такие цели, а угроза воздушных дронов остается актуальной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона "Ми — Україна".

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Дронные атаки России в Черном море

Воздушные беспилотники остаются одним из главных средств, которые российские войска используют для атак в Черном море. Дмитрий Плетенчук пояснил, что именно это направление беспилотных систем получило в России наибольшее развитие.

"Что касается воздушной составляющей, вы видите, это как раз та, на которую россияне сделали основную ставку, в частности для нанесения ударов на море", — сказал Дмитрий Плетенчук.

По его словам, возможности России в использовании воздушных беспилотников связаны с получением технологий от Ирана. Именно поэтому российские войска сейчас значительно активнее применяют в боевых действиях дроны с воздуха, чем беспилотные катера.

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"Воздушные дроны Россия получила в виде трансфера технологий от своего союзника Ирана, который в свое время тоже скопировал их с немецких дронов. Поэтому вполне логично, что они в основном делают ставку именно на эту составляющую. Она, к сожалению, актуальна", — пояснил представитель ВМС.

Морские дроны в Черном море

Параллельно Украина продолжает использовать собственные беспилотные катера. Значительная часть таких операций остается засекреченной, поэтому информация о них появляется лишь в отдельных случаях. Одним из таких эпизодов стало столкновение украинского и российского беспилотных катеров. Дмитрий Плетенчук назвал этот случай уникальным и уточнил, что украинский аппарат уничтожил российский.

"Это был первый поединок именно двух беспилотных катеров, ну, точнее, уничтожение нашим катером российского катера», — рассказал Дмитрий Плетенчук.

В ВМС также учитывают, что российские войска в дальнейшем могут более активно применять свои беспилотные катера. Поэтому украинские силы готовятся противодействовать не только воздушным, но и потенциальным угрозам на воде.

"Мы, со своей стороны, также ожидаем возможных вызовов, связанных с применением морских дронов со стороны врага", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Новини.LIVE писали, что Россия активно развивает собственные морские беспилотники и пытается сократить отставание от Украины. Развитие этого направления связывают с изменениями, которые украинские морские дроны внесли в ситуацию в Черном море. РФ при этом располагает значительными ресурсами для развития беспилотных технологий.

Ранее Дмитрий Плетенчук рассказывал Новини.LIVE и о российском морском дроне, представляющем угрозу для Одесской области. Речь шла о беспилотнике, способном не только самостоятельно наносить удары, но и переносить FPV-дроны. В ВМС тогда оценивали возможные риски от его применения в Черном море.

Одесса Черное море Новости Одессы дроны атака обстрел Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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