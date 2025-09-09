Российский морской дрон угрожает Черному морю

Новый российский дрон. Фото: Defense Express

Российский флот получил первый морской дрон, способный наносить удары и переносить меньшие дроны. И хотя их дальность ограничена, это все равно создает риски для побережья Одесской области.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Новая угроза

В сообщениях вражеских пабликов говорится, что дрон также работает как камикадзе и переносит FPV-дроны, которыми могут атаковать украинские морские системы. Дрон не способен преодолеть более 100 километров и не несет большой полезной нагрузки, однако этого достаточно для опасных операций. Плетенчук отметил, что это не первый морской дрон на вооружении у россиян.

"Мы к любым вариантам подобных готовимся и учитываем их попытки копировать наши технологии. Украина остается драйвером в применении морских беспилотных систем", — отметил представитель ВМС.

Угроза "Калибров"

По словам Плетенчука, количество носителей и возможности врага в Черном море остаются стабильными. Подводные лодки и дроны требуют сложного обслуживания, поэтому эксплуатация этих систем ограничена. В то же время украинские ВМС постоянно отслеживают состояние вооружения противника и готовы к реагированию на любые угрозы.

Напомним, мы сообщали, что утром РФ вывела два ракетоносителя в Черное море. Также мы писали, что оккупанты активно используют теневой флот для перевозки нефти и топлива. Однако его уничтожение вопроса больше политический и юридический, чем военный.