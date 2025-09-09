Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россияне испытывают новый морской дрон — опасность для Одесчины

Россияне испытывают новый морской дрон — опасность для Одесчины

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 17:45
Российский морской дрон угрожает Черному морю
Новый российский дрон. Фото: Defense Express

Российский флот получил первый морской дрон, способный наносить удары и переносить меньшие дроны. И хотя их дальность ограничена, это все равно создает риски для побережья Одесской области.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама
Читайте также:

Новая угроза

В сообщениях вражеских пабликов говорится, что дрон также работает как камикадзе и переносит FPV-дроны, которыми могут атаковать украинские морские системы. Дрон не способен преодолеть более 100 километров и не несет большой полезной нагрузки, однако этого достаточно для опасных операций. Плетенчук отметил, что это не первый морской дрон на вооружении у россиян.

"Мы к любым вариантам подобных готовимся и учитываем их попытки копировать наши технологии. Украина остается драйвером в применении морских беспилотных систем", — отметил представитель ВМС.

Угроза "Калибров"

По словам Плетенчука, количество носителей и возможности врага в Черном море остаются стабильными. Подводные лодки и дроны требуют сложного обслуживания, поэтому эксплуатация этих систем ограничена. В то же время украинские ВМС постоянно отслеживают состояние вооружения противника и готовы к реагированию на любые угрозы.

Напомним, мы сообщали, что утром РФ вывела два ракетоносителя в Черное море. Также мы писали, что оккупанты активно используют теневой флот для перевозки нефти и топлива. Однако его уничтожение вопроса больше политический и юридический, чем военный.

Одесса Одесская область Новости Одессы море угроза кораблей ракетоноситель
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации