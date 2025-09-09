Відео
Головна Одеса Росіяни випробовують новий морський дрон — небезпека для Одещини

Росіяни випробовують новий морський дрон — небезпека для Одещини

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 17:45
Російський морський дрон загрожує Чорному морю
Новий російський дрон. Фото: Defense Express

Російський флот отримав перший морський дрон, здатний завдавати ударів і переносити менші дрони. І хоча їхня дальність обмежена, це все одно створює ризики для узбережжя Одещини.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Нова загроза

В повідомленнях ворожих пабліків йдеться, що дрон також працює як камікадзе та переносить FPV-дрони, якими можуть атакувати українські морські системи. Дрон не здатний подолати понад 100 кілометрів і не несе великого корисного навантаження, проте цього достатньо для небезпечних операцій. Плетенчук зазначив, що це не перший морський дрон на озброєнні у росіян.

"Ми до будь-яких варіантів подібних готуємося і враховуємо їхні спроби копіювати наші технології. Україна залишається драйвером у застосуванні морських безпілотних систем", — зауважив речник ВМС.

Загроза "Калібрів"

За словами Плетенчука, кількість носіїв і можливості ворога в Чорному морі залишаються стабільними. Підводні човни та дрони потребують складного обслуговування, тому експлуатація цих систем обмежена. Водночас українські ВМС постійно відслідковують стан озброєння противника та готові до реагування на будь-які загрози.

Нагадаємо, ми повідомляли, що зранку РФ вивела два ракетоносії у Чорне море. Також ми писали, що окупанти активно використувують тіньовий флот для перевезення нафти та палива. Однак його знищення питання більше політичне й юридичне, ніж військове.

Одеса Одеська область Новини Одеси море загроза кораблів ракетоносій
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
