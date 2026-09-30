Чорне море, порти України та РФ: ситуація у 2026 році

Корабель РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Ситуація в Чорному та Азовському морях залишається складною для обох сторін. Російські бойові кораблі не виходять за межі гаваней, але Москва продовжує використовувати авіацію та безпілотники. Водночас удари по портах і цивільних суднах впливають на роботу морського коридору та експорт.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Реклама

Контроль над морями

Чорне та Азовське моря нині не перебувають під повним контролем жодної зі сторін. Росія не наважується виводити бойові кораблі у відкриту акваторію, однак продовжує діяти в повітрі за допомогою авіації та дронів.

"Щодо контролю акваторії, я тут, мабуть, все ж таки її можу назвати великою сірою зоною, тому що росіяни не можуть вийти в море. Це вже фактично четвертий поспіль місяць, коли вони не виходять бойовими одиницями за межі гавані. В той самий час контролювати акваторію повністю так само не дозволяє російська авіація. От з одного боку вони не дозволяють собі виходи в море, з іншого боку в повітрі постійно працює як авіація, так і дрони", — сказав Плетенчук.

Можливості російських портів

Росія також втратила частину можливостей для повноцінного використання своїх портів у Чорному морі. За словами речника ВМС, цьогорічна кампанія почалася зі спроб Москви домогтися блокади українських портів, однак удари у відповідь вплинули й на російську портову інфраструктуру.

Читайте також:

"Точно не в тій мірі, яка була закладена туди під час створення цих інфраструктурних об'єктів. І загалом вся ця кампанія цьогорічна, вона, нагадую, розпочалася фактично з початку цього року, коли російські військові намагалися задовольнити амбіції російського диктатора до чорноморської блокади України. Це була і балістика, це були і прямі удари по суднах, починаючи з травня цього року", — зазначив Плетенчук.

За його словами, наслідки цієї кампанії мають значення і для російської економіки. Йдеться передусім про порти, які використовуються для експорту аграрної та нафтопродукції. Окремо він згадав Новоросійськ — найбільший порт Росії, який не замерзає.

"Коли вони розпочинали цю кампанію, вони мали розуміти, що в цю гру можна грати вдвох. І що дивитися на рахунок на табло — він точно не на користь росіян в абсолютних числах. Звісно, у відсотковому значенні ситуація для нас гірша. Але якщо брати об'єми, то так, вони втратили значно більше в цій історії. І враховуючи те, що це основні порти для експорту агропродукції, враховуючи те, що це важливі порти для нафтопродукції, і те, що Новоросійськ, в принципі, найбільший порт Російської Федерації, до речі, єдиний, що не замерзає, ці втрати доволі суттєві з точки зору економіки", — розповів Плетенчук.

Робота українських портів

Українські порти, попри російські атаки, продовжують працювати. Від початку повномасштабного вторгнення Росія не змогла повністю знищити портову інфраструктуру, хоча Україна втратила можливість використовувати низку портів на окупованих територіях.

"Ця війна розпочалася з ударів по портовій інфраструктурі. Фактично перші вибухи, з яких розпочалася повномасштабна агресія Росії, були за Кримом і по портовій інфраструктурі. І весь цей період порти все одно працювали", — зазначив речник ВМС.

Плетенчук нагадав, що Україна втратила порти на Азовському морі та в Криму, а порти Миколаєва й Херсона залишаються заблокованими. Водночас порти Великої Одеси продовжують працювати, хоча ситуацію ускладнили атаки на цивільні судна.

"Незважаючи на те, що ми втратили порти на Азові, ми втратили порти в Криму, заблоковані порти в Миколаєві і Херсоні, тим не менш, порти Великої Одеси продовжували працювати весь цей період і досягнути успіху і знищити інфраструктуру повністю ворог за всі ці роки не зміг. Але удари безпосередньо по цивільних суднах, до яких вони перейшли цього року, вже, звісно, вплинули суттєво на ці спроможності", — сказав Плетенчук.

За словами речника, сама портова інфраструктура надалі працюватиме та відновлюватиметься. Основною проблемою залишаються атаки на судна, які безпосередньо впливають на безпеку та роботу морського коридору.

"Тому тут, мабуть, мова має йти не стільки про порти. Порти будуть працювати і надалі, вони все одно відновляться. А от ситуація з ударами по суднах, так, вона, звісно, ускладнює роботу коридору", — зазначив Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські військові намагаються по-новому маскувати свої кораблі, змінюючи їхнє звичне забарвлення. На корпусах з’являються незвичні малюнки, чорні ділянки та контрастні кольори. Такі рішення мають ускладнити виявлення суден, однак ефективність цього способу маскування викликає сумніви.

Також Новини.LIVE писали, що сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів у Криму та на тимчасово окупованих територіях. Серед цілей — літак Су-24 на аеродромі в Саках і пости технічної розвідки "Гренадер". Також уражено інші важливі військові об’єкти противника. Робота по цілях триває надалі на різних напрямках.