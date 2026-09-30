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Главная Одесса Контроль над Чёрным морем: корабли РФ заблокированы в портах

Контроль над Чёрным морем: корабли РФ заблокированы в портах

Ua ru
30 сентября 2026 11:06
Черное море, порты Украины и РФ: ситуация в 2026 году
Корабль РФ. Фото иллюстративное: российские СМИ

Ситуация в Чёрном и Азовском морях остаётся сложной для обеих сторон. Российские боевые корабли не выходят за пределы гаваней, но Москва продолжает использовать авиацию и беспилотники. В то же время удары по портам и гражданским судам сказываются на работе морского коридора и экспорте.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

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Контроль над морями

Черное и Азовское моря в настоящее время не находятся под полным контролем ни одной из сторон. Россия не решается выводить боевые корабли в открытую акваторию, однако продолжает действовать в воздухе с помощью авиации и дронов.

"Что касается контроля над акваторией, я здесь, пожалуй, всё же могу назвать её большой серый зоной, потому что россияне не могут выйти в море. Это уже фактически четвёртый месяц подряд, когда они не выходят боевыми единицами за пределы гавани. В то же время полностью контролировать акваторию не позволяет и российская авиация. С одной стороны, они не позволяют себе выходить в море, с другой — в воздухе постоянно действуют как авиация, так и дроны", — сказал Плетенчук.

Возможности российских портов

Россия также утратила часть возможностей для полноценного использования своих портов в Черном море. По словам представителя ВМС, нынешняя кампания началась с попыток Москвы добиться блокады украинских портов, однако ответные удары повлияли и на российскую портовую инфраструктуру.

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"Точно не в той степени, которая была заложена при создании этих инфраструктурных объектов. И в целом вся эта кампания этого года, она, напомню, началась фактически с начала этого года, когда российские военные пытались удовлетворить амбиции российского диктатора по черноморской блокаде Украины. Это были и баллистические ракеты, и прямые удары по судам, начиная с мая этого года", — отметил Плетенчук.

По его словам, последствия этой кампании имеют значение и для российской экономики. Речь идет прежде всего о портах, которые используются для экспорта сельскохозяйственной и нефтепродукции. Отдельно он упомянул Новороссийск — крупнейший незамерзающий порт России.

"Когда они начинали эту кампанию, они должны были понимать, что в эту игру можно играть вдвоём. И что, если смотреть на счёт на табло, он точно не в пользу россиян в абсолютных цифрах. Конечно, в процентном выражении ситуация для нас хуже. Но если брать объемы, то да, они потеряли значительно больше в этой истории. И учитывая, что это основные порты для экспорта агропродукции, учитывая, что это важные порты для нефтепродукции, и то, что Новороссийск, в принципе, крупнейший порт Российской Федерации, кстати, единственный, который не замерзает, эти потери довольно существенны с точки зрения экономики", — рассказал Плетенчук.

Работа украинских портов

Украинские порты, несмотря на российские атаки, продолжают работать. С начала полномасштабного вторжения Россия не смогла полностью уничтожить портовую инфраструктуру, хотя Украина лишилась возможности использовать ряд портов на оккупированных территориях.

"Эта война началась с ударов по портовой инфраструктуре. Фактически первые взрывы, с которых началась полномасштабная агрессия России, были за Крымом и по портовой инфраструктуре. И весь этот период порты всё равно работали", — отметил представитель ВМС.

Плетенчук напомнил, что Украина потеряла порты на Азовском море и в Крыму, а порты Николаева и Херсона остаются заблокированными. В то же время порты Большой Одессы продолжают работать, хотя ситуацию осложнили атаки на гражданские суда.

"Несмотря на то, что мы потеряли порты на Азове, мы потеряли порты в Крыму, заблокированы порты в Николаеве и Херсоне, тем не менее, порты Большой Одессы продолжали работать весь этот период, и враг за все эти годы не смог добиться успеха и полностью уничтожить инфраструктуру. Но удары непосредственно по гражданским судам, к которым они перешли в этом году, уже, конечно, существенно повлияли на эти возможности", — сказал Плетенчук.

По словам пресс-секретаря, сама портовая инфраструктура будет и впредь работать и восстанавливаться. Основной проблемой остаются атаки на суда, которые напрямую влияют на безопасность и работу морского коридора.

"Поэтому здесь, пожалуй, речь должна идти не столько о портах. Порты будут работать и в дальнейшем, они все равно восстановятся. А вот ситуация с ударами по судам, да, она, конечно, затрудняет работу коридора", — отметил Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, меняя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, черные участки и контрастные цвета. Такие решения призваны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.

Также Новини.LIVE писали, что силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов в Крыму и на временно оккупированных территориях. Среди целей — самолет Су-24 на аэродроме в Саках и посты технической разведки "Гренадер". Также поражены другие важные военные объекты противника. Работа по целям продолжается на различных направлениях.

Одесса Черное море Одесская область Одесский порт Новости Одессы Дмитрий Плетенчук
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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