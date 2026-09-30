Черное море, порты Украины и РФ: ситуация в 2026 году

Корабль РФ. Фото иллюстративное: российские СМИ

Ситуация в Чёрном и Азовском морях остаётся сложной для обеих сторон. Российские боевые корабли не выходят за пределы гаваней, но Москва продолжает использовать авиацию и беспилотники. В то же время удары по портам и гражданским судам сказываются на работе морского коридора и экспорте.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

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Контроль над морями

Черное и Азовское моря в настоящее время не находятся под полным контролем ни одной из сторон. Россия не решается выводить боевые корабли в открытую акваторию, однако продолжает действовать в воздухе с помощью авиации и дронов.

"Что касается контроля над акваторией, я здесь, пожалуй, всё же могу назвать её большой серый зоной, потому что россияне не могут выйти в море. Это уже фактически четвёртый месяц подряд, когда они не выходят боевыми единицами за пределы гавани. В то же время полностью контролировать акваторию не позволяет и российская авиация. С одной стороны, они не позволяют себе выходить в море, с другой — в воздухе постоянно действуют как авиация, так и дроны", — сказал Плетенчук.

Возможности российских портов

Россия также утратила часть возможностей для полноценного использования своих портов в Черном море. По словам представителя ВМС, нынешняя кампания началась с попыток Москвы добиться блокады украинских портов, однако ответные удары повлияли и на российскую портовую инфраструктуру.

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"Точно не в той степени, которая была заложена при создании этих инфраструктурных объектов. И в целом вся эта кампания этого года, она, напомню, началась фактически с начала этого года, когда российские военные пытались удовлетворить амбиции российского диктатора по черноморской блокаде Украины. Это были и баллистические ракеты, и прямые удары по судам, начиная с мая этого года", — отметил Плетенчук.

По его словам, последствия этой кампании имеют значение и для российской экономики. Речь идет прежде всего о портах, которые используются для экспорта сельскохозяйственной и нефтепродукции. Отдельно он упомянул Новороссийск — крупнейший незамерзающий порт России.

"Когда они начинали эту кампанию, они должны были понимать, что в эту игру можно играть вдвоём. И что, если смотреть на счёт на табло, он точно не в пользу россиян в абсолютных цифрах. Конечно, в процентном выражении ситуация для нас хуже. Но если брать объемы, то да, они потеряли значительно больше в этой истории. И учитывая, что это основные порты для экспорта агропродукции, учитывая, что это важные порты для нефтепродукции, и то, что Новороссийск, в принципе, крупнейший порт Российской Федерации, кстати, единственный, который не замерзает, эти потери довольно существенны с точки зрения экономики", — рассказал Плетенчук.

Работа украинских портов

Украинские порты, несмотря на российские атаки, продолжают работать. С начала полномасштабного вторжения Россия не смогла полностью уничтожить портовую инфраструктуру, хотя Украина лишилась возможности использовать ряд портов на оккупированных территориях.

"Эта война началась с ударов по портовой инфраструктуре. Фактически первые взрывы, с которых началась полномасштабная агрессия России, были за Крымом и по портовой инфраструктуре. И весь этот период порты всё равно работали", — отметил представитель ВМС.

Плетенчук напомнил, что Украина потеряла порты на Азовском море и в Крыму, а порты Николаева и Херсона остаются заблокированными. В то же время порты Большой Одессы продолжают работать, хотя ситуацию осложнили атаки на гражданские суда.

"Несмотря на то, что мы потеряли порты на Азове, мы потеряли порты в Крыму, заблокированы порты в Николаеве и Херсоне, тем не менее, порты Большой Одессы продолжали работать весь этот период, и враг за все эти годы не смог добиться успеха и полностью уничтожить инфраструктуру. Но удары непосредственно по гражданским судам, к которым они перешли в этом году, уже, конечно, существенно повлияли на эти возможности", — сказал Плетенчук.

По словам пресс-секретаря, сама портовая инфраструктура будет и впредь работать и восстанавливаться. Основной проблемой остаются атаки на суда, которые напрямую влияют на безопасность и работу морского коридора.

"Поэтому здесь, пожалуй, речь должна идти не столько о портах. Порты будут работать и в дальнейшем, они все равно восстановятся. А вот ситуация с ударами по судам, да, она, конечно, затрудняет работу коридора", — отметил Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, меняя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, черные участки и контрастные цвета. Такие решения призваны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.

Также Новини.LIVE писали, что силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов в Крыму и на временно оккупированных территориях. Среди целей — самолет Су-24 на аэродроме в Саках и посты технической разведки "Гренадер". Также поражены другие важные военные объекты противника. Работа по целям продолжается на различных направлениях.