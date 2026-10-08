Морской дрон Sargan 3000 уничтожил Shahed с помощью турели: подробности операции

Морской дрон. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинский морской беспилотный катер Sargan 3000 уничтожил российский ударный дрон Shahed. Для поражения цели была использована установленная на борту турель. Дрон находился в mesh-сети. Военные продолжают применять морские беспилотники для защиты побережья и воздушного пространства Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Военно-морские силы ВС Украины.

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Как уничтожили Shahed

Военно-морские силы ВС Украины показали видео, на котором морской беспилотный катер Sargan 3000 ведет огонь по российскому ударному беспилотнику. По данным ВМС, Shahed находился в mesh-сети. По нему открыли огонь из турели, установленной на борту катера. После нескольких очередей дрон упал в море и взорвался.

"Военно-морские силы ВС Украины продолжают выполнять задачи по защите морского побережья и воздушного пространства Украины", — отметили в ВМС.

Что такое турель

Турель — дистанционно управляемая боевая установка, на которой размещается оружие и оптико-электронное оборудование. Оператор может управлять ею, не находясь непосредственно возле оружия.

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На Sargan 3000 устанавливали автоматическую дистанционно управляемую установку RWS Protector. Она может работать с пулеметами различных калибров, в частности 12,7 мм, а также оснащена дневной и тепловизионной камерами и лазерным дальномером.

Такие системы позволяют вести огонь с подвижной платформы и одновременно наблюдать за целью через датчики установки. Для морского применения Protector также имеет специальное исполнение, рассчитанное на работу на кораблях и катерах.

Что известно о Sargan 3000

Sargan 3000 — украинский морской беспилотный катер, который используется Военно-морскими силами. В открытых источниках его также называют SeaWolf. Катер представляет собой многоцелевую платформу, которую можно оснащать различным вооружением и оборудованием в зависимости от задачи.

В сентябре 2026 года Sargan 3000 уже попадал в поле зрения из-за столкновения с российским морским беспилотным катером. Тогда украинский дрон, оснащенный турелью Protector калибра 12,7 мм, уничтожил вражескую беспилотную платформу. ВМС назвали этот эпизод первым в истории боем между морскими беспилотными катерами.

Sargan 3000 официально приняли на вооружение ВМС в апреле 2026 года. Заявленный боевой радиус составляет до 1600 км, скорость — 40–55 узлов, а также имеется возможность нести до 450 кг боевой нагрузки.

Таким образом, Sargan 3000 может использоваться не только для нанесения ударов по морским целям. Оснащение турелью расширяет его возможности и позволяет бороться с другими беспилотными платформами, в частности с воздушными целями.

Как сообщали Новини.LIVE, над Одесской областью заметили дрон, скорость которого резко менялась во время полёта. Сначала он двигался со скоростью около 250 км/ч, а затем разогнался до 800 км/ч. После этого скорость снизилась до 500 км/ч. По предварительной версии, речь идет об испытаниях нового реактивного двигателя.

Также Новини.LIVE писали, что Украина существенно ограничила активность российского флота, в частности благодаря применению морских беспилотников. Из-за постоянной угрозы ударов корабли РФ вынуждены покидать привычные базы и скрываться от атак. В то же время Россия пытается перенять украинский опыт и создавать собственные аналоги морских дронов.