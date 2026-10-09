Как морские дроны Украины ослабляют позиции и связь России

Россияне остаются без связи: есть ли опасность с моря для одесситов
Украинские военные продолжают разрушать систему, которую Россия использует для навигации и планирования атак в Чёрном море. Поражение ретрансляторов может затруднить работу российских беспилотников. В то же время Украина развивает возможности морских дронов, а Черноморский флот РФ готовится к новым ударам.
Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.
Удар по ретрансляторам
Россия использует специальные системы, чтобы компенсировать отсутствие спутниковой навигации на украинской территории и обеспечивать работу своих беспилотников. Одним из таких решений стала сеть ретрансляторов, которые передают сигналы между различными точками. В то же время у этой системы есть уязвимые места: для её работы нужны промежуточные узлы, которые украинские военные могут обнаруживать и поражать.
Пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что борьба с такими элементами ведется постоянно. По его словам, украинские силы уже атаковали различные средства разведки и навигации, в частности размещенные на газодобывающих платформах. Поражение ретранслятора в Черном море должно помешать России использовать соответствующую инфраструктуру.
"Сеть стала ответом россиян на отсутствие спутниковой навигации на нашей территории, чтобы планировать и осуществлять соответствующие атаки. Но в этой системе есть и слабые места — это обязательное наличие ретрансляторов", — отметил Плетенчук.
Он добавил, что россияне постоянно пытаются улучшить условия применения своих средств, поэтому Украина должна продолжать искать способы противодействия. Уничтожение таких объектов является частью длительной борьбы за контроль над возможностями врага в акватории Черного моря.
Сбивание "Шахеда" морским дроном
Украинский морской беспилотник «Сарган-3000» продемонстрировал новые возможности во время боевого применения. Военно-морские силы ВСУ показали видео, на котором дрон сбивает российские ударные беспилотники типа "Шахед" из пулемета. Для поражения воздушных целей он использует боевой модуль RWS Protector, оснащенный электронно-оптическими прицелами.
Беспилотник официально принят на вооружение в апреле 2026 года. Он предназначен для выполнения боевых задач на значительном расстоянии от украинского побережья. По словам Плетенчука, морские дроны уже выходят за рамки обычных ударных платформ и могут выполнять различные задачи, используя другое вооружение и беспилотники.
Представитель ВМС подчеркнул, что применение морских дронов против воздушных целей — не единственный пример расширения их возможностей. Ранее украинские силы уничтожали с помощью таких средств и российские вертолеты, доставлявшие персонал на захваченные газодобывающие платформы. Он также упомянул о случае противостояния одного морского дрона другому морскому дрону.
"Морские дроны уже давно перешли тот рубеж, когда они были лишь непосредственным средством поражения, то есть дронами-камикадзе. Сейчас это уже мультиплатформы, носители других дронов и различных типов вооружения для выполнения разных задач", — пояснил Плетенчук.
В то же время Россия ищет способы противодействовать украинским разработкам и пытается копировать как тактику применения морских беспилотников, так и технические решения. Поэтому Украине необходимо постоянно совершенствовать собственные технологии, чтобы сохранять преимущество.
"Не следует думать, что россияне не ищут способов противодействия. Они постоянно пытаются найти такие способы и находят их. Поэтому мы должны всегда двигаться вперед", — подчеркнул представитель ВМС.
Подготовка Черноморского флота РФ
Сообщение о переводе Черноморского флота России в режим повышенной готовности не означает, что его возможности ограничиваются лишь боевыми кораблями. В Крыму остаются поврежденные и небоеготовые корабли и суда, которые россияне пытаются сохранить. Кроме того, флот располагает вспомогательными судами, обеспечивающими различные нужды военно-морских сил.
В то же время основная часть российского морского потенциала сосредоточена в Новороссийске. По словам Плетенчука, Россия продолжает использовать корабли для запуска крылатых ракет, в частности "Калибров", во время комбинированных атак. Даже если эффективность таких ударов не всегда высока, они вынуждают украинскую противовоздушную оборону реагировать на дополнительные угрозы.
"Флот — это не только боевые корабли. Основной потенциал, конечно, остается в Новороссийске", — отметил представитель ВМС.
Плетенчук также пояснил, что российские силы постоянно находятся в состоянии готовности, поскольку ожидают возможных ударов по местам базирования. Украина, по его словам, не собирается оставлять российские силы в Новороссийске без внимания, а значит, флоту РФ приходится учитывать угрозу новых атак.
"Враг понимает, что оставить его в покое в Новороссийске тоже никто не собирается. Они постоянно находятся в состоянии боеготовности, потому что понимают: атака на места базирования может произойти в любой момент", — подытожил Плетенчук.
Как сообщали Новини.LIVE, российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, меняя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, черные участки и контрастные цвета. Такие решения призваны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.
Также Новини.LIVE писали, что силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов в Крыму и на временно оккупированных территориях. Среди целей — самолет Су-24 на аэродроме в Саках и посты технической разведки "Гренадер". Также поражены другие важные военные объекты противника. Работа по целям продолжается на различных направлениях.