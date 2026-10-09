Как морские дроны Украины ослабляют позиции и связь России

Российская ракета-дрон на наземной пусковой установке. Фото иллюстративное: российские СМИ

Украинские военные продолжают разрушать систему, которую Россия использует для навигации и планирования атак в Чёрном море. Поражение ретрансляторов может затруднить работу российских беспилотников. В то же время Украина развивает возможности морских дронов, а Черноморский флот РФ готовится к новым ударам.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

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Удар по ретрансляторам

Россия использует специальные системы, чтобы компенсировать отсутствие спутниковой навигации на украинской территории и обеспечивать работу своих беспилотников. Одним из таких решений стала сеть ретрансляторов, которые передают сигналы между различными точками. В то же время у этой системы есть уязвимые места: для её работы нужны промежуточные узлы, которые украинские военные могут обнаруживать и поражать.

Пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что борьба с такими элементами ведется постоянно. По его словам, украинские силы уже атаковали различные средства разведки и навигации, в частности размещенные на газодобывающих платформах. Поражение ретранслятора в Черном море должно помешать России использовать соответствующую инфраструктуру.

"Сеть стала ответом россиян на отсутствие спутниковой навигации на нашей территории, чтобы планировать и осуществлять соответствующие атаки. Но в этой системе есть и слабые места — это обязательное наличие ретрансляторов", — отметил Плетенчук.

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Он добавил, что россияне постоянно пытаются улучшить условия применения своих средств, поэтому Украина должна продолжать искать способы противодействия. Уничтожение таких объектов является частью длительной борьбы за контроль над возможностями врага в акватории Черного моря.

Сбивание "Шахеда" морским дроном

Украинский морской беспилотник «Сарган-3000» продемонстрировал новые возможности во время боевого применения. Военно-морские силы ВСУ показали видео, на котором дрон сбивает российские ударные беспилотники типа "Шахед" из пулемета. Для поражения воздушных целей он использует боевой модуль RWS Protector, оснащенный электронно-оптическими прицелами.

Беспилотник официально принят на вооружение в апреле 2026 года. Он предназначен для выполнения боевых задач на значительном расстоянии от украинского побережья. По словам Плетенчука, морские дроны уже выходят за рамки обычных ударных платформ и могут выполнять различные задачи, используя другое вооружение и беспилотники.

Представитель ВМС подчеркнул, что применение морских дронов против воздушных целей — не единственный пример расширения их возможностей. Ранее украинские силы уничтожали с помощью таких средств и российские вертолеты, доставлявшие персонал на захваченные газодобывающие платформы. Он также упомянул о случае противостояния одного морского дрона другому морскому дрону.

"Морские дроны уже давно перешли тот рубеж, когда они были лишь непосредственным средством поражения, то есть дронами-камикадзе. Сейчас это уже мультиплатформы, носители других дронов и различных типов вооружения для выполнения разных задач", — пояснил Плетенчук.

В то же время Россия ищет способы противодействовать украинским разработкам и пытается копировать как тактику применения морских беспилотников, так и технические решения. Поэтому Украине необходимо постоянно совершенствовать собственные технологии, чтобы сохранять преимущество.

"Не следует думать, что россияне не ищут способов противодействия. Они постоянно пытаются найти такие способы и находят их. Поэтому мы должны всегда двигаться вперед", — подчеркнул представитель ВМС.

Подготовка Черноморского флота РФ

Сообщение о переводе Черноморского флота России в режим повышенной готовности не означает, что его возможности ограничиваются лишь боевыми кораблями. В Крыму остаются поврежденные и небоеготовые корабли и суда, которые россияне пытаются сохранить. Кроме того, флот располагает вспомогательными судами, обеспечивающими различные нужды военно-морских сил.

В то же время основная часть российского морского потенциала сосредоточена в Новороссийске. По словам Плетенчука, Россия продолжает использовать корабли для запуска крылатых ракет, в частности "Калибров", во время комбинированных атак. Даже если эффективность таких ударов не всегда высока, они вынуждают украинскую противовоздушную оборону реагировать на дополнительные угрозы.

"Флот — это не только боевые корабли. Основной потенциал, конечно, остается в Новороссийске", — отметил представитель ВМС.

Плетенчук также пояснил, что российские силы постоянно находятся в состоянии готовности, поскольку ожидают возможных ударов по местам базирования. Украина, по его словам, не собирается оставлять российские силы в Новороссийске без внимания, а значит, флоту РФ приходится учитывать угрозу новых атак.

"Враг понимает, что оставить его в покое в Новороссийске тоже никто не собирается. Они постоянно находятся в состоянии боеготовности, потому что понимают: атака на места базирования может произойти в любой момент", — подытожил Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, меняя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, черные участки и контрастные цвета. Такие решения призваны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.

Также Новини.LIVE писали, что силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов в Крыму и на временно оккупированных территориях. Среди целей — самолет Су-24 на аэродроме в Саках и посты технической разведки "Гренадер". Также поражены другие важные военные объекты противника. Работа по целям продолжается на различных направлениях.