Атаки Росії на судна в Чорному морі: загрози дронів

Корабель РФ. Фото ілюстративне: Defense Express

Росія продовжує створювати небезпеку для цивільного судноплавства в Чорному морі. Попри відсутність військових кораблів РФ, загроза атак дронами залишається. Особливо небезпечними є відкриті води. Російська авіація не зменшує активності, а ризики для суден зберігаються.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

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Безпека судноплавства

Росія продовжує атакувати цивільні судна у відкритій частині Чорного моря. Водночас ситуація у територіальних водах країн НАТО залишається значно безпечнішою ніж поблизу України. За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, акваторію постійно контролюють різні засоби спостереження, зокрема авіація держав Альянсу. Однак невеликі ударні дрони виявляти складніше.

"Не можна сказати, що засобів моніторингу ніяких немає. Навіть у відкритих джерелах можна побачити, що над морем постійно працює різноманітна авіація, зокрема країн — членів НАТО. Тобто щось ховати в такій відносно невеликій акваторії досить важко", — пояснив Дмитро Плетенчук.

Особливу увагу речник звернув на маршрути цивільних суден. Український морський коридор від початку роботи використовував територіальні води сусідніх держав. Судна проходили поблизу узбережжя Румунії, Болгарії та Туреччини, після чого прямували до Босфору. Такий маршрут дозволяв зменшити ризики російських атак. Натомість у відкритому морі загроза залишається.

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"Там безпека залишається на високому рівні, для росіян ця акваторія закрита. У відкритому морі, на жаль, вони продовжують тероризувати цивільне судноплавство. Тут можна знайти відповіді на всі питання про бажання російської диктатури забезпечувати безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі", — зазначив речник ВМС.

Загроза морських дронів

Росія може використовувати проти судноплавства не лише повітряні безпілотники, а й морські дрони. За словами Плетенчука, такі засоби вже застосовували проти України. Водночас російські атаки супроводжуються інформаційними спробами уникнути відповідальності. Проте після останніх інцидентів дедалі частіше прямо згадують Росію.

"Якщо брати фізичний простір, тут можуть бути задіяні як повітряні дрони, так і морські дрони. Ті морські дрони, які ми вважаємо реальною загрозою, ми у своїй акваторії зустрічали відповідним чином і знищували. Сто відсотків морських дронів, які були застосовані проти України, було знищено цього року", — розповів Дмитро Плетенчук.

Водночас залишається питання, наскільки інші чорноморські держави готові до подібних атак. Речник пояснив, що потрібно розрізняти територіальні води та відкрите море. У першому випадку безпеку забезпечують відповідні держави та їхні військово-морські сили. Натомість у міжнародних водах ситуація складніша через інші правила та обмеження.

"Чи готові інші країни до такого розвитку подій? Тут треба розділяти питання на зони відповідальності. Територіальне море, де діють одні правила, і відкрите море, де діють уже інші, міжнародні правила. Відкрите море залишається відкритим питанням", — наголосив Плетенчук.

Російські кораблі в морі

Попри активність російських безпілотників та авіації, ситуація з військовими кораблями РФ у Чорному морі залишається незмінною. Російський флот уже п'ятий місяць поспіль не виходить у море. За словами речника ВМС, це стало звичною ситуацією, яка поки не змінюється.

"Ситуація в морі залишається без змін. Ви бачите, ми фактично йдемо в такому вже звичному фарватері. П'ятий місяць поспіль не спостерігається виходів у море російських кораблів", — повідомив Дмитро Плетенчук.

Водночас відсутність кораблів не означає припинення російської військової активності. Росія продовжує використовувати авіацію, а також завдавати ударів. У жовтні зафіксували одне застосування, що, за словами речника, відповідає звичним показникам противника.

"У цьому місяці одне застосування так і було, але це теж вкладається поки що в рамки звичайних для них цифр — від одного до трьох. Авіація активна, як завжди, на жаль, але сказати, що якось змінилася ситуація, я наразі не можу", — підсумував речник ВМС.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія продовжує розвивати військово-морський флот і спускає на воду кораблі для пошуку та знешкодження мін. Для Чорного моря це має особливе значення під час війни проти України. Водночас Одещина залишається одним із напрямків регулярних російських повітряних атак.

Також Новини.LIVE писали, що eкраїнські військові продовжують руйнувати систему, яку Росія використовує для навігації та планування атак у Чорному морі. Ураження ретрансляторів може ускладнити роботу російських безпілотників. Водночас Україна розвиває можливості морських дронів, а Чорноморський флот РФ готується до нових ударів.