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Главная Одесса Атаки РФ на суда в Чёрном море: что грозит Одесчине

Атаки РФ на суда в Чёрном море: что грозит Одесчине

Ua ru
14 октября 2026 09:58
Атаки России на суда в Чёрном море: угроза со стороны дронов
Корабль РФ. Фото иллюстративное: Defense Express

Россия продолжает создавать угрозу для гражданского судоходства в Чёрном море. Несмотря на отсутствие военных кораблей РФ, угроза атак с помощью дронов сохраняется. Особенно опасны открытые воды. Российская авиация не снижает активности, а риски для судов сохраняются.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

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Безопасность судоходства

Россия продолжает атаковать гражданские суда в открытой части Черного моря. В то же время ситуация в территориальных водах стран НАТО остается значительно безопаснее, чем вблизи Украины. По словам пресс-секретаря Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, акваторию постоянно контролируют различные средства наблюдения, в частности авиация стран Альянса. Однако небольшие ударные дроны обнаружить сложнее.

"Нельзя сказать, что средств мониторинга нет вовсе. Даже в открытых источниках можно увидеть, что над морем постоянно работает разнообразная авиация, в частности стран — членов НАТО. То есть что-то скрыть в такой относительно небольшой акватории довольно сложно", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

Особое внимание пресс-секретарь обратил на маршруты гражданских судов. Украинский морской коридор с самого начала работы использовал территориальные воды соседних государств. Суда проходили вблизи побережья Румынии , Болгарии и Турции, после чего направлялись к Босфору. Такой маршрут позволял снизить риски российских атак. Зато в открытом море угроза сохраняется.

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"Там безопасность остается на высоком уровне, для россиян эта акватория закрыта. В открытом море, к сожалению, они продолжают терроризировать гражданское судоходство. Здесь можно найти ответы на все вопросы о желании российской диктатуры обеспечивать безопасность гражданского судоходства в Чёрном море", — отметил представитель ВМС.

Угроза морских дронов

Россия может использовать против судоходства не только воздушные беспилотники, но и морские дроны. По словам Плетенчука, такие средства уже применялись против Украины. В то же время российские атаки сопровождаются информационными попытками уйти от ответственности. Однако после последних инцидентов всё чаще прямо упоминают Россию.

"Если говорить о физическом пространстве, то здесь могут задействоваться как воздушные дроны, так и морские дроны. Те морские дроны, которые мы считаем реальной угрозой, мы в своей акватории встречали соответствующим образом и уничтожали. Сто процентов морских дронов, которые были применены против Украины, были уничтожены в этом году", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

В то же время остается вопрос, насколько другие черноморские государства готовы к подобным атакам. Пресс-секретарь пояснил, что нужно различать территориальные воды и открытое море. В первом случае безопасность обеспечивают соответствующие государства и их военно-морские силы. Зато в международных водах ситуация сложнее из-за других правил и ограничений.

"Готовы ли другие страны к такому развитию событий? Здесь нужно разделять вопросы по зонам ответственности. Территориальное море, где действуют одни правила, и открытое море, где действуют уже другие, международные правила. Открытое море остается открытым вопросом", — подчеркнул Плетенчук.

Российские корабли в море

Несмотря на активность российских беспилотников и авиации, ситуация с военными кораблями РФ в Чёрном море остаётся неизменной. Российский флот уже пятый месяц подряд не выходит в море. По словам представителя ВМС, это стало привычной ситуацией, которая пока не меняется.

"Ситуация в море остается без изменений. Вы видите, мы фактически движемся по уже привычному фарватеру. Пятый месяц подряд не наблюдается выходов в море российских кораблей", — сообщил Дмитрий Плетенчук.

В то же время отсутствие кораблей не означает прекращения российской военной активности. Россия продолжает использовать авиацию, а также наносить удары. В октябре зафиксировали один случай применения, что, по словам пресс-секретаря, соответствует обычным показателям противника.

"В этом месяце один случай применения всё-таки был, но это тоже пока укладывается в рамки обычных для них цифр — от одного до трёх. Авиация активна, как всегда, к сожалению, но сказать, что ситуация как-то изменилась, я пока не могу", — подытожил представитель ВМС.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает развивать военно-морской флот и спускает на воду корабли для поиска и обезвреживания мин. Для Черного моря это имеет особое значение в ходе войны против Украины. В то же время Одесская область остается одним из направлений регулярных российских воздушных атак.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные продолжают разрушать систему, которую Россия использует для навигации и планирования атак в Черном море. Поражение ретрансляторов может затруднить работу российских беспилотников. В то же время Украина развивает возможности морских дронов, а Черноморский флот РФ готовится к новым ударам.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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