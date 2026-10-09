РФ спустила в море протимінний корабель: чи є загроза для Одеси

Новий корабель РФ. Фото: росЗМІ

Росія продовжує розвивати військово-морський флот і спускає на воду кораблі для пошуку та знешкодження мін. Для Чорного моря це має особливе значення під час війни проти України. Водночас Одещина залишається одним із напрямків регулярних російських повітряних атак.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

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Новий корабель РФ

У Росії спустили на воду новий корабель проєкту "Александрит" — "Семен Гафонов". Такі судна призначені для пошуку та знешкодження морських мін. Їх використовують для розмінування акваторій і забезпечення безпеки судноплавства. Водночас поява нового корабля не обов’язково свідчить про підготовку до конкретної військової операції. Розмінування залишається актуальним навіть після завершення воєн, адже морські міни можуть становити небезпеку для суден десятиліттями. В умовах війни в Чорному морі це питання важливе як для України, так і для Росії.

"Розмінування акваторій — це процес, який триває постійно навіть у тих морях і акваторіях, де, нібито, війна вже давно закінчилася. Наприклад, у Європі постійно діють дві протимінні групи НАТО — у Середземному морі та Атлантиці, на Балтиці, тому що світове судноплавство досі стикається з наслідками попередніх двох світових війн. Ми, до речі, у Чорному морі так само періодично знаходимо міни Другої та Першої світових воєн", — пояснив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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Він наголосив, що протимінні кораблі потрібні для виконання відповідних завдань. Росія також перебуває у стані війни, тому будівництво таких суден може бути частиною планового розвитку її флоту. Сам факт спуску корабля на воду не дає підстав стверджувати, що Росія готує нову атаку на українське узбережжя.

Нові атаки на Одещину

Попри появу нового корабля, для жителів Одещини головною загрозою залишаються регулярні російські повітряні удари. Російські війська продовжують застосовувати дрони та інші засоби ураження проти південних регіонів України. Тому українські військові постійно готуються до можливих атак і відбивають їх.

За словами Плетенчука, противник не припиняє тероризувати українські міста. Водночас визначити конкретні терміни наступних ударів лише за появою нового корабля неможливо. Військові продовжують стежити за обстановкою та протидіяти повітряним загрозам.

"Ми завжди вважаємо, що ворог готується, і самі постійно готуємося до відбиття цих атак. Нам, у принципі, сумувати тут не дають. На півдні, ви знаєте, це один із напрямків, з якого ворог постійно застосовує повітряні засоби ураження, тому що інших способів дістатися до Одещини він не має. На полі бою так само успіхів показати не може, тому залишається цей терор", — зазначив речник ВМС.

Плетенчук додав, що російські атаки періодично відбуваються не лише на півдні, а й в інших регіонах України, зокрема в столиці. Українські підрозділи продовжують збивати ворожі безпілотники, про що Військово-морські сили повідомляють у своїх щоденних зведеннях.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські військові намагаються по-новому маскувати свої кораблі, змінюючи їхнє звичне забарвлення. На корпусах з’являються незвичні малюнки, чорні ділянки та контрастні кольори. Такі рішення мають ускладнити виявлення суден, однак ефективність цього способу маскування викликає сумніви.

Також Новини.LIVE писали, що ситуація в Чорному та Азовському морях залишається складною для обох сторін. Російські бойові кораблі не виходять за межі гаваней, але Москва продовжує використовувати авіацію та безпілотники. Водночас удари по портах і цивільних суднах впливають на роботу морського коридору та експорт.