Росія п’ять місяців не виводить ракетоносії в Чорне море

Дрон в небі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія продовжує використовувати окупований Крим для ударів по Україні. Водночас її ракетоносії вже кілька місяців не виходять у Чорне море, адже існує ризик ударів по кораблях. Крім того, в Чорному морі триває протистояння морських дронів. РФ продовжує спроби наздогнати в технології виробництва.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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Ракетоносії РФ

Під час останньої масованої атаки моніторингові канали повідомляли про можливе застосування росіянами ракет "Калібр". Водночас підтверджених даних про вихід російських ракетоносіїв у море наразі немає. За словами речника ВМС, російські військові вже кілька місяців використовують ракетоносії безпосередньо з пункту базування. Він зазначив, що в середньому Росія застосовує такі ракетоносії від одного до трьох разів на місяць. При цьому протягом літа жодного виходу в море не фіксували.

"Поки що підтвердити я не можу. Виходів у море точно не було", — зазначив Плетенчук.

Речник додав, що така ситуація триває вже п’ятий місяць поспіль. За його словами, росіяни продовжують застосовувати ракетоносії безпосередньо з пункту базування.

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"Як ми вже неодноразово з вами це згадували, від одного до трьох разів на місяць у середньому вони застосовують носії. І всі ці застосування відбуваються вже п’ятий місяць фактично поспіль безпосередньо з пункту базування", — додав речник ВМС.

Запуск дронів

Окупований Крим Росія продовжує використовувати як один із районів для запуску ударних безпілотників. Йдеться не лише про атаки по південних областях України, а й про удари по цілях углибині країни. За словами речника, для запусків росіяни регулярно використовують кілька локацій на півострові. Водночас конкретні дані щодо активності в окрему ніч потребують перевірки.

"Україна традиційно є, на жаль, таким плацдармом, звідки росіяни наносять удари і по півдню України, в першу чергу. Ну, звісно, і вглиб території так само", — заявив він.

Плетенчук наголосив, що використання Криму для таких атак не є новою практикою для російських військових. За його словами, там є кілька локацій, які регулярно застосовують для запусків.

"Декілька локацій в Криму постійно для цього застосовують. Я вважаю, що така верифікація інформації по цих застосуваннях. Але в будь-якому разі тут нема нічого нового, на жаль", — додав Дмитро Плетенчук.

Кількість установок для дронів

Росія має велику кількість установок для запуску дронів. Однак, за словами речника, головну роль тут відіграє не стільки це, скільки їхнє розташування. Російські військові переважно використовують мобільні платформи. Через це кількість засобів запуску може змінюватися залежно від завдань, які отримують російські підрозділи.

Водночас є певна типова кількість запусків. За словами Плетенчука, найчастіше йдеться приблизно про півтора десятка безпілотників, хоча траплялися випадки, коли їх було значно більше.

"Але в більшості випадків це стабільна півтора десятки пусків. Хоча ми з вами спостерігали кілька десятків", — зауважив речник.

Він пояснив, що кількість запусків безпосередньо залежить від завдань, які російське військове керівництво ставить перед своїми силами.

Пожежа на танкері в Сочі

Ще однією темою стала масштабна пожежа на танкері біля Сочі. Стовп диму було видно на значній відстані. Плетенчук звернув увагу на те, що цей випадок відрізняється від попередніх інцидентів із суднами, які перевозять російську підсанкційну нафту.

За його словами, раніше під час подібних інцидентів судна зазвичай отримували пошкодження окремих частин. Йдеться, зокрема, про гвинторульову групу або ходовий місток. Цього разу ситуація виглядає інакше.

"Загалом ми спостерігаємо лише той факт, що якщо раніше кейси ставалися з цими суднами, які нелегально транспортують підсанкційну російську нафту, здебільшого з меншими наслідками, тобто пошкодження отримували безпосередньо або гвинторульова група, або ходовий місток, то в цьому випадку ситуація атипова", — сказав Дмитро Плетенчук.

Загроза забруднення нафтою

Аварія на танкері може спричинити забруднення моря. Раніше після подібних аварій нафтові плями вже могли досягати району Одеси. Цього разу, за його оцінкою, ризик для українського берега може бути меншим. Причиною є значна відстань до України та особливості самої аварії.

"Сподіваюся, що наслідки саме цієї чергової катастрофи ми не побачимо, тому що все ж таки це доволі далеко від нас", — додав він.

Водночас Плетенчук зазначив, що можливий рух забруднення в бік України може бути пов’язаний із проходженням біля окупованого Криму. Тому наслідки, якщо вони будуть, найімовірніше, можуть проявитися раніше саме там.

"Течія в наш бік рухається. Але у неї все одно по дорозі зустрічається наш Крим, тому, на жаль, там, ймовірніше за все, наслідки побачать, до нас навряд чи", — зауважив речник ВМС.

Кінбурнська коса

Кінбурнська коса має важливе значення для контролю над виходом із морських портів Миколаєва та всією операційною зоною. За словами речника, для Росії ця ділянка також важлива. При цьому він зазначив, що російські військові не хотіли б бачити там українську фізичну присутність.

"Вона для всіх важлива, тому що це контроль виходу з морських портів Миколаєва, це контроль операційної зони", — розповів речник.

За словами Дмитра Плетенчука на Кінбурській косі продовжується бойова робота, а Росія й надалі намагатиметься утримувати цю територію. Він додав, що російські військові продовжуватимуть триматися за цю ділянку, оскільки вважають її важливою для своїх операцій.

"Вони будуть і надалі чіплятися за цю територію до останнього", — заявив Плетенчук.

Війна дронів

Росія намагається створювати власні дрони, які здатні діяти на воді, однак українські військові вже мають досвід їхнього знищення. Одним із таких випадків стало застосування українського надводного безпілотника "Сарган-3000". За словами речника, цей епізод є незвичайним для сучасної війни на морі, оскільки один морський дрон знищив інший під час безпосереднього вогневого контакту.

"Це був, мабуть, перший у світовій практиці такий випадок, коли один дрон знищував інший морський дрон безпосередньо через вогневий контакт", — заявив речник.

Плетенчук зазначив, що у 2026 році російські морські дрони знищували у всіх випадках їхнього застосування, які вдалося зафіксувати. Водночас він закликав не забувати про попередні роки, коли Росії вдавалося досягати успіху.

"Було знищено 100% дронів, якщо брати конкретно цей рік, 26-й. В минулих роках, на жаль, у них були застосування успішні", — додав він.

За його словами, однією з проблем Росії залишається залежність від іноземних комплектуючих. Зокрема, це стосується мікроелектроніки, яка необхідна для створення складних безпілотних систем. Водночас говорити про остаточну технологічну перевагу України, за словами речника, зарано. Розвиток безпілотних технологій постійно змінюється, тому кожна зі сторін намагається випередити іншу.

Плетенчук наголосив, що Україна має зберігати темп розвитку власних технологій. Росія також продовжує шукати нові рішення, тому зупинка може швидко змінити ситуацію.

"Це постійна гонитва. Тому ми постійно знаходимося в пошуку, ворог так само. Так, ми випереджаємо противника, але як тільки ми зупинимося, нас здоженуть. І ми це розуміємо", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, над Одещиною помітили дрон, швидкість якого різко змінювалася під час польоту. Спочатку він рухався зі швидкістю близько 250 км/год, а згодом розігнався до 800 км/год. Після цього швидкість знизилася до 500 км/год. За попередньою версією, йдеться про випробування нового реактивного двигуна.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса опинилася серед головних цілей російського плану атак на українську енергетику цієї зими. За даними, які Україна передала європейським партнерам, удари можуть бути спрямовані не лише по електрооб’єктах, а й по системах тепла, водопостачання та каналізації. План передбачає масштабну кампанію атак.