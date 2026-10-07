Россия уже пять месяцев не выводит ракетоносцы в Чёрное море

Дрон в небе. Фото иллюстративное: российские СМИ

Россия продолжает использовать оккупированный Крым для нанесения ударов по Украине. В то же время её ракетоносцы уже несколько месяцев не выходят в Чёрное море, поскольку существует риск ударов по кораблям. Кроме того, в Чёрном море продолжается противостояние морских дронов. РФ продолжает попытки догнать в области технологий производства.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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Ракетоносцы РФ

Во время последней массированной атаки мониторинговые каналы сообщали о возможном применении россиянами ракет "Калибр". В то же время подтвержденных данных о выходе российских ракетоносцев в море пока нет. По словам представителя ВМС, российские военные уже несколько месяцев используют ракетоносцы непосредственно с пункта базирования. Он отметил, что в среднем Россия применяет такие ракетоносцы от одного до трех раз в месяц. При этом в течение лета ни одного выхода в море не фиксировали.

"Пока что подтвердить я не могу. Выходов в море точно не было", — отметил Плетенчук.

Пресс-секретарь добавил, что такая ситуация продолжается уже пятый месяц подряд. По его словам, россияне продолжают применять ракетоносители непосредственно с пункта базирования.

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"Как мы уже неоднократно с вами об этом упоминали, в среднем от одного до трёх раз в месяц они запускают ракеты-носители. И все эти запуски происходят уже пятый месяц подряд непосредственно с пункта базирования", — добавил представитель ВМС.

Запуск дронов

Оккупированный Крым Россия продолжает использовать как один из районов для запуска ударных беспилотников. Речь идет не только об атаках на южные области Украины, но и об ударах по целям в глубине страны. По словам представителя, для запусков россияне регулярно используют несколько точек на полуострове. В то же время конкретные данные об активности в отдельную ночь требуют проверки.

"Украина традиционно является, к сожалению, таким плацдармом, откуда россияне наносят удары в первую очередь по югу Украины. Ну, конечно, и вглубь территории тоже", — заявил он.

Плетенчук подчеркнул, что использование Крыма для таких атак не является новой практикой для российских военных. По его словам, там есть несколько точек, которые регулярно используются для запусков.

"Несколько точек в Крыму постоянно используются для этих целей. Я считаю, что такая верификация информации по этим случаям применения. Но в любом случае здесь нет ничего нового, к сожалению", — добавил Дмитрий Плетенчук.

Количество установок для дронов

У России имеется большое количество установок для запуска дронов. Однако, по словам пресс-секретаря, главную роль здесь играет не столько это, сколько их расположение. Российские военные преимущественно используют мобильные платформы. Из-за этого количество средств запуска может меняться в зависимости от задач, которые получают российские подразделения.

В то же время существует определенное типичное количество запусков. По словам Плетенчука, чаще всего речь идет примерно о полутора десятках беспилотников, хотя бывали случаи, когда их было значительно больше.

"Но в большинстве случаев это стабильные полтора десятка запусков. Хотя мы с вами наблюдали несколько десятков", — отметил пресс-секретарь.

Он пояснил, что количество запусков напрямую зависит от задач, которые российское военное руководство ставит перед своими силами.

Пожар на танкере в Сочи

Еще одной темой стал масштабный пожар на танкере у Сочи. Столб дыма был виден на значительном расстоянии. Плетенчук обратил внимание на то, что этот случай отличается от предыдущих инцидентов с судами, перевозящими российскую нефть, подпадающую под санкции.

По его словам, ранее во время подобных инцидентов суда обычно получали повреждения отдельных частей. Речь идет, в частности, о винто-рулевой группе или ходовом мостике. На этот раз ситуация выглядит иначе.

"В целом мы наблюдаем лишь тот факт, что если раньше инциденты с этими судами, которые нелегально транспортируют российскую нефть, подпадающую под санкции, происходили в основном с меньшими последствиями, то есть повреждения получали непосредственно либо винто-рулевая группа, либо ходовой мостик, то в данном случае ситуация нетипична", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Угроза загрязнения нефтью

Авария на танкере может привести к загрязнению моря. Ранее после подобных аварий нефтяные пятна уже могли достигать района Одессы. На этот раз, по его оценке, риск для украинского побережья может быть меньше. Причиной является значительное расстояние до Украины и особенности самой аварии.

"Надеюсь, что последствий именно этой очередной катастрофы мы не увидим, потому что всё-таки это довольно далеко от нас", — добавил он.

В то же время Плетенчук отметил, что возможное движение загрязнения в сторону Украины может быть связано с прохождением мимо оккупированного Крыма. Поэтому последствия, если они будут, скорее всего, могут проявиться раньше именно там.

"Течение движется в нашу сторону. Но на его пути все равно находится наш Крым, поэтому, к сожалению, там, скорее всего, последствия будут заметны, а до нас — вряд ли", — отметил представитель ВМС.

Кинбурнская коса

Кинбурнская коса имеет важное значение для контроля над выходом из морских портов Николаева и всей операционной зоной. По словам представителя, для России этот участок также важен. При этом он отметил, что российские военные не хотели бы видеть там украинское физическое присутствие.

"Она важна для всех, потому что это контроль над выходом из морских портов Николаева, это контроль над оперативной зоной", — рассказал пресс-секретарь.

По словам Дмитрия Плетенчука, на Кинбурской косе продолжаются боевые действия, а Россия и в дальнейшем будет пытаться удерживать эту территорию. Он добавил, что российские военные будут продолжать удерживать этот участок, поскольку считают его важным для своих операций.

"Они будут и впредь цепляться за эту территорию до последнего", — заявил Плетенчук.

Война дронов

Россия пытается создавать собственные дроны, способные действовать на воде, однако украинские военные уже имеют опыт их уничтожения. Одним из таких случаев стало применение украинского надводного беспилотника "Сарган-3000". По словам пресс-секретаря, этот эпизод является необычным для современной войны на море, поскольку один морской дрон уничтожил другой во время непосредственного огневого контакта.

"Это был, пожалуй, первый в мировой практике такой случай, когда один дрон уничтожил другой морской дрон непосредственно в ходе огневого контакта", — заявил пресс-секретарь.

Плетенчук отметил, что в 2026 году российские морские дроны уничтожались во всех случаях их применения, которые удалось зафиксировать. В то же время он призвал не забывать о предыдущих годах, когда России удавалось добиваться успеха.

"Было уничтожено 100% дронов, если брать конкретно этот год, 26-й. В прошлые годы, к сожалению, у них были успешные применения", — добавил он.

По его словам, одной из проблем России остается зависимость от иностранных комплектующих. В частности, это касается микроэлектроники, необходимой для создания сложных беспилотных систем. В то же время говорить об окончательном технологическом преимуществе Украины, по словам пресс-секретаря, пока рано. Развитие беспилотных технологий постоянно меняется, поэтому каждая из сторон пытается опередить другую.

Плетенчук подчеркнул, что Украина должна сохранять темп развития собственных технологий. Россия также продолжает искать новые решения, поэтому остановка может быстро изменить ситуацию.

"Это постоянная гонка. Поэтому мы постоянно находимся в поиске, враг — тоже. Да, мы опережаем противника, но как только мы остановимся, нас догонят. И мы это понимаем", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, над Одесской областью заметили дрон, скорость которого резко менялась во время полёта. Сначала он двигался со скоростью около 250 км/ч, а затем разогнался до 800 км/ч. После этого скорость снизилась до 500 км/ч. По предварительной версии, речь идет об испытаниях нового реактивного двигателя.

Также Новини.LIVE сообщали, что Одесса оказалась среди главных целей российского плана атак на украинскую энергетику этой зимой. Согласно данным, которые Украина передала европейским партнерам, удары могут быть нанесены не только по электрообъектам, но и по системам теплоснабжения, водоснабжения и канализации. План предусматривает масштабную кампанию атак.