Плетенчук розповів про захист Кримського мосту перед річницею удару

Кримський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росіяни посилюють оборону Кримського мосту напередодні 8 жовтня та готуються до можливих атак до річниці його ураження. Навколо переправи створили кілька ліній захисту, а акваторію патрулюють силовики. Водночас повністю убезпечити стратегічний об’єкт від ударів неможливо.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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Посилення захисту

Напередодні річниці удару по Кримському мосту росіяни могли перевести Чорноморський флот у тимчасово окупованому Криму в посилений режим готовності. Про це повідомляв телеграм-канал АТЕШ, зазначаючи, що окупанти очікують можливих українських атак. Водночас Плетенчук каже, що суттєво посилити російську присутність у Чорному морі вже складно. За його словами, основну роль у спостереженні за повітряною та надводною обстановкою давно виконує російська авіація.

Речник ВМС зазначив, що росіяни використовують для цього фактично весь доступний парк — від старих літаків, гвинтокрилів і вертольотів до оперативно-тактичної авіації та безпілотників. Кількість вильотів, за його оцінкою, залишається стабільною.

"Важко там якось щось посилити ще. Тому що, в принципі, основний функціонал щодо викриття обстановки, як повітряної, так і надводної, охорони водного району, давно вже покладено на авіацію", — сказав Плетенчук.

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Він додав, що напередодні 8 жовтня російські військові можуть нести службу в посиленому режимі. Причиною цього, на думку речника, є не лише військові розрахунки, а й символічне значення цієї дати для Росії.

"Символізм для росіян має виключно важливе значення, і вони, звісно, очікують від нас подібних дій", — зазначив речник ВМС.

Чи буде удар 8 жовтня

Українці охоче чекають нових ударів по Кримському мосту. Однак Плетенчук не став прогнозувати атаки напередодні річниці. За словами речника, символічні дати самі по собі не визначають українське військове планування. Рішення ухвалюють відповідно до ситуації та поставлених завдань.

"Ну, ви знаєте, у них там і так нова туристична локація в Сочі відкрилася. Давайте не будемо людям свято портити. Тому тут важко сказати, звісно, чи буде удар", — сказав Плетенчук.

Оборонна зона

Росіяни створюють навколо Кримського моста кілька ліній оборони та намагаються захистити переправу від можливих атак надводних і підводних безекіпажних катерів. Акваторію біля мосту також патрулюють кораблі російської ФСБ. Для окупантів ця споруда має важливе значення, адже вона виконує не лише транспортну, а й енергетичну функцію. Плетенчук зазначив, що Росія готується насамперед до тих загроз, з якими вже стикалася. При цьому, за його словами, жодна з попередніх операцій з ураження Кримського мосту не повторювалася за сценарієм.

"Вони готуються до тих загроз, які вже мали місце. Тобто, з огляду на той досвід, який вони вже негативний отримали", — пояснив речник ВМС.

Водночас він наголосив, що повністю захистити подібний об’єкт неможливо. Особливо якщо всі сили зосереджені на охороні однієї конкретної локації.

"Нема таких об'єктів, які можна захистити на 100%. Якщо ви концентруєте усі свої зусилля на одній конкретній локації", — сказав Плетенчук.

За його словами, росіяни докладають до захисту мосту максимум зусиль, оскільки фактично вважають його єдиним шляхопроводом до окупованого Криму. Крім транспортного значення, переправа також використовується як енергетичний міст.

"Для них, фактично, це єдиний шляхопровід. Шляхопровід, так, це комбінований мостовий перехід. Не слід забувати, що він ще є і енергетичним мостом, який з'єднує так звану Російську Федерацію з тимчасово окупованим Кримом", — зазначив він.

Плетенчук додав, що посилений захист Кримського мосту росіяни будують фактично від початку повномасштабного вторгнення. Попри це, раніше в системі оборони об’єкта вже були прогалини.

"Максимум зусиль ми спостерігаємо там, фактично, від початку повномасштабного вторгнення. І, в принципі, все одно, у них були пропущення. Побачимо згодом", — сказав речник.

Знищення мосту

Оцінюючи можливість нового удару по Кримському мосту, Плетенчук звернув увагу на особливості таких конструкцій. Мостові переходи проєктують так, щоб вони витримували значні навантаження та пошкодження. Тому навіть серйозні удари не обов’язково одразу призводять до повного знищення споруди. Як приклад Плетенчук навів Антонівський міст через Дніпро, який неодноразово уражали ракетами, але остаточно знищити його вдалося лише після закладання великої кількості вибухівки.

"Мостові переходи, взагалі ці технічні споруди, вони проєктуються з розрахунком на високий рівень витривалості. І практика показує це, і до ударів по наших мостах, і по так званому кримському мосту", — пояснив Плетенчук.

За його словами, Кримський міст є дуже великою конструкцією, тому його знищення залишається складним завданням. Водночас російські удари по українських мостах він також назвав частиною ширшої тактики РФ.

"Це доволі великий об'єкт, який не так просто насправді зруйнувати", — зазначив речник ВМС.

Плетенчук вважає, що атаки на мостові переходи можуть мати для Росії не лише військове, а й символічне значення. Він пов’язує такі удари з російською концепцією терору та залякування України.

"Навіть удари росіян по наших мостах, вони носять, зокрема, і символічний характер. Звісно, це вкладається в їхню концепцію терору, залякування, примусу, як вони це називають, до так званого миру, тобто капітуляції", — сказав Плетенчук.

Водночас речник повторив, що подібні споруди дуже складно повністю знищити. Тому посилення російської оборони Кримського мосту не означає, що його можна зробити недосяжним для ураження.

Як повідомляли Новини.LIVE, після цієї операції Кримський міст перебував в аварійному стані. Речник ВМС Дмитро Плетенчук тоді пояснював, що конструкція отримала пошкодження та потребувала ретельного обстеження. Після атаки рух мостом також зупиняли.

Також Новини.LIVE писали, що втратив частину своїх функцій. За його словами, після попередніх ударів можливості споруди для перевезення російської військової техніки та пального суттєво скоротилися. Тому її роль у забезпеченні російського угруповання в окупованому Криму змінилася.