Плетенчук рассказал о защите Крымского моста в преддверии годовщины удара

Крымский мост. Фото иллюстративное: российские СМИ

Россияне усиливают оборону Крымского моста в преддверии 8 октября и готовятся к возможным атакам в годовщину его поражения. Вокруг переправы создали несколько линий защиты, а акваторию патрулируют силовики. В то же время полностью обезопасить стратегический объект от ударов невозможно.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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Усиление защиты

Накануне годовщины удара по Крымскому мосту россияне могли перевести Черноморский флот во временно оккупированном Крыму в усиленный режим готовности. Об этом сообщал Telegram-канал АТЕШ, отмечая, что оккупанты ожидают возможных украинских атак. В то же время Плетенчук отмечает, что существенно усилить российское присутствие в Чёрном море уже сложно. По его словам, основную роль в наблюдении за воздушной и надводной обстановкой давно выполняет российская авиация.

Представитель ВМС отметил, что россияне используют для этого фактически весь доступный парк — от старых самолетов, винтокрылых и вертолетов до оперативно-тактической авиации и беспилотников. Количество вылетов, по его оценке, остается стабильным.

"Трудно там как-то что-то еще усилить. Потому что, в принципе, основные функции по разведке обстановки, как воздушной, так и надводной, а также по охране водного района, давно уже возложены на авиацию", — сказал Плетенчук.

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Он добавил, что накануне 8 октября российские военные могут нести службу в усиленном режиме. Причиной этого, по мнению пресс-секретаря, являются не только военные соображения, но и символическое значение этой даты для России.

"Символизм для россиян имеет исключительно важное значение, и они, конечно, ожидают от нас подобных действий", — отметил представитель ВМС.

Будет ли удар 8 октября

Украинцы с нетерпением ждут новых ударов по Крымскому мосту. Однако Плетенчук не стал прогнозировать атаки накануне годовщины. По словам пресс-секретаря, символические даты сами по себе не определяют украинское военное планирование. Решения принимаются в соответствии с ситуацией и поставленными задачами.

"Ну, вы знаете, у них там и так новая туристическая локация в Сочи открылась. Давайте не будем людям праздник портить. Поэтому здесь трудно сказать, конечно, будет ли удар", — сказал Плетенчук.

Оборонная зона

Россияне создают вокруг Крымского моста несколько линий обороны и пытаются защитить переправу от возможных атак надводных и подводных беспилотных катеров. Акваторию у моста также патрулируют корабли российской ФСБ. Для оккупантов это сооружение имеет важное значение, ведь оно выполняет не только транспортную, но и энергетическую функцию. Плетенчук отметил, что Россия готовится прежде всего к тем угрозам, с которыми уже сталкивалась. При этом, по его словам, ни одна из предыдущих операций по поражению Крымского моста не повторялась по сценарию.

"Они готовятся к тем угрозам, которые уже имели место. То есть, учитывая тот негативный опыт, который они уже получили", — пояснил представитель ВМС.

В то же время он подчеркнул, что полностью защитить подобный объект невозможно. Особенно если все силы сосредоточены на охране одной конкретной локации.

"Нет таких объектов, которые можно защитить на 100%. Если вы концентрируете все свои усилия на одной конкретной локации", — сказал Плетенчук.

По его словам, россияне прилагают к защите моста максимум усилий, поскольку фактически считают его единственным путепроводом в оккупированный Крым. Помимо транспортного значения, переправа также используется как энергетический мост.

"Для них, фактически, это единственный путепровод. Путепровод, да, это комбинированный мостовой переход. Не следует забывать, что он еще и является энергетическим мостом, соединяющим так называемую Российскую Федерацию с временно оккупированным Крымом", — отметил он.

Плетенчук добавил, что усиленную защиту Крымского моста россияне строят фактически с самого начала полномасштабного вторжения. Несмотря на это, ранее в системе обороны объекта уже были пробелы.

"Максимальные усилия мы наблюдаем там, фактически, с начала полномасштабного вторжения. И, в принципе, все равно у них были пробелы. Посмотрим в дальнейшем", — сказал пресс-секретарь.

Уничтожение моста

Оценивая возможность нового удара по Крымскому мосту, Плетенчук обратил внимание на особенности таких конструкций. Мостовые переходы проектируются так, чтобы они выдерживали значительные нагрузки и повреждения. Поэтому даже серьезные удары не обязательно сразу приводят к полному уничтожению сооружения. В качестве примера Плетенчук привёл Антоновский мост через Днепр, который неоднократно подвергался ракетным ударам, но окончательно уничтожить его удалось лишь после закладки большого количества взрывчатки.

"Мостовые переходы, да и вообще эти технические сооружения, проектируются с расчетом на высокий уровень прочности. И практика это подтверждает — как в случае с ударами по нашим мостам, так и по так называемому Крымскому мосту", — пояснил Плетенчук.

По его словам, Крымский мост представляет собой очень крупное сооружение, поэтому его уничтожение остается сложной задачей. В то же время российские удары по украинским мостам он также назвал частью более широкой тактики РФ.

"Это довольно крупный объект, который на самом деле не так просто разрушить", — отметил представитель ВМС.

Плетенчук считает, что атаки на мостовые переходы могут иметь для России не только военное, но и символическое значение. Он связывает такие удары с российской концепцией террора и запугивания Украины.

"Даже удары россиян по нашим мостам носят, в частности, и символический характер. Конечно, это вписывается в их концепцию террора, запугивания, принуждения, как они это называют, к так называемому миру, то есть капитуляции", — сказал Плетенчук.

В то же время пресс-секретарь повторил, что подобные сооружения очень сложно полностью уничтожить. Поэтому усиление российской обороны Крымского моста не означает, что его можно сделать недосягаемым для поражения.

Как сообщали Новини.LIVE, после этой операции Крымский мост находился в аварийном состоянии. Пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук тогда объяснял, что конструкция получила повреждения и требовала тщательного обследования. После атаки движение по мосту также приостанавливали.

Также Новини.LIVE писали, что мост утратил часть своих функций. По его словам, после предыдущих ударов возможности сооружения по перевозке российской военной техники и топлива существенно сократились. Поэтому его роль в обеспечении российской группировки в оккупированном Крыму изменилась.