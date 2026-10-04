Керченський міст готують до нових атак: що зробили росіяни

Незаконно зведений Керченський міст, який з'єднує Кримський півострів з РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росіяни посилили захист Керченського мосту та готуються до можливих нових атак напередодні 7–8 жовтня. Після удару 2022 року біля споруди наростили протиповітряну й протидиверсійну оборону, однак попередні атаки показали, що повністю убезпечити цей об'єкт Росії не вдалося.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю в ефірі телемарафону "Ми — Україна" капітана першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.

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Захист Керченського мосту

Андрій Риженко нагадує, що саме 8 жовтня 2022 року споруда зазнала серйозних пошкоджень. Після цього росіянам довелося відновлювати автомобільне та залізничне сполучення. За його словами, зараз міст належить до найбільш захищених об'єктів РФ. Там працюють системи протиповітряної оборони та інші засоби захисту.

"Кримський міст — це один із найбільш захищених об'єктів Російської Федерації. Я думаю, що він на другому місці після кільця навколо Кремля. Він дуже захищений цей міст. Там є і системи протиповітряної оборони, там є системи інші", — сказав Андрій Риженко.

Попередні удари, однак, змусили росіян постійно нарощувати оборону споруди. Андрій Риженко вважає, що саме досвід минулих атак пояснює нинішнє занепокоєння російської сторони напередодні річниці першого серйозного пошкодження мосту.

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"Уже було декілька таких випадків, коли були атаки, і дуже важко було Російській Федерації впоратися з цими атаками. Я думаю, з цим пов'язано те, що якраз 7–8 жовтня у них є чергове загострення такого занепокоєння. Я думаю, воно небезпідставне", — зазначив Андрій Риженко.

На думку Андрія Риженка, розміри та складність конструкції не роблять її невразливою. Він припускає, що українські Сили безпеки й оборони мають власні способи принаймні припинити її нормальну роботу.

Оборона Керченського мосту

Після подій жовтня 2022 року росіяни почали додатково зміцнювати не лише ППО, а й протидиверсійну оборону. До району мосту стягували комплекси С-400 і "Панцир", а в Керченській протоці встановлювали фізичні загородження.

"Після першої атаки 8 жовтня 22-го року дуже багато було зроблено з боку Російської Федерації для посилення, особливо протиповітряної оборони, протидиверсійної оборони цього мосту. Ми пам'ятаємо, там були стягнуті системи ППО С-400, "Панцир", були побудовані перешкоди, перепони", — розповів Андрій Риженко.

Будівництво Керченського мосту

Керченський міст має для Кремля і значне символічне значення. Андрій Риженко розповів, що спочатку між Кримським півостровом і Таманню розглядали будівництво тунелю під протокою. Зрештою, російська влада обрала міст, який став видимим символом з'єднання окупованого Криму з територією РФ.

Будівництво споруди також вплинуло на судноплавство в Азовському морі. За словами Андрія Риженка, ще до початку повномасштабної війни параметри мосту обмежували прохід великотоннажних суден до українських портів Бердянська та Маріуполя.

Особливу увагу до захисту споруди Андрій Риженко пояснює її значенням особисто для російського диктатора Володимира Путіна. Через це серйозне пошкодження або припинення роботи мосту матиме для Кремля не лише транспортні наслідки.

"Вона дійсно перебуває на контролі у президента Російської Федерації Путіна. Це його особиста іграшка. Вони розуміють, що пошкодження або виведення з ладу цієї структури дуже серйозно зіпсує настрій президента Російської Федерації", — сказав Андрій Риженко.

Що відомо про атаки на Керченський міст

За підтвердженими даними СБУ, Україна тричі успішно атакувала Керченський міст. Першу операцію провели 8 жовтня 2022 року: тоді для підриву використали вантажівку з вибухівкою. Вдруге міст атакували 17 липня 2023 року двома морськими дронами Sea Baby. Третя операція відбулася 3 червня 2025 року: СБУ заздалегідь замінувала підводні опори мосту та підірвала вибухівку.

Новини.LIVE повідомляли, що після цієї операції Кримський міст перебував в аварійному стані. Речник ВМС Дмитро Плетенчук тоді пояснював, що конструкція отримала пошкодження та потребувала ретельного обстеження. Після атаки рух мостом також зупиняли.

У квітні 2026 року Дмитро Плетенчук розповідав Новини.LIVE, що, Кримський міст уже втратив частину своїх функцій. За його словами, після попередніх ударів можливості споруди для перевезення російської військової техніки та пального суттєво скоротилися. Тому її роль у забезпеченні російського угруповання в окупованому Криму змінилася.