Керченский мост готовят к новым атакам: что предприняли россияне

Незаконно построенный Керченский мост, соединяющий Крымский полуостров с РФ. Фото иллюстративное: российские СМИ

Россияне усилили защиту Керченского моста и готовятся к возможным новым атакам в преддверии 7–8 октября. После удара в 2022 году вблизи сооружения усилили противовоздушную и противодиверсионную оборону, однако предыдущие атаки показали, что полностью обезопасить этот объект России не удалось.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью в эфире телемарафона "Ми — Україна" капитана первого ранга запаса ВМС Украины Андрея Рыженко.

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Защита Керченского моста

Андрей Рыженко напоминает, что именно 8 октября 2022 года сооружение получило серьезные повреждения. После этого россиянам пришлось восстанавливать автомобильное и железнодорожное сообщение. По его словам, сейчас мост относится к числу наиболее защищенных объектов РФ. Там работают системы противовоздушной обороны и другие средства защиты.

"Крымский мост — это один из самых защищенных объектов Российской Федерации. Я думаю, что он занимает второе место после кольца вокруг Кремля. Этот мост очень хорошо защищен. Там есть и системы противовоздушной обороны, там есть и другие системы", — сказал Андрей Рыженко.

Предыдущие удары, однако, заставили россиян постоянно усиливать оборону сооружения. Андрей Рыженко считает, что именно опыт прошлых атак объясняет нынешнее беспокойство российской стороны накануне годовщины первого серьезного повреждения моста.

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"Уже было несколько таких случаев, когда происходили атаки, и Российской Федерации было очень трудно справиться с этими атаками. Я думаю, с этим связано то, что как раз 7–8 октября у них наблюдается очередное обострение такого беспокойства. Я думаю, оно небезосновательно", — отметил Андрей Рыженко.

По мнению Андрея Рыженко, размеры и сложность конструкции не делают ее неуязвимой. Он предполагает, что украинские Силы безопасности и обороны располагают собственными способами, по крайней мере, приостановить ее нормальную работу.

Оборона Керченского моста

После событий октября 2022 года россияне начали дополнительно укреплять не только ПВО, но и противодиверсионную оборону. В район моста стягивали комплексы С-400 и "Панцирь", а в Керченском проливе устанавливали физические заграждения.

"После первой атаки 8 октября 22-го года со стороны Российской Федерации было сделано очень многое для усиления, особенно противовоздушной обороны и противодиверсионной обороны этого моста. Мы помним, что туда были стянуты системы ПВО С-400, "Панцирь", были сооружены препятствия и заграждения", — рассказал Андрей Рыженко.

Строительство Керченского моста

Керченский мост имеет для Кремля и значительное символическое значение. Андрей Рыженко рассказал, что изначально между Крымским полуостровом и Таманью рассматривалось строительство туннеля под проливом. В итоге российские власти остановили свой выбор на мосте, который стал наглядным символом соединения оккупированного Крыма с территорией РФ.

Строительство сооружения также повлияло на судоходство в Азовском море. По словам Андрея Рыженко, еще до начала полномасштабной войны параметры моста ограничивали проход крупнотоннажных судов в украинские порты Бердянска и Мариуполя.

Особое внимание к защите сооружения Андрей Рыженко объясняет его значением лично для российского диктатора Владимира Путина. Из-за этого серьезное повреждение или остановка работы моста будет иметь для Кремля не только транспортные последствия.

"Он действительно находится под контролем президента Российской Федерации Путина. Это его личная игрушка. Они понимают, что повреждение или вывод из строя этого сооружения очень серьезно испортит настроение президента Российской Федерации", — сказал Андрей Рыженко.

Что известно об атаках на Керченский мост

По подтвержденным данным СБУ, Украина трижды успешно атаковала Керченский мост. Первую операцию провели 8 октября 2022 года: тогда для подрыва использовали грузовик со взрывчаткой. Во второй раз мост атаковали 17 июля 2023 года с помощью двух морских дронов Sea Baby. Третья операция состоялась 3 июня 2025 года: СБУ заранее заминировала подводные опоры моста и взорвала взрывчатку.

Новини.LIVE сообщали, что после этой операции Крымский мост находился в аварийном состоянии. Пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук тогда объяснял, что конструкция получила повреждения и требовала тщательного обследования. После атаки движение по мосту также останавливали.

В апреле 2026 года Дмитрий Плетенчук рассказал Новини.LIVE, что Крымский мост уже утратил часть своих функций. По его словам, после предыдущих ударов возможности сооружения по перевозке российской военной техники и топлива существенно сократились. Поэтому его роль в обеспечении российской группировки в оккупированном Крыму изменилась.