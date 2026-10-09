Россия спустила в море противоминный корабль: есть ли угроза для Одессы

Новый корабль РФ. Фото: российские СМИ

Россия продолжает развивать военно-морской флот и спускает на воду корабли для поиска и обезвреживания мин. Для Черного моря это имеет особое значение в условиях войны против Украины. В то же время Одесская область остается одним из направлений регулярных российских воздушных атак.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

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Новый корабль РФ

В России спустили на воду новый корабль проекта "Александрит" — «Семен Гафонов». Такие суда предназначены для поиска и обезвреживания морских мин. Их используют для разминирования акваторий и обеспечения безопасности судоходства. В то же время появление нового корабля не обязательно свидетельствует о подготовке к конкретной военной операции. Разминирование остается актуальным даже после завершения войн, ведь морские мины могут представлять опасность для судов на протяжении десятилетий. В условиях войны в Чёрном море этот вопрос важен как для Украины, так и для России.

"Разминирование акваторий — это процесс, который продолжается постоянно даже в тех морях и акваториях, где, якобы, война уже давно закончилась. Например, в Европе постоянно действуют две противоминные группы НАТО — в Средиземном море и Атлантике, на Балтике, потому что мировое судоходство до сих пор сталкивается с последствиями двух предыдущих мировых войн. Мы, кстати, в Чёрном море также периодически обнаруживаем мины Второй и Первой мировых войн", — пояснил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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Он подчеркнул, что противоминные корабли нужны для выполнения соответствующих задач. Россия также находится в состоянии войны, поэтому строительство таких судов может быть частью планового развития её флота. Сам факт спуска корабля на воду не дает оснований утверждать, что Россия готовит новую атаку на украинское побережье.

Новые атаки на Одесскую область

Несмотря на появление нового корабля, для жителей Одесской области главной угрозой остаются регулярные российские авиаудары. Российские войска продолжают применять дроны и другие средства поражения против южных регионов Украины. Поэтому украинские военные постоянно готовятся к возможным атакам и отражают их.

По словам Плетенчука, противник не прекращает терроризировать украинские города. В то же время определить конкретные сроки следующих ударов только по появлению нового корабля невозможно. Военные продолжают следить за обстановкой и противодействовать воздушным угрозам.

"Мы всегда считаем, что враг готовится, и сами постоянно готовимся к отражению этих атак. Нам, в принципе, скучать здесь не дают. На юге, как вы знаете, это одно из направлений, с которого враг постоянно применяет воздушные средства поражения, потому что других способов добраться до Одесской области у него нет. На поле боя он также не может добиться успехов, поэтому остается этот террор", — отметил представитель ВМС.

Плетенчук добавил, что российские атаки периодически происходят не только на юге, но и в других регионах Украины, в частности в столице. Украинские подразделения продолжают сбивать вражеские беспилотники, о чем Военно-морские силы сообщают в своих ежедневных сводках.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, изменяя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, черные участки и контрастные цвета. Такие решения призваны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.

Также Новини.LIVE писали, что ситуация в Черном и Азовском морях остается сложной для обеих сторон. Российские боевые корабли не выходят за пределы гаваней, но Москва продолжает использовать авиацию и беспилотники. В то же время удары по портам и гражданским судам сказываются на работе морского коридора и экспорте.