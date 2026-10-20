Российский дрон "Герань-4". Иллюстративное фото: Схемы

Российские военные постоянно совершенствуют беспилотники, с помощью которых наносят удары по Украине, в частности по Одесской области. Враг изменяет их конструкцию и способы применения, чтобы увеличить дальность полета. В то же время оккупированный Крым остается одной из главных площадок для запусков. На море ситуация также напряженная, ведь РФ пытается ограничить украинский экспорт.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Усовершенствование дронов

Российские военные постоянно ищут способы увеличить дальность полета своих беспилотников. Для этого они меняют не только маршруты атак, но и технические характеристики аппаратов. В частности, противник экспериментирует с высотой и скоростью полета, а также с конструкцией дронов. Это позволяет использовать их для нанесения ударов по отдаленным регионам Украины. По словам Дмитрия Плетенчука, россияне могут изменять соотношение между весом взрывчатки и запасом топлива. Такие решения влияют на возможности беспилотников.

"Во-первых, технология не стоит на месте. Во-вторых, можно менять тактику применения. Речь идет о разных высотах, разных скоростях, разных самих конструкциях, потому что в некоторых случаях они могут уменьшать боевую часть, увеличивать бак", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

В то же время в последние дни российская авиация стала менее активной. Пресс-секретарь объяснил это сильным штормом в Чёрном море. Однако временное сокращение количества полётов не означает, что враг отказался от дальнейших атак.

Читайте также:

Запуски из Крыма

Оккупированный полуостров остается важной военной базой России для нанесения воздушных ударов. На его территории расположены несколько основных площадок, откуда запускают беспилотники. Именно на этом направлении, по словам пресс-секретаря, фиксируется наибольшее количество запусков. Военно-морские силы участвуют в защите южного воздушного пространства. Часто украинские защитники первыми встречают вражеские цели, поскольку те заходят со стороны моря.

"Крым россияне и захватывали в 2014 году именно для того, чтобы использовать его в качестве базы, в качестве площадки. Если с кораблями этот трюк не удался, чего они, конечно, никогда не ожидали, то с дронами, к сожалению, они продолжают использовать Крым", — отметил Плетенчук.

По его словам, сейчас именно беспилотники стали одним из основных средств воздушных атак, которые Россия осуществляет с оккупированного полуострова.

Угроза морскому коридору

Россия пытается помешать работе украинского морского коридора, через который экспортируются зерно и другие грузы. В этом году оккупанты усилили атаки на гражданское судоходство. Под удары попадали иностранные суда не только в портах, но и в открытом море. Из-за угроз работу коридора на некоторое время даже приостанавливали. Атаки также создают опасность для других стран Черноморского региона. По оценке пресс-секретаря, отдельные удары могли произойти даже в территориальных водах государств НАТО.

"Они играют в а-банк, они пытаются уже максимально запугать буквально весь регион. И сейчас это можно увидеть в информационном пространстве: результаты этих атак, обсуждения на уровне НАТО, запрос на военную помощь от этих стран, которые страдают", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Для защиты судоходства Украине необходимо усиливать средства отражения атак и контролировать морскую акваторию. По словам пресс-секретаря, соответствующая работа продолжается.

Морские дроны и флот РФ

Украинские морские беспилотники стали важным фактором противостояния в Черном море. Они создают угрозу российским кораблям и заставляют врага учитывать возможность ударов по судам. Потенциальными целями таких атак могут стать и танкеры российского теневого флота. Российские военные корабли уже длительное время не выходят в открытое море для ракетных запусков. Вместо этого оккупанты используют пусковые установки непосредственно в местах базирования.

"Фактически уже пять месяцев все эти пуски происходят только из гавани. То есть никаких выходов в море не происходит ни надводных кораблей, ни подводных лодок. И это тоже неплохой результат", — подчеркнул Плетенчук.

Ракеты с моря

Россия продолжает использовать морские носители крылатых ракет для ударов по Украине. Помимо Черного моря, оккупанты осуществляли запуски и с Каспийского моря. Однако такие атаки происходят нечасто из-за значительного расстояния до украинской территории. По словам спикера, результативность ракетных ударов из этих двух акваторий примерно одинакова. В то же время даже при невысокой эффективности они создают дополнительную нагрузку на украинскую противовоздушную оборону.

"Что касается Черного моря, это уже второе применение. В том месяце, в принципе, обычно от одного до трех раз", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

Теоретическая дальность полета ракет, запускаемых с Каспийского моря, может достигать около 2 000 километров. Поэтому угроза не ограничивается только южными областями Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает развивать военно-морской флот и спускает на воду корабли для поиска и обезвреживания мин. Для Черного моря это имеет особое значение во время войны против Украины. В то же время Одесская область остается одним из направлений регулярных российских воздушных атак.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные продолжают разрушать систему, которую Россия использует для навигации и планирования атак в Чёрном море. Поражение ретрансляторов может затруднить работу российских беспилотников. В то же время Украина развивает возможности морских дронов, а Черноморский флот РФ готовится к новым ударам.