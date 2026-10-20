Зруйнована підстанція на Одещині. Фото: скриншот з відео

Уночі 20 жовтня російські війська атакували Одещину. Пошкоджено енергетичні об’єкти. Через удари частина населених пунктів залишилася без електропостачання. Найскладніша ситуація виникла в Ізмаїльському районі, де знеструмлено кілька громад і частину міста. Енергетики відновлюють світло, а критична інфраструктура працює від генераторів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію.

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Наслідки атаки на Одещину

У ніч проти 20 жовтня російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Через це в окремих районах виникли перебої з електропостачанням. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 20 рятувальників. Водночас енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Де немає світла

Найбільше відключень зафіксували в Ізмаїльському районі. Станом на ранок 20 жовтня без електроенергії залишаються:

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Кілійська громада;

частина Саф'янівської громади;

Катлабузька громада;

частина міста Ізмаїл.

Через відсутність електроенергії критична інфраструктура району перейшла на роботу від генераторів. Місцева влада запевняє, що населення буде забезпечене всім необхідним.

Аварійні бригади продовжують відновлювальні роботи. Точних термінів повернення світла наразі не повідомляють. Жителів закликають стежити за офіційними повідомленнями щодо ситуації з електропостачанням.

Вогнеборці ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаки

У ніч проти 20 жовтня повітряні тривоги на Одещині лунали майже безперервно в різних районах області. Першу загрозу зафіксували о 00:57 у Березівському районі. Вона тривала до 01:12. Згодом, о 01:42, там знову оголосили тривогу через небезпеку ударних безпілотників. О 01:53 дронова загроза поширилася на Подільський район, а о 01:57 — на Одеський. Після другої години ночі небезпека знову виникала в Березівському районі. О 03:17 тривогу оголосили в Білгород-Дністровському районі, а о 03:44 — у Болградському.

О 04:05 загрозу безпілотників зафіксували в Ізмаїльському районі. Уже о 04:23 там також оголосили ракетну небезпеку, яка тривала до 05:02. Після п'ятої ранку тривоги продовжували оголошувати в Одеському, Роздільнянському, Подільському та Березівському районах. О 06:02 знову виникла дронова загроза в Березівському районі, а о 06:11 — у Подільському. Після сьомої ранку небезпека зберігалася. О 07:57 тривогу оголосили в Одеському районі, де вона тривала до 08:16. Станом на 08:31 загроза безпілотників залишалася актуальною для Березівського та Подільського районів.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 15 жовтня, російські війська знову атакували Одещину. Наслідки ударів зафіксували одразу у двох районах області. Є пошкодження в багатоповерхівках міста. В області спалахнула пожежа. Рятувальникам довелося працювати під час повторних повітряних тривог. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що у неділю, 18 жовтня, росіяни атакували Одесу та пошкодили житлову багатоповерхівку. Внаслідок удару загорівся дах будинку. Наразі відомо про двох постраждалих, серед яких дитина віком 13–14 років. На місці працюють відповідні служби, а інформацію про наслідки атаки продовжують уточнювати.