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Главная Одесса Россия ударила по энергетике Одесчины: в каких городах пропал свет

Россия ударила по энергетике Одесчины: в каких городах пропал свет

Ua ru
20 октября 2026 09:08
Нападение на Одесскую область 20 октября — где отключилось электричество после ударов скриншот из видео
Разрушенная подстанция в Одесской области. Фото: скриншот из видео

Ночью 20 октября российские войска нанесли удар по Одесской области. Повреждены энергетические объекты. В результате ударов часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. Наиболее сложная ситуация сложилась в Измаильском районе, где обесточены несколько общин и часть города. Энергетики восстанавливают электроснабжение, а критически важная инфраструктура работает от генераторов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию.

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Последствия атаки на Одесскую область

В ночь на 20 октября российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. Из-за этого в отдельных районах возникли перебои с электроснабжением. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

К ликвидации последствий российской атаки привлекли более 20 спасателей. В то же время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Атака РФ на Одещину
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Где нет света

Больше всего отключений зафиксировано в Измаильском районе. По состоянию на утро 20 октября без электроэнергии остаются:

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  • Килийская община;
  • часть Сафьяновской общины;
  • Катлабужская община;
  • часть города Измаил.

Из-за отсутствия электроэнергии критически важная инфраструктура района перешла на работу от генераторов. Местные власти уверяют, что население будет обеспечено всем необходимым.

Аварийные бригады продолжают восстановительные работы. Точные сроки восстановления электроснабжения пока не сообщаются. Жителей призывают следить за официальными сообщениями о ситуации с электроснабжением.

Атака РФ на Одещину
Пожарные ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаках

В ночь на 20 октября воздушные тревоги в Одесской области звучали почти непрерывно в разных районах области. Первую угрозу зафиксировали в 00:57 в Березовском районе. Она продолжалась до 01:12. Впоследствии, в 01:42, там снова объявили тревогу из-за опасности ударных беспилотников. В 01:53 угроза со стороны дронов распространилась на Подольский район, а в 01:57 — на Одесский. После двух часов ночи опасность вновь возникла в Березовском районе. В 03:17 тревогу объявили в Белгород-Днестровском районе, а в 03:44 — в Болградском.

В 04:05 угрозу беспилотников зафиксировали в Измаильском районе. Уже в 04:23 там также объявили ракетную тревогу, которая продолжалась до 05:02. После пяти утра тревоги продолжали объявлять в Одесском, Раздельнянском, Подольском и Березовском районах. В 06:02 снова возникла угроза со стороны дронов в Березовском районе, а в 06:11 — в Подольском. После семи утра опасность сохранялась. В 07:57 тревогу объявили в Одесском районе, где она длилась до 08:16. По состоянию на 08:31 угроза беспилотников оставалась актуальной для Березовского и Подольского районов.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 15 октября российские войска вновь атаковали Одесскую область. Последствия ударов зафиксировали сразу в двух районах области. Имеются повреждения в многоэтажных зданиях города. В области вспыхнул пожар. Спасателям пришлось работать во время повторных воздушных тревог. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Также Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 18 октября, россияне атаковали Одессу и повредили жилой многоэтажный дом. В результате удара загорелась крыша здания. На данный момент известно о двух пострадавших, среди которых ребенок в возрасте 13–14 лет. На месте работают соответствующие службы, а информацию о последствиях атаки продолжают уточнять.

Одесса Одесская область Новости Одессы Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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